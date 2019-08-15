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رغم صغر الحجم النسبي.. هذه السيارات مريحة للغاية

على الرغم من صغر حجم هذه المجموعة من السيارات، فإنها تتمتع بسعة داخلية تجعلها مريحة للغاية، سواء للسائقين أو حتى الركاب في المقاعد الأخرى بالسيارة
تحرير:محمود نبيل ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
هيونداي فيلوستر
هيونداي فيلوستر
ترتبط دومًا الراحة بالسيارات كبيرة الحجم ذات السعة الداخلية الضخمة، إلا أن بعض الموديلات الصغيرة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة بشكل تام في الأسواق العالمية، خاصة أن تجربة قيادتها جعلتها ضمن السيارات المريحة في الوقت الحالي. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت هذه السيارات تحقيق شعبية واسعة تم تدعيمها من خلال السعة الجيدة التي تتمتع بها تلك الموديلات، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الموجودة في الأسواق العالمية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات التي على الرغم من صغر الحجم تمتلك صالونا داخليا مريحا للغاية للركاب في مختلف المقاعد.   ميني كوبر كلوبمان تمتلك السيارة صالونا داخليا جيدا يتسع لخمسة أشخاص بشكل مريح للغاية، خاصة أنها بالفعل
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سيارات بحالة جيدة بعد 300 ألف كيلو متر

تمتلك العديد من السيارات قدراتٍ متفاوتةً على الاحتفاظ بسماتها الفنية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعتبر ميزة تتمتع بها بعض الموديلات في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من الشركات تراهن على تلك المميزات الفنية في إصداراتها المختلفة. وتراهن العديد من الشركات العالمية على الإمكانات والاعتمادية في السيارات التي تنتجها، وخاصة أن العديد من الفئات الجماهيرية تسعى دومًا للحصول على تلك الميزة، وهو ما يرجح كفة بعض الموديلات في الأسواق العالمية المختلفة.
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السيارات الأكثر استدعاءً للإصلاح في 2018

على الرغم من التطور التقني والتكنولوجي الذي تعيشه صناعة السيارات على مستوى الأسواق العالمية، فإنه لا تزال هناك بعض العيوب التي تؤثر فى أداء السيارة، سواء من الناحية الفنية أو في ما يتعلق بتكنولوجيا القيادة والرفاهية. وخلال العام الماضي، استدعت العشرات من الشركات العالمية مختلف الموديلات التي أصدرتها في الأسواق المختلفة لإصلاح بعض العيوب الخطيرة في السيارات، والتي قد تصل إلى مستويات من المخاطر تهدد حياة الركاب والسائقين على حد سواء أو قد تتعلق بالرفاهية وسلاسة القيادة.
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بعد تخفيضات أغسطس.. أرخص 10 سيارات في مصر

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