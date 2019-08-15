إبراهام يتعرض للعنصرية بعد مباراة السوبر الأوروبي

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

تامى إبراهام

كشفت مؤسسة «kick it out» عن تعرض تامي إبراهام مهاجم تشيلسي المنضم حديثًا لصفوف البلوز لاعتداءات عنصرية، وذلك بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي تغلب فيها الريدز على أبناء لامبارد 5-4 بركلات الترجيح، وأشارت المؤسسة من خلال بيان لها على حسابها الرسمي على «تويتر» إلى أن اللاعب تعرض لعنصرية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تأسست "Kick It Out" في عام 1993 وكمؤسسة في عام 1997، تعمل المنظمة ضمن قطاعات كرة القدم والتعليمية والمجتمع للوقوف أمام الأفعال العنصرية.

وجاء فى البيان: «الليلة الماضية تلقينا تقارير عن أفعال عنصرية ضد تامى إبراهام مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد مباراة كأس السوبر الأوروبي». وأضاف التقرير: «أنه من المتوقع أن يزيد حجم الإساءة "المشينة" ضد المهاجم الإنجليزي». واختتم البيان: «نحن