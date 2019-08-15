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دينا الوديدي تحيي حفلا غنائيا في قلعة صلاح الدين

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
دينا الوديدي
دينا الوديدي
تحيي الفنانة دينا الوديدى، حفلا غنائيا فى قلعة صلاح الدين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن سعر التذكرة 20 جنيها. وستقدم دينا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. وعرف الجمهور دينا الوديدي من خلال اهتمامها بالفلكلور، إذ قدمت عدة أغانٍ مستمدة من الموروث الشعبي، لعل أشهرها على الإطلاق جزء يسير من السيرة الهلالية، بالإضافة إلى مشاركتها في مشروعات غنائية عدة مع فرق شعبية، وأيضا مع فرق غنائية من إفريقيا وفرق عالمية.
وتنطلق فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الأحد المقبل، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، حيث يتم تكريم 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى. ولدت دينا ونشأت
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تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، تنطلق الأحد 18 أغسطس، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
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دار-الاوبرا-المصرية

دار الأوبرا: مهرجان القلعة نجح في تحقيق شعبية ضخمة

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة، مضيًفا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث إنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.
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