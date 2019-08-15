لاسارتي يعلق على التتويج بالدوري رغم فارق الـ15 نقطة

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

لاسارتي

علق مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وقال لاسارتي لصحيفة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية: "وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".

وتابع: "لم يراهن أحد علينا ولكننا حققنا نتائج جيدة على التوالي، لحقنا بالمنافس وأنهينا الدوري بفارق مريح، هذا الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل، هناك أهداف أصعب ولكنها ليست مستحيلة، الأهلي ناد كبير جدا في إفريقيا وكان الأمر صعبا علي لأنني كان علي التأقلم على لغة جديدة وطريقة تفكير جديدة، لكن الأمر مر بشكل

وتابع: "لم يراهن أحد علينا ولكننا حققنا نتائج جيدة على التوالي، لحقنا بالمنافس وأنهينا الدوري بفارق مريح، هذا الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل، هناك أهداف أصعب ولكنها ليست مستحيلة، الأهلي ناد كبير جدا في إفريقيا وكان الأمر صعبا علي لأنني كان علي التأقلم على لغة جديدة وطريقة تفكير جديدة، لكن الأمر مر بشكل جيد".



وواصل: "عليك التأقلم في كل مكان دون خسارة مبادئك الأساسية، حقيقي أن هناك بلدانا لديها ثقافة كروية مختلفة بسبب اختلاف جودة اللاعبين ونوعيتهم هنا، لدي فريق رائع مهاريًا ولديه طاقة كبيرة".



وعن تحفيز اللاعبين للعب في ملاعب خالية قال: "عليَّ دائما البحث عن أشياء تحفز اللاعبين، الـ3 نقاط واحدة في كل مكان، استعملت فيديوهات تظهر فيها الجماهير وحققت نجاحا مع اللاعبين، الأمر يعود للتحفيز في النهاية".



