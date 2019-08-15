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السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.? جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر.

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جدل برلماني حول ضوابط رؤية الأطفال بعد حكم القضاء

من جديد عادت قضية "رؤية الأطفال" لتفرض نفسها وبقوة وتشغل الرأى العام، لا سيما عقب صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، فيما يتعلق بتنظيم مدة رؤية المحضون للطفل لما يتضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون. الحكم القضائي طرح عدة تساؤلات، حول ما إذا كان هذا الحكم يعد منصفا للرجل أم المرأة؟ والنتائج المترتبة عليه؟ وما إذا كان هذا الحكم يُعد دلالة واضحة على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وينبغي تعديله من أجل التماشي مع متغيرات العصر الراهنة.
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الأحد.. القوى العاملة تتلقي طلبات لوظائف بالسعودية

تبدأ وزارة القوى العاملة، يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ببان اليوم، قال وزير القوى العاملة، إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.
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10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

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تعيين عمداء كليات جدد بالقاهرة والإسكندرية والفيوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من: "أ.د. مها محمد أحمد أمين – عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، وأ.د. عبير أحمد محمد عطية – عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وأ.د.عاطف منصور محمد رمضان – عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، وأ.د. هويدا سيد علي محمد مصطفى – عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأ.د. هشام محمد محمد عبد العال البرملجي – عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.
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السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
أحمد موسى

أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".
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السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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السيسي عن «سيرفرات العاصمة الجديدة»: مؤمنة تحت الأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة"، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء مشروع الرقمنة ووجود قاعدة بيانات موحدة، يأتي في إطار مساعدة المواطنين، مضيفا أن قواعد البيانات هتخلينا نشوف كل حاجة في مصر لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم. وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في "المؤتمر الوطنى السابع للشباب" إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.
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