سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

ناقلة نفط - صورة أرشيفية

أفرجت سلطات جبل طارق، اليوم الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس - 1"، المحتجزة مع طاقمها قبل شهر بالقرب من منطقة تابعة لبريطانيا، بحسب وكالة "رويترز". وكانت المحكمة العليا في المنطقة التابعة لبريطانيا قد مددت احتجاز السفينة إلى 19 أغسطس. وتنظر المحكمة العليا من الساعة 10,30 صباحا (08,30 بتوقيت جرينيتش) في قضية ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" المحملة بـ2,1 مليون برميل من النفط واعترضتها شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة في الرابع من يوليو الماضي.

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران. وتنفي إيران الأخيرة مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا بـ"القرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.واحتجزت إيران في 19 يوليو ناقلة النفط