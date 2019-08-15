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أحمد حلمي يتصدر «تويتر».. وفنانون يدعمونه

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أحمد حلمي
أحمد حلمي
تصدر الفنان أحمد حلمي، اليوم الخميس، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. واختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة"، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي، وأنه أصبح يسير بأعماله إلى الهاوية كما فعل في السابق الفنان محمد سعد. بينما حرص عدد من الفنانين على دعم "حلمي" في وجه ما اعتبره بعضهم حملة موجهة ضده.
السيناريست مدحت العدل كتب: "فرق كبير بين أحمد حلمي الذكي الفاهم ومحمد سعد الذي أحبه، ولكنه كرر نفسه رغم تحذيراتنا له، حتى استنفد رصيده لدى جمهوره.. سيعود حلمي وتذكروا فهو فنان قد يمرض ولكنه لا يموت". فرق كبير بين أحمد حلمي الذكي الفاهم ومحمد سعد الذي أحبه ولكنه كرر نفسه - رغم تحذيراتنا له- حتي استنفذ
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خالد-الصاوى (2)

خالد الصاوى: مشاركتى في 3 أفلام تعويض لغياب سنوات

بعدما غاب لسنوات عن الدراما الرمضانية، يعيش النجم خالد الصاوى حالة نشاط فنى مكثف خلال الفترة الحالية، إذ يشارك فى 3 أفلام دفعة واحدة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، وهى أفلام "ولاد رزق 2" و"الفلوس" و"خيال مآتة"، بالإضافة إلى مشاركته الشرفية فى مشهد واحد من فيلم "الفيل الأزرق 2". خالد الصاوى صاحب الـ55 عامًا (من مواليد 25 نوفمبر 1963) تم تكريمه مؤخرا من قبَل قصر ثقافة السينما، حيث عُرض له فيلم "الأصليين" ضمن فعاليات "نجم وندوة"، والتقت معه "التحرير" ليجيب لنا عن عدة تساؤلات حول أعماله في الفترة الحالية.
فيلم 2 The Angry Birds (2)

2.6 ملايين دولار لـThe Angry Birds 2 بأول أيام عرضه

حقق الجزء الثاني من فيلم الطيور الغاضبة The Angry Birds Movie 2 إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي "البوكس أوفيس" وصلت إلى 2.6 مليون دولار في أول أيام عرضه. وبالمقارنة بفيلم "الطيور الغاضبة" الجزء الأول فقد حصد الفيلم 18 مليون دولار أمريكي في أول أسبوع من عرضه بالسينمات. ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم كل من داني ماكبرايد في دور "بومب"، و جوش جاد في دور "شاك"، و جيسون سوديكس بدور "ريد"، وبيل هادير بدور "ليونارد"، وستيرلنج كي بدور "براون" وأوكوافينا بدور "كورتني" وبيتر دينكليدج بدور "النسر العظيم"، وريا أبي راشد بدور "Matilda" معلمة الطيور.
احمد-عز

أحمد عز وفهمي وخاطر في بلغاريا لتصوير «العارف»

تسافر أسرة فيلم "العارف- يونس"، يوم السبت المقبل 17 أغسطس، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يومًا، ويسافر كل من أبطال العمل النجوم: أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، بالإضافة إلى أحمد بدوي مدير عام شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرين. وكان الفنان أحمد عز، قد صوَّر عدة مشاهد من "العارف" في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشاهد أخرى في القاهرة.
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فيلم خيال مآتة

بعد تسريبه.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.
أحمد-حلمي

حملة ضد «خيال مآتة».. وهؤلاء يدعمون أحمد حلمي

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه «خيال مآتة» يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر على مدار اليومين الماضيين، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
أحمد-حلمي

أزمة جديدة تواجه أحمد حلمي.. خيال مآتة يتعرض للقرصنة

تعرض فيلم "خيال مآتة" لعملية قرصنة؛ إذ تم تسريب الفيلم بجودة عالية مسروقة من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام، بالرغم من مرور 3 أيام فقط على طرحه في دور العرض السينمائية، ووصوله للمركز الثاني في تحقيق الإيرادات، وتسابقه مع فيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2". ويعد "خيال مآتة" الفيلم الوحيد في موسم عيد الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة، وهو الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لصناع الفيلم تهدد استمرار تحقيقه إيرادات عالية.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".
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