رياضة

لاسارتي يعلق على التتويج بالدوري رغم فارق الـ15 نقطة

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
لاسارتي
لاسارتي
علق مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وقال لاسارتي لصحيفة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية: "وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".
وتابع: "لم يراهن أحد علينا ولكننا حققنا نتائج جيدة على التوالي، لحقنا بالمنافس وأنهينا الدوري بفارق مريح، هذا الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل، هناك أهداف أصعب ولكنها ليست مستحيلة، الأهلي ناد كبير جدا في إفريقيا وكان الأمر صعبا علي لأنني كان علي التأقلم على لغة جديدة وطريقة تفكير جديدة، لكن الأمر مر بشكل
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وحيد خليلوزيتش يتولى تدريب منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين البوسني وحيد خليلوزيتش مديرا فنيا جديدا لأسود الأطلس، وقدم مُدربه الجديد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد، وتحدث صاحب الـ67 عاما عقب توليه قيادة المغرب قائلا: "رهاني مع المنتخب في الفترة المقبلة هو الوصول لكأس العالم 2022". وأردف خليلوزيتش خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بعودتي من جديد للمغرب، كان لي فترة رائعة مع الرجاء وتوجت خلالها بلقب محلي وآخر إفريقي". وواصل: "أرغب في الوصول للمونديال المقبل مع المغرب، سيكون المنتخب الرابع الذي أصل معه للمونديال بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان".
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تعرف على موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش عن أفضل هدف خلال عام 2019 يوم الإثنين المقبل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم الإثنين الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري سنكشف لكم عن مرشحين لجائزة بوشكاش 2019". وتابع الاتحاد الدولي: "يمنح FIFA هذه الجائزة المرموقة لأفضل هدف في العام تكريماً لذكرى الراحل فيرينك بوشكاش أسطورة المجر الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في كتاب تاريخ كرة القدم".
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إبراهام يتعرض للعنصرية بعد مباراة السوبر الأوروبي

كشفت مؤسسة «kick it out» عن تعرض تامي إبراهام مهاجم تشيلسي المنضم حديثًا لصفوف البلوز لاعتداءات عنصرية، وذلك بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي تغلب فيها الريدز على أبناء لامبارد 5-4 بركلات الترجيح، وأشارت المؤسسة من خلال بيان لها على حسابها الرسمي على «تويتر» إلى أن اللاعب تعرض لعنصرية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تأسست "Kick It Out" في عام 1993 وكمؤسسة في عام 1997، تعمل المنظمة ضمن قطاعات كرة القدم والتعليمية والمجتمع للوقوف أمام الأفعال العنصرية.
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أزمة في قائمة الأهلي..ولاسارتي يستقر على قيد الثلاثي

علمت «التحرير» من مصادر بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استقر على قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق المحلية من 7 لاعبين لم يتم حسم مصيرهم، استعدادًا للموسم الجديد، إذ عقد لاسارتي جلسات مع جهازه الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغهم بقراره النهائي بشأن اللاعبين الذي يريد استمرارهم بالفريق. ويتبقى للأهلي 4 مقاعد شاغرة في القائمة المحلية، حيث تم قيد 26 لاعبًا فقط في القائمة المحلية، كما تم قيدهم أيضا في القائمة الإفريقية.
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72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
لاسارتى

أول تعليق من لاسارتي على ترشحه لتدريب يونيفرسيداد

كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تواصل نادي يونيفرسيداد دي التشيلي معه من أجل العودة مرة أخرى لقيادة الفريق فنيًا، والرحيل عن القلعة الحمراء، وقال لاسارتي في تصريحات لصحيفة "سو تشيلي": "لم يتواصل معي أحد نهائيًا من نادي يونيفرسيداد دي، من أجل العودة مرة أخرى لتدريب الفريق، الذي حصدت معه ثلاث بطولات دوري، وكأس تشيلي والسوبر عام 2015". وتابع مدرب الأهلي: "تواصل معي إداريون سابقون في النادي، قالوا لي إنني مرشح للعودة من جديد من أجل التدريب فعلًا وهذا شيء جميل".
لاسارتى

كيف فشل مارتن لاسارتي في القمة الباهتة؟

فاز الأهلي على ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز، الذي امتد لـ362 يومًا. ووصل الأهلي للفوز رقم 100 في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك بجميع المنافسات، كما أن المارد الأحمر حسم القمة رقم 234 في الديربي بهدف علي معلول، والتي تحمل الرقم 118 في الدوري. فوز الجولة الأخيرة من موسم 2018-19 رفع رصيد انتصارات الأهلي إلى 44 في الدوري أمام غريمه التقليدي في 118 مباراة، وحمل هدف معلول الرقم 339 في شباك الزمالك بالديربي منها هدفان اعتباريان في جميع المنافسات.
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