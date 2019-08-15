سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأحد.. القوى العاملة تتلقي طلبات لوظائف بالسعودية

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
تبدأ وزارة القوى العاملة، يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ببان اليوم، قال وزير القوى العاملة، إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.
وأشار الوزير، إلى أن العمل يشمل توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.وأوضح، أنه يشترط في المتقدم خبرة مثبته من 3 إلى 4 سنوات
اقرأ المزيد
استمرار-عمليات-ترميم-معهد-الاورام-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (2)

10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

10 أيام مرت على الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل، وخلّف أكثر من 20 قتيلا، فضلا عن ما ترتب على الحادث من دمار كبير في المبنى. ومنذ اليوم الثاني للانفجار توالت التبرعات من المصريين والأشقاء العرب ليعود المعهد إلى ما كان عليه سابقًا، وإن لم يكن أفضل، وبالتزامن مع جمع التبرعات، انتشر رجال شركة المقاولين العرب في موقع الحادث، يسابقون الزمن بهدف عودة "معهد الغلابة" في أبهى صورة، واستقبال مرضاه وتقديم خدمة يستحقونها لينتصروا على مرضهم.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسي-ووزير-التعليم-العالي-خالد-عبد الغفار

تعيين عمداء كليات جدد بالقاهرة والإسكندرية والفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من: "أ.د. مها محمد أحمد أمين – عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، وأ.د. عبير أحمد محمد عطية – عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وأ.د.عاطف منصور محمد رمضان – عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، وأ.د. هويدا سيد علي محمد مصطفى – عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأ.د. هشام محمد محمد عبد العال البرملجي – عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.
ترميم-قصر-البارون (9)

وزيري لـ«التحرير»: ترميم 90% من قصر البارون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل مستمر في قصر البارون بمصر الجديدة بهدف ترميمه والانتهاء من كل أعمال الترميم به قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه تم إنجاز 90% من أعمال ترميم القصر. وأضاف وزيري لـ"التحرير"، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.
البابا تواضروس

البابا تواضروس عن «الملابس غير اللائقة»: يجب أن نخشى الله دون قانون

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، على تعرضه الدائم للهجوم، قائلا: "لا يوجد سر فهدفنا هو الخدمة وهذه هي وظيفتنا وإذا ركزنا في كل شيء مش هنخلص والوقت قصير"، متابعًا أنه لا يوجد قانون يمنع الملابس غير اللائقة، وأن الشخص يجب أن يميز ما يليق به، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، جاء ذلك خلال لقاء أجاب فيه البابا على أسئلة أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وأكد البابا أن تغيير موعد عيد الميلاد المجيد لم يتم طرحه أو مناقشته في المجمع المقدس.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف

صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
فيسبوك

«فيسبوك» تكشف شبكة لجان إلكترونية في الشرق الأوسط

برز أثر الدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في الحياة السياسية، وهو ما ظهر جليا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، والاتهامات التي وجهت لروسيا بالتدخل في التأثير على الناخبين عبر موقع "فيسبوك". ويبدو أن هذا السلاح وصل إلى الشرق الأوسط، حيث قالت شركة "فيسبوك" إنها قامت، خلال هذا الأسبوع بإزالة عدة صفحات ومجموعات وحسابات كانت متورطة في سلوك منسق غير مسموح به على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام". وقالت الشركة عبر موقعها "فيسبوك نيوزروم": "إننا وجدنا عمليتين منفصلتين، واحدة في الإمارات ومصر، والأخرى في السعودية".
المرأة السعودية

حقوق جديدة للمرأة السعودية.. لا ولاية في السفر

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن جهات عليا بالمملكة، أقرت تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولا به في السابق، وتضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط. وشملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا، وإلغاء المادة الثالثة والتي كانت تنص على «يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org