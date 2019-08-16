شعبيتها واسعة.. سيارات ستصبح «فيات 128» المستقبل

تمتلك هذه المجموعة من السيارات قدرات واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها من بين الموديلات التي من المتوقع أن ينظر إليها الجمهور بعين التقدير في المستقبل.

تحرير:محمود نبيل ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فولكس فاجن جولف GTI

لا شك أن بعض السيارات في الأسواق العالمية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق شعبية واسعة بشكل عام، لا سيما وأنها تمتلك قدرات واسعة من حيث الأداء الفني بما يتناسب مع العددي من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية المختلفة. وخلال الوقت الحالي، باتت العشرات من الموديلات قادرة على صناعة شعبية واسعة في الأسواق العالمية والحصول على رضاء الجماهير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليها على أنها من الموديلات التي تستحق التقدير مثل "فيات 128" الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع ياهو الأمريكي مجموعة من السيارات التي من المتوقع أن يكون لها تقدير تاريخي في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب بشكل رئيسي. فورد فييستا ST تعد من أهم السيارات التي تستطيع تكوين شعبية واسعة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي تعد اختيارًا رائعًا بفضل قابلية حركتها