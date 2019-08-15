جدل برلماني حول ضوابط رؤية الأطفال بعد حكم القضاء

حكم القضاء الإداري يشعل الجدل من جديد بين الرجال والنساء حول الضوابط المنظمة لعملية رؤية الأطفال.. وتباين آراء نواب البرلمان حول النتائج المترتبة على إلغاء القرار الوزاري

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

من جديد عادت قضية "رؤية الأطفال" لتفرض نفسها وبقوة وتشغل الرأى العام، لا سيما عقب صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، فيما يتعلق بتنظيم مدة رؤية المحضون للطفل لما يتضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون. الحكم القضائي طرح عدة تساؤلات، حول ما إذا كان هذا الحكم يعد منصفا للرجل أم المرأة؟ والنتائج المترتبة عليه؟ وما إذا كان هذا الحكم يُعد دلالة واضحة على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وينبغي تعديله من أجل التماشي مع متغيرات العصر الراهنة.

"التحرير" استطلع آراء عدد من الخبراء والمتخصصين للتعرف على إجابات واضحة للتساؤلات السابقة.. حكم تاريخي بكل المقاييس يقول النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، إن الحكم القضائي الصادر حكم تاريخي بكل المقاييس، موضحا أنه أنصف الطفل وأكد وجود قصور في قانون الأحوال الشخصية وعدم ملاءمة الضوابط التنظيمية لرؤية

"التحرير" استطلع آراء عدد من الخبراء والمتخصصين للتعرف على إجابات واضحة للتساؤلات السابقة..

حكم تاريخي بكل المقاييس

يقول النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، إن الحكم القضائي الصادر حكم تاريخي بكل المقاييس، موضحا أنه أنصف الطفل وأكد وجود قصور في قانون الأحوال الشخصية وعدم ملاءمة الضوابط التنظيمية لرؤية الأطفال من حيث مكان ومواعيد رؤية الطفل، منوها بأن الأطفال لديهم حقوق بعيدا عن خلافات الزوجين، وأنه لا يعقل أن ينظر الزوج أو الزوجة للطفل 3 ساعات فقط في مكان مثل مركز شباب، منوها بأنه يجب إعطاء الطفل حقوقه كاملة في تلك القضية.

وأشار فؤاد في تصريحاته لـ"التحرير" إلى أن تلك القضية أظهرت مدى العيوب التي شابت وطالت القوانين المنظمة لرؤية الأطفال، منوها بأن ظروف الرؤية حاليا غير ملائمة على الإطلاق ومضرة للأطفال، وبالتالي كان ينبغي تغييرها والبحث عن وسائل أفضل لضمان حقوق الأطفال، كما أن منظمة الأمانة النفسية للطب النفسي بوزارة الصحة أكدت أن الرؤية بتلك المعايير الحالية مضرة للأطفال ولا تراعي مصلحة الطفل في الوقت الحالي.

لن يترتب عليه شيء

في المقابل أوضحت النائبة البرلمانية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتورة عبلة الهواري، أن قرار وزير العدل الملغي لن يؤثر في شيء لأنه قرار تنظيمي في الأصل، وبالتالي لن يمس القضية الرئيسية ولا يعني بالضرورة إلغاء قضية الرؤية واستبدال الاستضافة أو اصطحاب الأطفال بها.

ونوهت في تصريحات لـ"التحرير"، بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، ولن يؤثر في أي شيء من قريب أو بعيد، ولا توجد أي آثار تترتب عليه، منوهة بأن وزير العدل قد يصدر قرارا وزاريا يتلاشى فيه القصور في القرار السابق لتنظيم ضوابط الرؤية للأطفال.

ووفقا للإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة في مايو خلال العام الجاري، فإن عدد إشهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 إشهادة عام 2018 مقابل 198269 إشهادة عام 2017، وقد ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018، فيما بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 887315 عقدا عام 2018 مقابل 912606 عقود عام 2017، وقد انخفض معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعى فى دعوى رؤية الطفل وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثانى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين بالمصروفات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 54378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق الذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.