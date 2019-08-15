دينا الوديدي تحيي حفلا غنائيا في قلعة صلاح الدين

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

دينا الوديدي

تحيي الفنانة دينا الوديدى، حفلا غنائيا فى قلعة صلاح الدين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن سعر التذكرة 20 جنيها. وستقدم دينا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. وعرف الجمهور دينا الوديدي من خلال اهتمامها بالفلكلور، إذ قدمت عدة أغانٍ مستمدة من الموروث الشعبي، لعل أشهرها على الإطلاق جزء يسير من السيرة الهلالية، بالإضافة إلى مشاركتها في مشروعات غنائية عدة مع فرق شعبية، وأيضا مع فرق غنائية من إفريقيا وفرق عالمية.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الأحد المقبل، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، حيث يتم تكريم 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى. ولدت دينا ونشأت