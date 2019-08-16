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شعبيتها واسعة.. سيارات ستصبح «فيات 128» المستقبل

تمتلك هذه المجموعة من السيارات قدرات واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها من بين الموديلات التي من المتوقع أن ينظر إليها الجمهور بعين التقدير في المستقبل.
تحرير:محمود نبيل ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فولكس فاجن جولف GTI
فولكس فاجن جولف GTI
لا شك أن بعض السيارات في الأسواق العالمية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق شعبية واسعة بشكل عام، لا سيما وأنها تمتلك قدرات واسعة من حيث الأداء الفني بما يتناسب مع العددي من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية المختلفة. وخلال الوقت الحالي، باتت العشرات من الموديلات قادرة على صناعة شعبية واسعة في الأسواق العالمية والحصول على رضاء الجماهير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليها على أنها من الموديلات التي تستحق التقدير مثل "فيات 128" الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع ياهو الأمريكي مجموعة من السيارات التي من المتوقع أن يكون لها تقدير تاريخي في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب بشكل رئيسي. فورد فييستا ST تعد من أهم السيارات التي تستطيع تكوين شعبية واسعة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي تعد اختيارًا رائعًا بفضل قابلية حركتها
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رغم صغر الحجم النسبي.. هذه السيارات مريحة للغاية

ترتبط دومًا الراحة بالسيارات كبيرة الحجم ذات السعة الداخلية الضخمة، إلا أن بعض الموديلات الصغيرة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة بشكل تام في الأسواق العالمية، خاصة أن تجربة قيادتها جعلتها ضمن السيارات المريحة في الوقت الحالي. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت هذه السيارات تحقيق شعبية واسعة تم تدعيمها من خلال السعة الجيدة التي تتمتع بها تلك الموديلات، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الموجودة في الأسواق العالمية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية.
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سيارات بحالة جيدة بعد 300 ألف كيلو متر

تمتلك العديد من السيارات قدراتٍ متفاوتةً على الاحتفاظ بسماتها الفنية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعتبر ميزة تتمتع بها بعض الموديلات في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من الشركات تراهن على تلك المميزات الفنية في إصداراتها المختلفة. وتراهن العديد من الشركات العالمية على الإمكانات والاعتمادية في السيارات التي تنتجها، وخاصة أن العديد من الفئات الجماهيرية تسعى دومًا للحصول على تلك الميزة، وهو ما يرجح كفة بعض الموديلات في الأسواق العالمية المختلفة.
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السيارات الأكثر استدعاءً للإصلاح في 2018

على الرغم من التطور التقني والتكنولوجي الذي تعيشه صناعة السيارات على مستوى الأسواق العالمية، فإنه لا تزال هناك بعض العيوب التي تؤثر فى أداء السيارة، سواء من الناحية الفنية أو في ما يتعلق بتكنولوجيا القيادة والرفاهية. وخلال العام الماضي، استدعت العشرات من الشركات العالمية مختلف الموديلات التي أصدرتها في الأسواق المختلفة لإصلاح بعض العيوب الخطيرة في السيارات، والتي قد تصل إلى مستويات من المخاطر تهدد حياة الركاب والسائقين على حد سواء أو قد تتعلق بالرفاهية وسلاسة القيادة.
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بخلاف السيارات.. شركات صنعت أشياء أخرى

على مدى تاريخ طويل من صناعة السيارات، لم تكن الشركات المتخصصة منحصرة في تكنولوجيا التنقل فقط، خاصة أن الإمكانيات المالية الضخمة ساعدتها على الدخول بقوة في مجالات تصنيعية ضخمة، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الإنشاء. وراهنت العشرات من الشركات العالمية على مجالات أخرى بخلاف صناعة السيارات؛ مثل تكنولوجيا الصواريخ والقطارات والطائرات، كما ابتعدت بعض الشركات عن مجالات التنقل، لتدخل في مجالات إنشاء متنوعة خلال تاريخها الطويل في تلك الصناعة المتطورة باستمرار.
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منها هوندا وفولكس.. شركات سيارات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
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رغم إمكانياتها.. سيارات رائعة ممنوعة في أمريكا

تعمل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على تجهيز إصداراتها وموديلاتها المختلفة لتكون قادرة على التنافس بقوة في الأسواق العالمية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر البلدان المستوعبة للسيارات في العالم. ورغم الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن بعضها قد لا يكون مناسبًا للتواجد في الولايات المتحدة، وذلك رغم ما تتمتع به تلك الموديلات من مؤهلات تتناسب مع رغبات الجمهور الأمريكي.
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رغم تخصصها في السيارات.. شركات صنعت معدات عسكرية

على الرغم من كون شركات السيارات تتخصص في إنتاج المركبات بشكل رئيسي، فهي كانت لها أيضًا إسهامات عسكريَّة على مدى تاريخ طويل، وهو الأمر الذي ظهر في الحروب العالمية، خلال القرن الماضي، الذي شهد استغلال بلدانها الإمكانيات التصنيعية الهائلة، التي تمتلكها تلك الشركات في الحرب. واستطاعت مجموعة من الشركات العالمية المصنعة للسيارات أن تكون لها إسهامات ضخمة على المستوى العسكري، وبالأخص في الحروب العالمية خلال القرن الماضي، الأمر الذي منحها أهمية استثنائية.
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