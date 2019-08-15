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جدل برلماني حول ضوابط رؤية الأطفال بعد حكم القضاء

حكم القضاء الإداري يشعل الجدل من جديد بين الرجال والنساء حول الضوابط المنظمة لعملية رؤية الأطفال.. وتباين آراء نواب البرلمان حول النتائج المترتبة على إلغاء القرار الوزاري
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
قضية الرؤية للأطفال
قضية الرؤية للأطفال
من جديد عادت قضية "رؤية الأطفال" لتفرض نفسها وبقوة وتشغل الرأى العام، لا سيما عقب صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، فيما يتعلق بتنظيم مدة رؤية المحضون للطفل لما يتضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون. الحكم القضائي طرح عدة تساؤلات، حول ما إذا كان هذا الحكم يعد منصفا للرجل أم المرأة؟ والنتائج المترتبة عليه؟ وما إذا كان هذا الحكم يُعد دلالة واضحة على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وينبغي تعديله من أجل التماشي مع متغيرات العصر الراهنة.
"التحرير" استطلع آراء عدد من الخبراء والمتخصصين للتعرف على إجابات واضحة للتساؤلات السابقة.. حكم تاريخي بكل المقاييس يقول النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، إن الحكم القضائي الصادر حكم تاريخي بكل المقاييس، موضحا أنه أنصف الطفل وأكد وجود قصور في قانون الأحوال الشخصية وعدم ملاءمة الضوابط التنظيمية لرؤية
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السيسي (3)

السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.? جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.
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الأحد.. القوى العاملة تتلقي طلبات لوظائف بالسعودية

تبدأ وزارة القوى العاملة، يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ببان اليوم، قال وزير القوى العاملة، إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.
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10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

10 أيام مرت على الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل، وخلّف أكثر من 20 قتيلا، فضلا عن ما ترتب على الحادث من دمار كبير في المبنى. ومنذ اليوم الثاني للانفجار توالت التبرعات من المصريين والأشقاء العرب ليعود المعهد إلى ما كان عليه سابقًا، وإن لم يكن أفضل، وبالتزامن مع جمع التبرعات، انتشر رجال شركة المقاولين العرب في موقع الحادث، يسابقون الزمن بهدف عودة "معهد الغلابة" في أبهى صورة، واستقبال مرضاه وتقديم خدمة يستحقونها لينتصروا على مرضهم.
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تعيين عمداء كليات جدد بالقاهرة والإسكندرية والفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من: "أ.د. مها محمد أحمد أمين – عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، وأ.د. عبير أحمد محمد عطية – عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وأ.د.عاطف منصور محمد رمضان – عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، وأ.د. هويدا سيد علي محمد مصطفى – عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأ.د. هشام محمد محمد عبد العال البرملجي – عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.
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المرأة السعودية

حقوق جديدة للمرأة السعودية.. لا ولاية في السفر

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن جهات عليا بالمملكة، أقرت تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولا به في السابق، وتضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط. وشملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا، وإلغاء المادة الثالثة والتي كانت تنص على «يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر».
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مصانع الدرفلة تطالب بتنفيذ حكم إلغاء رسوم البليت

تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يناشدونه خلالها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 4 يوليو الجاري، والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البليت. وطالب أصحاب مصانع الدرفلة، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل وحماية استثمارات مصانع الحديد، وإصدار تعليماته بتنفيذ حكم المحكمة الذي ينقذ المصانع مما تتعرض له من انهيار نتيجة الأضرار الواقعة عليها يوميا، على أثر تعرض رسائلها من خام البليت يوميا إلى رسوم أرضيات باهظة.
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هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟
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