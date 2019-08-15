غموض وشمس لا تغيب.. ما لا تعرفه عن قصر البارون

وزيري: افتتاح قصر البارون خلال هذا العام.. وأعمال الترميم وصلت 90%.. والقصر بناه بلجيكي واشترى الفدان بجنيه وصمم مدينة هليوبوليس في مصر الجديدة

تحرير:صابر العربي ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

"انتهاء أعمال الترميم، وإعادة افتتاح قصر البارون بحي مصر الجديدة رسميا، قبل نهاية العام الحالي، وبتكلفة قُدرت حتى الآن بـ140 مليون جنيه"، حسب ما جاء على لسان، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وزيري أفاد بأن أعمال الترميم تتم بالتعاون بين وزارة الآثار والسفارة البلجيكية في القاهرة، كون البارون بلجيكي الجنسية، فضلا عن مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني، ليقطع الأقاويل التي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف أعمال الترميم بالقصر لضعف المخصصات المالية للترميم.

وفي حديثه مع "التحرير"، نفى وزيري، ما تردد بشأن توقف أعمال ترميم قصر البارون، مؤكدًا أن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 90%، تمهيدا لافتتاحه مع حلول شهر نوفمبر المقبل، أو قبل نهاية العام الحالي على أقصى تقدير. تكلفة الترميم 140 مليون جنيه الأمين العام للمجلس

وفي حديثه مع "التحرير"، نفى وزيري، ما تردد بشأن توقف أعمال ترميم قصر البارون، مؤكدًا أن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 90%، تمهيدا لافتتاحه مع حلول شهر نوفمبر المقبل، أو قبل نهاية العام الحالي على أقصى تقدير.

تكلفة الترميم 140 مليون جنيه

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أوضح أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.

وتم الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، حسب وزيري.

وعن تكلفة أعمال الترميم، أشار وزيري إلى أنها بلغت 140 مليون جنيه، لتحويل القصر إلى مزار أثرى وسياحى، وإعداد مشروع متكامل ليصبح منتزها اجتماعياً وثقافياً عن تاريخ حى مصر الجديدة يجذب الجميع له، وكذلك توفير مراكز خدمية به.

الاستعانة بالرسومات الأصلية

وردًا على انتقادات السوشيال ميديا لعملية الترميم وطمس معالم القصر، قال العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، إنه حرصًا من وزارة الآثار على الحفاظ على معايير الأصالة خلال أعمال الترميم الخاصة بالقصر، تمت إزالة الأسوار الحديدية غير الأثرية التى أنشئت حول القصر عام 2006، لسوء حالتها، كما أنها لا تتواءم مع القيمة الأثرية والمعمارية للقصر، مؤكدًا أنه لن يتم بناء سور حجرى بدلاً منها.

"سمير" أضاف أنه تم الاستعانة بالرسومات الأصلية للقصر والمنفذة من قبل المهندس ألكسندر مارسيل، لإنشاء أسوار بنفس تصميم الأسوار الأثرية القديمة، الذى هي عبارة عن قاعدة طولية خرسانية أسفل منسوب سطح الأرض، تعلوها أعمدة بانوهات حديدية بطول الواجهات مع وجود أعمدة حجرية بقطاع صغير موزعة على مسافات لتثبيت البانوهات الحديدية للأسوار، مؤكدًا أنه لن يتم بأى حال إعاقة أو حجب رؤية القصر ليستمتع المارة بمشاهدة القصر وروعة تصميمه.

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ويغيب عن الكثير معرفة أهمية قصر البارون من الناحية التاريخية والمعمارية، إذ يُعد تحفة فنية ومعمارية فريدة، كونه القصر الوحيد الذي لا تغيب عنه الشمس، كما يوجد به برج يدور على قاعدة متحركة دورة كاملة كل ساعة، ليتيح للجالس به مشاهدة ما حوله في جميع الاتجاهات.

الفدان بجنيه

ورغم تاريخ القصر وأثريته، فإن المعلومات المتاحة حول مالكه وظروف بنائه ليست بالقدر الكافي، ولم ترد فيه موسوعات أو دوريات أثرية، إلا أن هناك بعض المعلومات على موقع "ويكيبيديا".

وتعود نشأة القصر إلى مالكه البلجيكي "إدوارد إمبان"، وحمل لقب "البارون" الذي منحه له ملك فرنسا تقديرًا لمجهوداته في إنشاء مترو باريس، إذ كان مهندسًا متميزًا، وكانت هواياته السفر وجمع الأموال، وجاء إلى مصر في نهاية القرن التاسع عشر بعد افتتاح قناة السويس، وأغرم بمصر لدرجة الجنون واتخذ قرارًا مصيريًا بالبقاء فيها حتى وفاته، وكانت وصيته أن يُدفن في تراب مصر.

وفي عام 1852 قرر "إمبان" بناء القصر وعرض على الحكومة المصرية فكرة إنشاء حي في الصحراء شرق القاهرة واختار له اسم (هليوبوليس) أي "مدينة الشمس" بمصر الجديدة، واشترى البارون الفدان بجنيه واحد فقط، إذ إن المنطقة كانت تفتقر إلى المرافق والمواصلات والخدمات، وحتى يستطيع البارون جذب الناس إلى ضاحيته الجديدة فكر في إنشاء مترو ما زال يعمل حتى الآن لربط المدينة الجديدة بالقاهرة، وأخذ اسم المدينة "مترو مصر الجديدة"، الذي كلف به المهندس البلجيكي"أندريه برشلو" والذي كان يعمل معه في شركة مترو باريس، وبنى أيضًا منازل على الطراز البلجيكي، وأنشأ فندقاً ضخمًا وهو فندق هليوبوليس القديم الذي أضيف مؤخرًا إلى قصور الرئاسة بمصر.

وصُمم القصر بطريقة هندسية تجعل الشمس لا تغيب عن حجراته، وبه برج يدور على قاعدة متحركة دورة كاملة كل ساعة ليتيح لمن يجلس به أن يشاهد ما حوله في جميع الاتجاهات، وكان الطابق الأخير من القصر هو المكان المفضل للبارون إمبان ليتناول الشاي به وقت الغروب، وكان حول القصر حديقة بها زهور ونباتات نادرة، كما يوجد بالقصر نفق يصل بين القصر والكنيسة العريقة "كنيسة البازيليك" الموجودة حتى الآن.

طابقان و7 حجرات

القصر من الداخل حجمه صغير، فهو لا يزيد على طابقين ويحتوي على 7 حجرات فقط، رغم أن مساحته 12500 متر، والطابق الأول عبارة عن صالة كبيرة وثلاث حجرات، منها اثنتان للضيافة والثالثة كان يستخدمها البارون كصالة للعب البلياردو، والطابق العلوي يتكون من 4 حجرات نوم ولكل حجرة حمام خاص الذي تكسوه بلاطات من الفسيفساء، وصُنعت أرضيات القصر من الرخام والمرمر الأصلي إذ تم استيرادها من إيطاليا وبلجيكا.

ونوافذ القصر على الطراز العربي وهو يضم تماثيل وتحفًا نادرة مصنوعة بدقة بالغة من الذهب والبلاتين والبرونز، بخلاف تماثيل بوذا والتنين الأسطوري، أما داخل القصر فكان عبارة عن متحف يضم تحفًا وتماثيل من الذهب والبلاتين، كما يوجد داخله ساعة أثرية قديمة يقال إنها لا مثيل لها إلا في قصر "باكنجهام الملكي" بلندن، توضح الوقت بالدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين مع توضيح تغييرات أوجه القمر ودرجات الحرارة.

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وتوفي البارون إمبان في 22 يوليو 1929، ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر لخطر الإهمال لسنوات طويلة، وبعد نصف قرن من الزمان أصبح القصر مصريًا بعد أن أبرم المهندس محمد إبراهيم سليمان اتفاقًا مع ورثة ملاك القصر جان إمبان حفيد البارون إمبان بشراء القصر مقابل منحهم قطعة أرض بديلة بالقاهرة الجديدة ليقيموا عليها مشاريع استثمارية.

وبعد ذلك حدثت الكثير من النزاعات حول محاولة بيعه، ثم أصدرت وزارة الآثار بيانًا رسميًا توضح أن قصر البارون إمبان مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار مجلس الوزراء رقم 1297 لسنة 1993، مضيفة أن وزارة الإسكان اشترت هذا القصر مقابل استبدال أراض أخرى به فى منطقة القاهرة الجديدة، وقامت بنقل ملكيته للمجلس الأعلى للآثار.

عبدة الشيطان

طالت قصر البارون دون غيره الشائعات، وكان أبرزها اشتعال النيران فجأة في الغرفة الموجودة بالبرج الرئيسي عام 1982، ثم غطى القصر دخان كثيف فيما يشبه الحريق، وبعدها انطفأت النيران واختفى الدخان دون تدخل من أحد.

كما تداول البعض كثيرا من الأقاويل حول وجود أصوات صراخ وشجار تخرج من نوافذ القصر ليلا بلغة أجنبية لا يفهما حراس العقارات المجاورة؛ ويتم تفسيرها بأنه صوت البارون مالك القصر أو شبحه، أو شقيقته التي ماتت في القصر نفسه قبل قرن من الزمان.

تلك الأجواء الغامضة التي أحاطت بالقصر المهجور دفعت جماعات من الشبان المصريين في منتصف عام 1997 في حادثة شهيرة إلى التسلل إلى القصر ليلاً، وإقامة حفلات صاخبة، إذ كانوا يرقصون ويغنون على أنغام موسيقى البلاك ميتال الصاخبة، وألقت الشرطة القبض عليهم لتكون أول قضية من نوعها، وهي ما عرفت بقضية "عبدة الشيطان".