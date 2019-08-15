جريمة

بيحب فتاة وأبوه رافض.. شاب يشعل النار في نفسه بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شهدت مساكن الشاملة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم، حادثا مأساويا، عندما سكب أحد الشباب البنزين على جسده محاولا الانتحار وسط حالة من الذهول بين أقاربه، بسبب رفض أسرته خطبته من فتاة تسكن بجوار منزله. نُقل الشاب على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث. وأفاد تقرير المستشفى بأن الشاب مصاب بحريق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام الجيران بإطفاء النيران التي التهمت ملابسه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بوصول شاب مصاب بحروق، وقرر مدير المباحث تشكيل فريق بحث، لمعرفة أسباب الحادث، فيما كشفت التحريات عن أن الشاب «وحيد .أ .ع»، 17 سنة، عامل، طلب من أسرته التقدم لخطبة فتاة مرتبط بها عاطفيًّا، لكن أسرته رفضت، فأشعل النار في نفسه. وقال "إسلام.
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

عمرها 5 سنوات وغارقة ببركة دم.. من ذبح «الملاك جنى»؟

انتهت نيابة بلقاس في الدقهلية، برئاسة المستشار عمرو ضيف، من المعاينة الأولية لجثة طفلة عثر عليها أهالي عزبة «أبو عشرى» التابعة لمركز الستاموني، والتي أظهرت تعرض الملاك الصغير للذبح بشكل كامل وبشع، كما تبين من المعاينة أن الجثة مسجاة على ظهرها داخل عشة بالقرب من بيتها، ومذبوحة من الرقبة، ولا يوجد بها أي إصابات أخرى، وبكامل ملابسها بمكان العثور عليها. الجريمة البشعة تلقى بها اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها بعزبة "أبو عشري".
ثعبان

بينهم 4 بلدغة ثعبان.. تسمم 170 شخصا خلال العيد بالإسكندرية

استقبل مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، 170 حالة تسمم خلال 5 أيام بينهم 4 حالات نتيجة لدغة ثعبان، وذلك منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، وحتى اليوم الرابع من العيد، بواقع 13 حالة تسمم غذائي خلال وقفة العيد وأول يوم، و157 في باقي الأيام. وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المركز مارس عمله خلال فترة العيد، وتم رفع درجة الطوارئ بجميع أقسام المركز، تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم منذ وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى باقي أيام العيد.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (6)

ارتفاع عدد ضحايا تصادم الصف إلى 11 حالة وفاة

قالت مصادر طبية إن عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل (تريلا) على طريق (الصف- أطفيح)، ارتفع إلى 11 حالة وفاة، موضحة أنه لا تزال هناك 3 حالات إصابة فى حالة حرجة يتلقون العلاج بمستشفى الصف المركزي. وانتقل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الخميس، لكشف ملابسات وقوع الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين، والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.
محكمة-ارشفية

مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.
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السيطرة على حريق في شقة سكنية

بسبب صاعق الناموس.. تفحم منزل في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل شقة في الدور الثالث بمنزل بمنطقة الجلاء بمنشية راضي التابعة لمركز كوم حمادة، بسبب ماس كهربائي في صاعق الناموس، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة بالكامل دون حدوث أي إصابات، وتم إخماد الحريق باستخدام سيارتي إطفاء. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بنشوب حريق بمنزل بالقرية المشار إليها.
انتحار

بحبة حفظ الغلال.. خلافات تنهي حياة «عريس الدقهلية»

أنهى شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حياته متناولًا حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته ومروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على إنهاء استعدادات الزواج قبل حفل زفافه المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، عن وصول "علي.ع.م - 24 عامًا، ومقيم برمبال الجديدة، مصابا بحالة إعياء شديد وقيء مستمر بداعي التسمم.
انتحار

حزنا على صديقه.. انتحار موظف من أعلى «كهرباء قها»

تخلص موظف بشركة كهرباء مدينة قها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من حياته بالانتحار قفزًا من أعلى الشركة، بسبب مروره بضائقة نفسية بسبب وفاة صديقه المقرب، وظروف مرضه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار "ح. أ. ح"، 56 عاما، حاصل على دبلوم زراعة ويعمل موظفا بشركة كهرباء قها، ومقيم بعزبة الحسين خلف السكة الحديد بمدينة قها.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في مناطق مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل تفاقمهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، فيما دلت التحريات الأولية أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة بمحتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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