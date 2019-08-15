ارتفاع عدد ضحايا تصادم الصف إلى 11 حالة وفاة

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

تصادم

قالت مصادر طبية إن عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل (تريلا) على طريق (الصف- أطفيح)، ارتفع إلى 11 حالة وفاة، موضحة أنه لا تزال هناك 3 حالات إصابة فى حالة حرجة يتلقون العلاج بمستشفى الصف المركزي. وانتقل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الخميس، لكشف ملابسات وقوع الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين، والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

كان بلاغ ورد لغرفة مرور الجيزة من غرفة النجدة، بوقوع حادث على طريق الصف، وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) بسيارة أخرى أجرة (ميكروباص)، كانت تقل عددا من المواطنين في طريقهم لأعمالهم، وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث، وإعادة

كان بلاغ ورد لغرفة مرور الجيزة من غرفة النجدة، بوقوع حادث على طريق الصف، وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) بسيارة أخرى أجرة (ميكروباص)، كانت تقل عددا من المواطنين في طريقهم لأعمالهم، وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السيارات لطبيعتها.



بينما رجحت التحريات الأولية وقوع التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق إحدى السيارتين، وانتقل رجال المباحث للمستشفى لسماع أقوال المصابين ممّن تسمح حالتهم الصحية بذلك، للوقوف على كيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات وانتقلت للمعاينة.







