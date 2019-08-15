جريمة

عمرها 5 سنوات وغارقة ببركة دم.. من ذبح «الملاك جنى»؟

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
جثة
جثة
انتهت نيابة بلقاس في الدقهلية، برئاسة المستشار عمرو ضيف، من المعاينة الأولية لجثة طفلة عثر عليها أهالي عزبة «أبو عشرى» التابعة لمركز الستاموني، والتي أظهرت تعرض الملاك الصغير للذبح بشكل كامل وبشع، كما تبين من المعاينة أن الجثة مسجاة على ظهرها داخل عشة بالقرب من بيتها، ومذبوحة من الرقبة، ولا يوجد بها أي إصابات أخرى، وبكامل ملابسها بمكان العثور عليها. الجريمة البشعة تلقى بها اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها بعزبة "أبو عشري".
بتشكيل فريق بحث، برئاسة الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث المركز، توصلت تحرياته إلى أن الطفلة تدعى جنى عادل محمد أبو شعيشع، تبلغ من العمر 5 أعوام، باستدعاء والدها، 40 سنة، مزارع، أفاد في محضر الشرطة، أنه ترك طفلته نائمة في البيت، وذهب للعمل في الأرض الزراعية، وبعدها فوجئ بأحد أقاربه يخبره بأن الأهالي عثروا
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ثعبان

بينهم 4 بلدغة ثعبان.. تسمم 170 شخصا خلال العيد بالإسكندرية

استقبل مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، 170 حالة تسمم خلال 5 أيام بينهم 4 حالات نتيجة لدغة ثعبان، وذلك منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، وحتى اليوم الرابع من العيد، بواقع 13 حالة تسمم غذائي خلال وقفة العيد وأول يوم، و157 في باقي الأيام. وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المركز مارس عمله خلال فترة العيد، وتم رفع درجة الطوارئ بجميع أقسام المركز، تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم منذ وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى باقي أيام العيد.
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ارتفاع عدد ضحايا تصادم الصف إلى 11 حالة وفاة

قالت مصادر طبية إن عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل (تريلا) على طريق (الصف- أطفيح)، ارتفع إلى 11 حالة وفاة، موضحة أنه لا تزال هناك 3 حالات إصابة فى حالة حرجة يتلقون العلاج بمستشفى الصف المركزي. وانتقل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الخميس، لكشف ملابسات وقوع الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين، والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.
محكمة-ارشفية

مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.
جثة طفل

العثور على طفلة مذبوحة أمام منزل أسرتها بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف لغز العثور على طفلة في العام الخامس من عمرها، مذبوحة بآلة حادة، اليوم الخميس، وملقاة في عشة مهجورة بعزبة فكري التابعة لمركز بلقاس، أمام منزل أسرتها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم الستاموني عن عثور أهالي قرية بدائرة القسم على جثمان طفلة مذبوحة مسجاة على وجهها وغارقة بدمائها، وتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.
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جثة طفل

مصرع طفلة بسبب غياب الأطباء في مستشفى بالدقهلية

لقيت الطفلة بسملة محمد صلاح، 9 سنوات، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، مصرعها داخل مستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية، بسبب غياب الأطباء، وذلك حسبما أكد عدد من أقاربها. وفي مايو الماضي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورًا لمريضة أدعوا وفاتها بسبب عدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها في مستشفى شبين القناطر الشاملة، بسبب غياب الأطباء والإهمال وعدم تلقيها الإسعافات الأولية الكاملة فى قسم الاستقبال، ومن جانبها أصدرت مديرية الصحة بالقليوبية، بيانًا نفت فيه الواقعة.
انتحار

انتحار فتاة مراهقة بالدقهلية بسبب تنظيف المنزل

أنهت فتاة في مرحلة المراهقة حياتها بالانتحار شنقا داخل غرفتها بقرية بهوت التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافاتها مع والدتها ورفضها المشاركة في تنظيف المنزل قبل عيد الأضحى، إذ نشبت مشادة بينهما انتهت بتأديب والدتها لها بالضرب، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز نبروه بورود إشارة من المستشفى المركزي تفيد وصول فتاة تدعى "سعدية. ر. م."، 14 عاما، وشهرتها «شاهندة»، جثة هامدة وحول عنقها آثار زرقاء شبهة شنق.
تصادم

إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم وسحجات، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور مطلع كوبري ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص بسور الكوبري العلوي بميت غمر، وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص في أثناء صعود الكوبري، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، واستقرت حالاتهم الصحية.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
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