رياضة

إبراهام يتعرض للعنصرية بعد مباراة السوبر الأوروبي

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
تامى إبراهام
تامى إبراهام
كشفت مؤسسة «kick it out» عن تعرض تامي إبراهام مهاجم تشيلسي المنضم حديثًا لصفوف البلوز لاعتداءات عنصرية، وذلك بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي تغلب فيها الريدز على أبناء لامبارد 5-4 بركلات الترجيح، وأشارت المؤسسة من خلال بيان لها على حسابها الرسمي على «تويتر» إلى أن اللاعب تعرض لعنصرية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تأسست "Kick It Out" في عام 1993 وكمؤسسة في عام 1997، تعمل المنظمة ضمن قطاعات كرة القدم والتعليمية والمجتمع للوقوف أمام الأفعال العنصرية.
وجاء فى البيان: «الليلة الماضية تلقينا تقارير عن أفعال عنصرية ضد تامى إبراهام مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد مباراة كأس السوبر الأوروبي».  وأضاف التقرير: «أنه من المتوقع أن يزيد حجم الإساءة "المشينة" ضد المهاجم الإنجليزي». واختتم البيان: «نحن
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وحيد خليلوزيتش يتولى تدريب منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين البوسني وحيد خليلوزيتش مديرا فنيا جديدا لأسود الأطلس، وقدم مُدربه الجديد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد، وتحدث صاحب الـ67 عاما عقب توليه قيادة المغرب قائلا: "رهاني مع المنتخب في الفترة المقبلة هو الوصول لكأس العالم 2022". وأردف خليلوزيتش خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بعودتي من جديد للمغرب، كان لي فترة رائعة مع الرجاء وتوجت خلالها بلقب محلي وآخر إفريقي". وواصل: "أرغب في الوصول للمونديال المقبل مع المغرب، سيكون المنتخب الرابع الذي أصل معه للمونديال بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان".
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علق مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وقال لاسارتي لصحيفة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية: "وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".
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بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
التتويج

بعد تألق أدريان أمام تشيلسي.. كلوب:يا لها من قصة جميلة

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.
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أول تعليق من جمال الشريف على أداء حكم لقاء السوبر

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا اللقاء الأصليان بالتعادل 1-1 ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة 2-2، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى. أُدير اللقاء تحكيميا لأول مرة في التاريخ بطاقم تحكيم من السيدات بقيادة الفرنسية ستيفاني فريبارت، وظهر الطاقم بشكل مميز أغلب فترات المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة.
ليفربول - تشيلسي (5)

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
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