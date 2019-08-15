تعرف على موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

بوشكاش

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش عن أفضل هدف خلال عام 2019 يوم الإثنين المقبل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم الإثنين الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري سنكشف لكم عن مرشحين لجائزة بوشكاش 2019". وتابع الاتحاد الدولي: "يمنح FIFA هذه الجائزة المرموقة لأفضل هدف في العام تكريماً لذكرى الراحل فيرينك بوشكاش أسطورة المجر الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في كتاب تاريخ كرة القدم".

كان المصري الدولي محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي قد توج بالجائزة خلال العام الماضي عن أحد أهدافه في الدوري الإنجليزي بمرمى إيفرتون، كما نجح مع ليفربول الإنجليزي في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (5-4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أقيمت