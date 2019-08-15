أدريان يكشف كواليس انضمامه لليفربول والتتويج بالسوبر

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

أدريان

كشف أدريان، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز أنه قبل شهر كان يتدرب بجد مع زملائه في إسبانيا بصحبة مدرب حراس المرمى، وأنه لم يكن يعرف في أي فريق سيلعب، قبل أن يأتي ليفربول ويطلب ضمه، وأضاف حارس الريدز: «كنت أعلم أن اللحظة ستأتي ولكن ليس بتلك السرعة التي كانت عليها.. أنا سعيد حقا لوجودي هنا وفخور.. اللاعبون استقبلوني كصديق منذ اليوم الأول، وهذا عظيم.. كانت ليلة رائعة». وواصل بطل موقعة السوبر الأوروبي: «لكي نكون منصفين، يكون هناك القليل من الحظ في التصدي لركلات الترجيح بالنسبة لحراس المرمى، بجانب بذل قصارى جهدك».

وأكد أدريان: «هي حياة حارس المرمى.. نحن بحاجة لأن نكون مستعدين لكل شيء. أليسون رائع، لكني جئت هنا لأقاتل معه للحصول على مكان أساسي.. هي منافسة صحية وعظيمة بالنسبة لنا، وستجعلنا أفضل بكثير». وتُوج ليفربول الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح

وأكد أدريان: «هي حياة حارس المرمى.. نحن بحاجة لأن نكون مستعدين لكل شيء. أليسون رائع، لكني جئت هنا لأقاتل معه للحصول على مكان أساسي.. هي منافسة صحية وعظيمة بالنسبة لنا، وستجعلنا أفضل بكثير».



وتُوج ليفربول الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.



