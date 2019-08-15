رغم صغر الحجم النسبي.. هذه السيارات مريحة للغاية

على الرغم من صغر حجم هذه المجموعة من السيارات، فإنها تتمتع بسعة داخلية تجعلها مريحة للغاية، سواء للسائقين أو حتى الركاب في المقاعد الأخرى بالسيارة
ترتبط دومًا الراحة بالسيارات كبيرة الحجم ذات السعة الداخلية الضخمة، إلا أن بعض الموديلات الصغيرة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة بشكل تام في الأسواق العالمية، خاصة أن تجربة قيادتها جعلتها ضمن السيارات المريحة في الوقت الحالي.
وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت هذه السيارات تحقيق شعبية واسعة تم تدعيمها من خلال السعة الجيدة التي تتمتع بها تلك الموديلات، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الموجودة في الأسواق العالمية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات التي على الرغم من صغر الحجم تمتلك صالونا داخليا مريحا للغاية للركاب في مختلف المقاعد.
ميني كوبر كلوبمان
تمتلك السيارة صالونا داخليا جيدا يتسع لخمسة أشخاص بشكل مريح للغاية، خاصة أنها بالفعل
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات التي على الرغم من صغر الحجم تمتلك صالونا داخليا مريحا للغاية للركاب في مختلف المقاعد.
ميني كوبر كلوبمان
تمتلك السيارة صالونا داخليا جيدا يتسع لخمسة أشخاص بشكل مريح للغاية، خاصة أنها بالفعل تتمتع بمساحات بينية تجلب الأريحية للجالسين في الأمام أو المقاعد الخلفية، وهو ما يعني أن السيارة رغم صغر الحجم يمكن أن تكون مريحة للباحثين عن المساحات الداخلية الكبيرة.
وتخضع كلوبمان لتطوير مستمر من جانب الشركة التابعة لـBMW في الأسواق العالمية المختلفة، وهو ما يجعل عملية تطويرها لتكون أكثر أريحية أمرا مضمونا في المستقبل القريب.
فولكس فاجن بيتل
لم تكن النسخة الأقدم من السيارة الألمانية الشهيرة في الأسواق العالمية ذات سعة داخلية كبيرة، بل على العكس فهي واحدة من أضيق السيارات التي يمكن أن يستخدمها الجمهور بشكل عام.
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وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت شركة فولكس فاجن إنتاج نسخة أكثر تطورًا من السيارة الشهيرة، وراعت العديد من الأمور الخاصة بالمساحة الداخلية، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات للركاب الباحثين عن المساحات الداخلية المريحة في الجلوس.
مازدا 3
النسخة الهاتشباك من مازدا 3 تتمتع في الوقت الحاالي بسعة داخلية مريحة للغاية بالنسبة للركاب، خاصة أنها تعد واحدة من الموديلات دائمة التطوير في الأسواق العالمية، خاصة أنها من بين الموديلات التي تراهن عليها الشركة اليابانية بشكل رئيسي.
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وبخلاف السعة الرائعة للسيارات، فإنها أيضًا تتمتع بخامات عالية الجودة في الصناعة، وهو الأمر الذي يجعلها من بين الموديلات التي تلقى قبولًا واسعًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، لا سيما مع التطوير المستمر الذي تضيفه الشركة للسيارة بشكل مستمر.
هوندا سيفيك
على الرغم من أن هوندا سيفيك ينظر إليها على أنها واحدة من الموديلات السيدان المدمجة في الأسواق العالمية، فإنها تعد من أهم الموديلات على مستوى السعة الداخلية، خاصة أنها تتمتع بالفعل بتطوير مستمر من جانب الشركة اليابانية العملاقة، لأنها كسيارة سيدان تمتلك سعة داخلية مقبولة للجالسين في الأمام والمقاعد الخلفية، وذلك على الرغم من قصر طول السيارة نسبيًا عن العديد من الموديلات السيدان ذات الحجم المتوسط في الأسواق العالمية.
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هيونداي فيلوستر
استطاعت السيارة الكورية الشهيرة أن تقدم نموذجا مغايرا على مستوى الشكل الخارجي، خاصة أنها عرضت بثلاثة أبواب فقط، إلا أن فيلوستر قدمت نموذجا لا يقل إثارة للإعجاب في الصالون الداخلي والذي يمتلك سعة داخلية معقولة ومريحة بالنسبة للسائق والركاب في المقاعد الخلفية، الأمر الذي يمنح هيونداي فيلوستر ميزة استثنائية على مستوى الشكل والصالون الداخلي في الأسواق العالمية المختلفة بشكل رئيسي.