أحمد حلمي يتصدر «تويتر».. وفنانون يدعمونه

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أحمد حلمي

تصدر الفنان أحمد حلمي، اليوم الخميس، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. واختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة"، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي، وأنه أصبح يسير بأعماله إلى الهاوية كما فعل في السابق الفنان محمد سعد. بينما حرص عدد من الفنانين على دعم "حلمي" في وجه ما اعتبره بعضهم حملة موجهة ضده.

السيناريست مدحت العدل كتب: "فرق كبير بين أحمد حلمي الذكي الفاهم ومحمد سعد الذي أحبه، ولكنه كرر نفسه رغم تحذيراتنا له، حتى استنفد رصيده لدى جمهوره.. سيعود حلمي وتذكروا فهو فنان قد يمرض ولكنه لا يموت". فرق كبير بين أحمد حلمي الذكي الفاهم ومحمد سعد الذي أحبه ولكنه كرر نفسه - رغم تحذيراتنا له- حتي استنفذ