السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.? جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.