رغم صغر الحجم النسبي.. هذه السيارات مريحة للغاية

على الرغم من صغر حجم هذه المجموعة من السيارات، فإنها تتمتع بسعة داخلية تجعلها مريحة للغاية، سواء للسائقين أو حتى الركاب في المقاعد الأخرى بالسيارة

تحرير:محمود نبيل ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

هيونداي فيلوستر

ترتبط دومًا الراحة بالسيارات كبيرة الحجم ذات السعة الداخلية الضخمة، إلا أن بعض الموديلات الصغيرة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة بشكل تام في الأسواق العالمية، خاصة أن تجربة قيادتها جعلتها ضمن السيارات المريحة في الوقت الحالي. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت هذه السيارات تحقيق شعبية واسعة تم تدعيمها من خلال السعة الجيدة التي تتمتع بها تلك الموديلات، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الموجودة في الأسواق العالمية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات التي على الرغم من صغر الحجم تمتلك صالونا داخليا مريحا للغاية للركاب في مختلف المقاعد. ميني كوبر كلوبمان تمتلك السيارة صالونا داخليا جيدا يتسع لخمسة أشخاص بشكل مريح للغاية، خاصة أنها بالفعل