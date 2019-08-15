بيحب فتاة وأبوه رافض.. شاب يشعل النار في نفسه بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

صورة تعبيرية

شهدت مساكن الشاملة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم، حادثا مأساويا، عندما سكب أحد الشباب البنزين على جسده محاولا الانتحار وسط حالة من الذهول بين أقاربه، بسبب رفض أسرته خطبته من فتاة تسكن بجوار منزله. نُقل الشاب على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث. وأفاد تقرير المستشفى بأن الشاب مصاب بحريق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام الجيران بإطفاء النيران التي التهمت ملابسه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بوصول شاب مصاب بحروق، وقرر مدير المباحث تشكيل فريق بحث، لمعرفة أسباب الحادث، فيما كشفت التحريات عن أن الشاب «وحيد .أ .ع»، 17 سنة، عامل، طلب من أسرته التقدم لخطبة فتاة مرتبط بها عاطفيًّا، لكن أسرته رفضت، فأشعل النار في نفسه. وقال "إسلام.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بوصول شاب مصاب بحروق، وقرر مدير المباحث تشكيل فريق بحث، لمعرفة أسباب الحادث، فيما كشفت التحريات عن أن الشاب «وحيد .أ .ع»، 17 سنة، عامل، طلب من أسرته التقدم لخطبة فتاة مرتبط بها عاطفيًّا، لكن أسرته رفضت، فأشعل النار في نفسه.



وقال "إسلام. م" أحد الجيران: "الحكاية بدأت لما سمعنا أصوات عالية بين الشاب وأسرته، وتعالت الأصوات، والشاب هدد بإشعال النار في نفسه في حال عدم الموافقة على زواجه بالفتاة اللي يحبها".



وأضاف، أن والده صمم على رأيه، ففاجأ الشاب الجميع بسكب زجاجة بنزين على ملابسه واعتقد الجميع أنه من أجل التهديد، ثم أشعل النيران في نفسه، لكن الجيران تمكنوا من إطفائها سريعا، بينما أصيب الشاب بإصابات خفيفة.



وأشار إلى أن الأهالي أبلغوا الإسعاف، وحملوا الشاب سريعا إلى عربة الإسعاف خارج السكن بنحو 500 متر.



