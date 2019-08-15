الأحد.. القوى العاملة تتلقي طلبات لوظائف بالسعودية

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

وزير القوى العاملة

تبدأ وزارة القوى العاملة، يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ببان اليوم، قال وزير القوى العاملة، إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.

وأشار الوزير، إلى أن العمل يشمل توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.وأوضح، أنه يشترط في المتقدم خبرة مثبته من 3 إلى 4 سنوات