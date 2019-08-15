هيثم شاكر يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي لابتعاده

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

هيثم شاكر

توجه المطرب هيثم شاكر بالشكر إلى جمهوره، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد ردود الأفعال التي تلقاها على ألبومه الجديد، والذي حمل اسم "معرفة قديمة". وكتب شاكر، اليوم الخميس: "الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه (الألبوم) مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم، شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

وتابع: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة، لكن كان فعلاً غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد، إن شاء الله مش هاغيب عنكم كتير وهافضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم". وطرح