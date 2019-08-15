جريمة

ارتفاع عدد ضحايا تصادم الصف إلى 11 حالة وفاة

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
تصادم
تصادم
قالت مصادر طبية إن عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل (تريلا) على طريق (الصف- أطفيح)، ارتفع إلى 11 حالة وفاة، موضحة أنه لا تزال هناك 3 حالات إصابة فى حالة حرجة يتلقون العلاج بمستشفى الصف المركزي. وانتقل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الخميس، لكشف ملابسات وقوع الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين، والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.
كان بلاغ ورد لغرفة مرور الجيزة من غرفة النجدة، بوقوع حادث على طريق الصف، وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) بسيارة أخرى أجرة (ميكروباص)، كانت تقل عددا من المواطنين في طريقهم لأعمالهم، وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث، وإعادة
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محكمة-ارشفية

مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.
جثة طفل

العثور على طفلة مذبوحة أمام منزل أسرتها بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف لغز العثور على طفلة في العام الخامس من عمرها، مذبوحة بآلة حادة، اليوم الخميس، وملقاة في عشة مهجورة بعزبة فكري التابعة لمركز بلقاس، أمام منزل أسرتها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم الستاموني عن عثور أهالي قرية بدائرة القسم على جثمان طفلة مذبوحة مسجاة على وجهها وغارقة بدمائها، وتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.
القبض-على-متهم

جمع 9 ملايين.. سقوط «مستريح المحمول» بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على مستريح جديد تمكن من النصب على عدد من أهالي مدينة المنصورة، بادعاء توظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة، حتى جمع ما يقرب من 9 ملايين جنيه من ضحاياه ثم فر هاربًا. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بورود بلاغات تتهم رجل أعمال وصاحب شركة استيراد وتصدير بالنصب.
حبس-متهمه

غيرة وانتقام.. نشرت صورا فاضحة لزوجها وضرتها

وجدت زوجة ضالتها فى الانتقام من زوجها وزوجته الثانية، بعد زواجهما الذى دام أكثر من 10 سنوات حيث تحملت الزوجة التى رزقها الله بطفل ارتباط زوجها من أخرى حتى واتتها الفرصة مستخدمة تطور وسائل التكنولوجيا وتمكنت من الحصول على مشاهد تجمعهما على فراش الزوجية وهددت زوجها بنشرها إذا لم يقم بتطليق الثانية، فانصاع لأوامرها لكن الأولى كانت قامت بنشر هذه المقاطع عبر حسابات وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من "أ" الزوجة الثانية ضد "ف" الزوجة الأولى بقسم شرطة المنتزه وقيد برقم المحضر برقم 9139 لسنة 2019.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (7)

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الصف لـ 7 وفيات

استمع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال المصابين بحادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، والذى ارتفع عدد المتوفين فيه إلى 7 أشخاص، فيما أصيب8 آخرون، بإصابات مختلفة، لكشف ملابسات وقوع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتجية اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث التصادم المروع قبل أن يرتفع العدد لـ 7 متوفين عقب وفاة ضحيتين جديدتين متأثرين بإصابتهما.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

دكتور نازل بحالة متبنجة.. شهادات الرعب من معهد الأورام

?أهالي المنيل كلهم في الشارع، لا صوت يعلو فوق صوت الحادث المروع الذي وقع مع اللحظات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سكان المنطقة كلهم في الشارع، الكل يجري ويتسابق لإنقاذ طفل او طفلة، مريض أو غير مريض، كبير أو صغير، الجميع يتسائل: ياساتر يارب.. إيه اللى جرى؟، إيه صوت الانفجار ده؟، يتسائل الأهالي والمارة ولسان حالهم يحدثهم «يا رب عديها على خير.. ربنا يسترها علينا يا رب.. هات العواقب سليمة يا رب». مازال الحادث المروع الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، يلقي بظلاله حتى كتابة هذه السطور،
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

خنقها بـ«شال».. أب يعذب طفلته حتى الموت في الشرقية

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، برئاسة المستشار أيمن عصام، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس أب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته حتى الموت، وذلك بأن أخذ يضربها ويخنقها بواسطة «شال»، وهي طفلة بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، بمدينة الزقازيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
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