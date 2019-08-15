رياضة

أدريان يكشف كواليس انضمامه لليفربول والتتويج بالسوبر

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
أدريان
أدريان
كشف أدريان، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز أنه قبل شهر كان يتدرب بجد مع زملائه في إسبانيا بصحبة مدرب حراس المرمى، وأنه لم يكن يعرف في أي فريق سيلعب، قبل أن يأتي ليفربول ويطلب ضمه، وأضاف حارس الريدز: «كنت أعلم أن اللحظة ستأتي ولكن ليس بتلك السرعة التي كانت عليها.. أنا سعيد حقا لوجودي هنا وفخور.. اللاعبون استقبلوني كصديق منذ اليوم الأول، وهذا عظيم.. كانت ليلة رائعة». وواصل بطل موقعة السوبر الأوروبي: «لكي نكون منصفين، يكون هناك القليل من الحظ في التصدي لركلات الترجيح بالنسبة لحراس المرمى، بجانب بذل قصارى جهدك».
وأكد أدريان: «هي حياة حارس المرمى.. نحن بحاجة لأن نكون مستعدين لكل شيء. أليسون رائع، لكني جئت هنا لأقاتل معه للحصول على مكان أساسي.. هي منافسة صحية وعظيمة بالنسبة لنا، وستجعلنا أفضل بكثير». وتُوج ليفربول الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح
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تامى-إبراهام

إبراهام يتعرض للعنصرية بعد مباراة السوبر الأوروبي

كشفت مؤسسة «kick it out» عن تعرض تامي إبراهام مهاجم تشيلسي المنضم حديثًا لصفوف البلوز لاعتداءات عنصرية، وذلك بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي تغلب فيها الريدز على أبناء لامبارد 5-4 بركلات الترجيح، وأشارت المؤسسة من خلال بيان لها على حسابها الرسمي على «تويتر» إلى أن اللاعب تعرض لعنصرية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تأسست "Kick It Out" في عام 1993 وكمؤسسة في عام 1997، تعمل المنظمة ضمن قطاعات كرة القدم والتعليمية والمجتمع للوقوف أمام الأفعال العنصرية.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (1)

«يويفا» يعلن عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بأوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أسماء المنافسين على جائزة أفضل لاعبي القارة العجوز لهذا الموسم، ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وفيرجيل فان ديك عملاق دفاع ليفربول، على الجائزة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس خلال حفل قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. يُذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح نافس رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة قبل أن يحصدها الأخير.
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محمد صلاح..جوهرة فرعونية تواصل معانقة المجد الأوروبي

دخل النجم المصري محمد صلاح، تاريخ الكرة الأوروبية من بوابة العظماء مجددًا عندما قاد ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب النسخة الـ 44 لكأس السوبر الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
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محمد صلاح (1.) (3)

محمد صلاح..جوهرة فرعونية تواصل معانقة المجد الأوروبي

دخل النجم المصري محمد صلاح، تاريخ الكرة الأوروبية من بوابة العظماء مجددًا عندما قاد ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب النسخة الـ 44 لكأس السوبر الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2-2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
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فان دايك: أخبرت أدريان أنه سيكون بطل السوبر الأوروبي

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد خط دفاع نادي ليفربول، عن تألق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، والذي ساهم في تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، في اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز.
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أدريان يعلق على أول تتويج له مع ليفربول

علق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، على تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها أبناء الفريق الإنجليزي بالبطولة الأوروبية.
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محمد صلاح يزين قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة مواطنه تشيلسي، غدًا الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي، بعد أيام قليلة من بدء مسيرتهما في البريميرليج، والتي كانت استعدادًا قويًا لكليهما، قبل خوض مباراة الغد رغم تباين نتائج الفريقين في ضربة البداية. واستهل ليفربول رحلته في الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير (4-1)، على نورويتش سيتي فيما خسر تشيلسي برباعية نظيفة، أمام مانشستر يونايتد، علمًا بأن بعثة ليفربول، ستغادر اليوم الثلاثاء، صوب إسطنبول، استعدادًا لمواجهة تشيلسي على ملعب فودافون أرينا.
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