تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر على خط الأزمة المشتعلة في إقليم هونج كونج مع السلطات الصينية، في تصعيد قد يؤثر على فرص التوافق بشأن الحرب التجارية

تحرير:محمود نبيل ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

هونج كونج

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.

الخطوات التي اتخذتها بكين في الأزمة مؤخرًا، عكست بشكل واضح رغبتها في إخراج الولايات المتحدة خارج الدائرة السياسية للأزمة، خاصة بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعامل الصيني مع التظاهرات في الإقليم. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وحث دونالد ترامب الصين،