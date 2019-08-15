عمرها 5 سنوات وغارقة ببركة دم.. من ذبح «الملاك جنى»؟

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

جثة

انتهت نيابة بلقاس في الدقهلية، برئاسة المستشار عمرو ضيف، من المعاينة الأولية لجثة طفلة عثر عليها أهالي عزبة «أبو عشرى» التابعة لمركز الستاموني، والتي أظهرت تعرض الملاك الصغير للذبح بشكل كامل وبشع، كما تبين من المعاينة أن الجثة مسجاة على ظهرها داخل عشة بالقرب من بيتها، ومذبوحة من الرقبة، ولا يوجد بها أي إصابات أخرى، وبكامل ملابسها بمكان العثور عليها. الجريمة البشعة تلقى بها اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها بعزبة "أبو عشري".

بتشكيل فريق بحث، برئاسة الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث المركز، توصلت تحرياته إلى أن الطفلة تدعى جنى عادل محمد أبو شعيشع، تبلغ من العمر 5 أعوام، باستدعاء والدها، 40 سنة، مزارع، أفاد في محضر الشرطة، أنه ترك طفلته نائمة في البيت، وذهب للعمل في الأرض الزراعية، وبعدها فوجئ بأحد أقاربه يخبره بأن الأهالي عثروا

بتشكيل فريق بحث، برئاسة الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث المركز، توصلت تحرياته إلى أن الطفلة تدعى جنى عادل محمد أبو شعيشع، تبلغ من العمر 5 أعوام، باستدعاء والدها، 40 سنة، مزارع، أفاد في محضر الشرطة، أنه ترك طفلته نائمة في البيت، وذهب للعمل في الأرض الزراعية، وبعدها فوجئ بأحد أقاربه يخبره بأن الأهالي عثروا على جثتها مذبوحة، وعندما وصل شاهدها وهي مذبوحة من رقبتها وغارقة في الدماء.



ونفى والد الطفلة وجود عداوات مع أحد، كما لم يتهم أحدا بارتكاب الجريمة، فيما أشعلت الجريمة غضب الأهالي مطالبين بالقصاص من الجاني، فيما أمر المستشار عمرو ضيف، بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها، وبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات، وبسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد وضبط مرتكب الجريمة.







