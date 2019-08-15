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هيثم شاكر يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي لابتعاده

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
توجه المطرب هيثم شاكر بالشكر إلى جمهوره، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد ردود الأفعال التي تلقاها على ألبومه الجديد، والذي حمل اسم "معرفة قديمة". وكتب شاكر، اليوم الخميس: "الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه (الألبوم) مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم، شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".
وتابع: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة، لكن كان فعلاً غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد، إن شاء الله مش هاغيب عنكم كتير وهافضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم". وطرح
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دينا الوديدي تحيي حفلا غنائيا في قلعة صلاح الدين

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هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يعلن موعد طرح «معرفة قديمة»

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتظروا ألبوم معرفة قديمة يوم الأربعاء 7 أغسطس بالأسواق"، ويضم 12 أغنية، منها "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. وانضم الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع توما لألبوم هيثم شاكر بأغنية "تيجي منك" التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيام قليلة من طرحه بالأسواق.
هيثم-شاكر

رامي جمال وتوما ينضمان لألبوم هيثم شاكر بهذه الأغنية

انضم الشاعر أمير طعيمة ورامي جمال وتوما لألبوم هيثم شاكر «معرفة قديمة» بأغنية (تيجي منك) التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيّام قليلة من طرح الألبوم بالأسواق. من المقرر أن يطرح هيثم الألبوم في أغسطس الجاري، ويضم 12 أغنية، هي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.
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