جريمة

بينهم 4 بلدغة ثعبان.. تسمم 170 شخصا خلال العيد بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
ثعبان - صورة أرشيفية
ثعبان - صورة أرشيفية
استقبل مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، 170 حالة تسمم خلال 5 أيام بينهم 4 حالات نتيجة لدغة ثعبان، وذلك منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، وحتى اليوم الرابع من العيد، بواقع 13 حالة تسمم غذائي خلال وقفة العيد وأول يوم، و157 في باقي الأيام. وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المركز مارس عمله خلال فترة العيد، وتم رفع درجة الطوارئ بجميع أقسام المركز، تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم منذ وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى باقي أيام العيد.
وأضافت مدير المركز، في تصريحات لـ "التحرير": أنه تم استقبال 13 حالة تسمم نتيجة تناول وجبات غذائية فاسدة في وقفة العيد واليوم الأول لعيد الأضحى، مشيرة إلى أن المركز استقبل نحو 4 حالات تسمم نتيجة تعرضهم للدغة ثعبان.   وأشارت "غنيم" إلى أن هناك 4 حالات مصابة بتسمم، نتيجة الحصول على نوع من الأدوية،
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