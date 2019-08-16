شعبيتها واسعة.. سيارات ستصبح «فيات 128» المستقبل

تمتلك هذه المجموعة من السيارات قدرات واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها من بين الموديلات التي من المتوقع أن ينظر إليها الجمهور بعين التقدير في المستقبل.
لا شك أن بعض السيارات في الأسواق العالمية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق شعبية واسعة بشكل عام، لا سيما وأنها تمتلك قدرات واسعة من حيث الأداء الفني بما يتناسب مع العددي من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية المختلفة.
وخلال الوقت الحالي، باتت العشرات من الموديلات قادرة على صناعة شعبية واسعة في الأسواق العالمية والحصول على رضاء الجماهير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليها على أنها من الموديلات التي تستحق التقدير مثل "فيات 128" الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع ياهو الأمريكي مجموعة من السيارات التي من المتوقع أن يكون لها تقدير تاريخي في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب بشكل رئيسي.
فورد فييستا ST
تعد من أهم السيارات التي تستطيع تكوين شعبية واسعة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي تعد اختيارًا رائعًا بفضل قابلية حركتها
وفي هذا السياق، يستعرض موقع ياهو الأمريكي مجموعة من السيارات التي من المتوقع أن يكون لها تقدير تاريخي في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب بشكل رئيسي.
فورد فييستا ST
تعد من أهم السيارات التي تستطيع تكوين شعبية واسعة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي تعد اختيارًا رائعًا بفضل قابلية حركتها المرنة وتقنيتها المتقدمة، كما أنها تصدر بإمكانيات تتراوح من حيث المحركات بين 120 و197 حصانًا، مع محرك قياسي بسعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بقدرة 120 حصان، بينما تصدر النسخة ST بمحرك توربيني 197 حصان بسعة 1600 سي سي ذو أربعة أسطوانات، مما يجعلها تلبي رغبات مختلفة في الأسواق العالمية.
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كيا ستينجر
لا شك أنها تحظى باهتمام كيا بشكل رئيسي، خاصة وأنها أسرع سيارات الشركة الكورية على الإطلاق، خاصة وأنها من الرهانات الرئيسية لكيا بشكل رئيسي، ولذلك فإنها من الموديلات الرياضية التي يمكن الرهان عليها في المستقبل القريب، مما يجعلها قادرة عل صناعة شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، يرجع ذلك جزئيًا إلى التطوير المستمر الذي تحظى به سيتنجر من شركتها الكورية المصنعة في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
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تيسلا موديل S
لم تقدم تيسلا موديل S واحدة من الموديلات الكهربائية الناجحة فقط في الأسواق العالمية، ولكنها أيضًا استطاعت بفضل إمكانياتها الفنية الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن يتراوح من 2.4 إلى 4 ثانية فقط، وهي إمكانيات راهنت عليها الشركة الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائي، الأمر الذي بدوره يمكن أن يكون السبب الرئيسي في تكوين شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي.
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سوزوكي جيمني
على الرغم من أنها ليست من الموديلات الشهيرة بشكل كبير، إلا أنها في المستقبل القريب قد تتمتع بما يجعلها واحدة من السيارات التاريخية للشركة اليابانية، حيث توفر دائمًا السيارة سوزوكي جيمني مجموعة من الخيارات المختلفة على مستوى الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، لا سيما وأنها تعرض بنسخة من بابين فقط، ولذلك فإنها قادرة على جذب شرائح مختلفة من الجمهور في الأسواق العالمية بشكل رئيسي.
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فولكس فاجن جولف GTI
لا يمكن أن تكون سوى امتداد لسلسلة طويلة من موديلات جولف الرائعة في الأسواق العالمية، خاصة وأنها واحدة من السيارات التي تتمتع بتقنيات عالية سواء على مستوى الأداء أو حتى الشكل الخارجي.
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ولذلك فإنها ستمتلك قدرات كبيرة على مستوى الشعبية في الأسواق العالمية، خاصة وأنها من بين السيارات التي بالفعل تمتلك شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة في الوقت الحالي بالأسواق العالمية.