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غموض وشمس لا تغيب.. ما لا تعرفه عن قصر البارون

وزيري: افتتاح قصر البارون خلال هذا العام.. وأعمال الترميم وصلت 90%.. والقصر بناه بلجيكي واشترى الفدان بجنيه وصمم مدينة هليوبوليس في مصر الجديدة
تحرير:صابر العربي ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
قصر البارون - أرشيفية
قصر البارون - أرشيفية
"انتهاء أعمال الترميم، وإعادة افتتاح قصر البارون بحي مصر الجديدة رسميا، قبل نهاية العام الحالي، وبتكلفة قُدرت حتى الآن بـ140 مليون جنيه"، حسب ما جاء على لسان، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وزيري أفاد بأن أعمال الترميم تتم بالتعاون بين وزارة الآثار والسفارة البلجيكية في القاهرة، كون البارون بلجيكي الجنسية، فضلا عن مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني، ليقطع الأقاويل التي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف أعمال الترميم بالقصر لضعف المخصصات المالية للترميم.
وفي حديثه مع "التحرير"، نفى وزيري، ما تردد بشأن توقف أعمال ترميم قصر البارون، مؤكدًا أن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 90%، تمهيدا لافتتاحه مع حلول شهر نوفمبر المقبل، أو قبل نهاية العام الحالي على أقصى تقدير. تكلفة الترميم 140 مليون جنيه   الأمين العام للمجلس
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السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

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جدل برلماني حول ضوابط رؤية الأطفال بعد حكم القضاء

من جديد عادت قضية "رؤية الأطفال" لتفرض نفسها وبقوة وتشغل الرأى العام، لا سيما عقب صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، فيما يتعلق بتنظيم مدة رؤية المحضون للطفل لما يتضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون. الحكم القضائي طرح عدة تساؤلات، حول ما إذا كان هذا الحكم يعد منصفا للرجل أم المرأة؟ والنتائج المترتبة عليه؟ وما إذا كان هذا الحكم يُعد دلالة واضحة على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وينبغي تعديله من أجل التماشي مع متغيرات العصر الراهنة.
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10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

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10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

10 أيام مرت على الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل، وخلّف أكثر من 20 قتيلا، فضلا عن ما ترتب على الحادث من دمار كبير في المبنى. ومنذ اليوم الثاني للانفجار توالت التبرعات من المصريين والأشقاء العرب ليعود المعهد إلى ما كان عليه سابقًا، وإن لم يكن أفضل، وبالتزامن مع جمع التبرعات، انتشر رجال شركة المقاولين العرب في موقع الحادث، يسابقون الزمن بهدف عودة "معهد الغلابة" في أبهى صورة، واستقبال مرضاه وتقديم خدمة يستحقونها لينتصروا على مرضهم.
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وزيري لـ«التحرير»: ترميم 90% من قصر البارون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل مستمر في قصر البارون بمصر الجديدة بهدف ترميمه والانتهاء من كل أعمال الترميم به قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه تم إنجاز 90% من أعمال ترميم القصر. وأضاف وزيري لـ"التحرير"، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.
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الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
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قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف المركبات

يبدو أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو أعطى قبلة الحياة لمتحف المركبات الملكية، بعد أن توهم الكثيرون من سكان المنطقة بأن الهدم سيصل إلى المتحف، وإن لم يحدث ذلك سيتعرض للسقوط بسبب مرور أعمال حفر الخط الثالث للمترو أسفله، ولكن الآثار كذبت كل هذه التوقعات بإعلانها الانتهاء من تطوير نحو 80% من المتحف، واقتراب موعد افتتاحه فى ديسمبر المقبل، وهو الافتتاح المنتظر منذ ما يقرب من عشرة أعوام أهمل خلالها المتحف وتوقفت أعمال تطويره أكثر من مرة، ولكن هناك أشخاصا كثيرين لا يعلمون شيئا عن المتحف، فما تاريخ متحف المركبات وموقعه؟
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