رياضة

وحيد خليلوزيتش يتولى تدريب منتخب المغرب

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
المغرب
المغرب
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين البوسني وحيد خليلوزيتش مديرا فنيا جديدا لأسود الأطلس، وقدم مُدربه الجديد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد، وتحدث صاحب الـ67 عاما عقب توليه قيادة المغرب قائلا: "رهاني مع المنتخب في الفترة المقبلة هو الوصول لكأس العالم 2022". وأردف خليلوزيتش خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بعودتي من جديد للمغرب، كان لي فترة رائعة مع الرجاء وتوجت خلالها بلقب محلي وآخر إفريقي". وواصل: "أرغب في الوصول للمونديال المقبل مع المغرب، سيكون المنتخب الرابع الذي أصل معه للمونديال بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان".
واختتم: "بكل تأكيد بطولة إفريقيا المقبلة في حساباتنا، سنعمل على التأهل لها أولا ثم تحديد سقف طموحنا في البطولة". في السياق ذاته، تحدث فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عن قرار تعيين خليلوزيتش، قائلا: "هو مدرب تنطبق عليه بشكل كبير كل المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار المدرب الجديد". وواصل: "وحيد
اقرأ المزيد
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

لاسارتي يعلق على التتويج بالدوري رغم فارق الـ15 نقطة

علق مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وقال لاسارتي لصحيفة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية: "وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".
محمد-صلاح-يتسلم-جائزة-بوشكاش

تعرف على موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش عن أفضل هدف خلال عام 2019 يوم الإثنين المقبل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم الإثنين الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري سنكشف لكم عن مرشحين لجائزة بوشكاش 2019". وتابع الاتحاد الدولي: "يمنح FIFA هذه الجائزة المرموقة لأفضل هدف في العام تكريماً لذكرى الراحل فيرينك بوشكاش أسطورة المجر الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في كتاب تاريخ كرة القدم".
تامى-إبراهام

إبراهام يتعرض للعنصرية بعد مباراة السوبر الأوروبي

كشفت مؤسسة «kick it out» عن تعرض تامي إبراهام مهاجم تشيلسي المنضم حديثًا لصفوف البلوز لاعتداءات عنصرية، وذلك بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي تغلب فيها الريدز على أبناء لامبارد 5-4 بركلات الترجيح، وأشارت المؤسسة من خلال بيان لها على حسابها الرسمي على «تويتر» إلى أن اللاعب تعرض لعنصرية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تأسست "Kick It Out" في عام 1993 وكمؤسسة في عام 1997، تعمل المنظمة ضمن قطاعات كرة القدم والتعليمية والمجتمع للوقوف أمام الأفعال العنصرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
عادل-رامى‎

مارسيليا يطرد عادل رامي بعد تهربه من التدريبات

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن استبعاد نادى مرسيليا الفرنسى للاعب عادل رامى الفرنسى ذي الأصول المغربية، وذلك بعد تهربه من التدريب بحجة الإصابة. وأضافت الصحيفة من خلال موقعها الإلكترونى أن اللاعب تهرب من التدريب لارتباطه بتصوير حلقة فى برنامج تليفزيونى واقعى اسمه "فورت بويارد". ويغيب اللاعب عن التدريب من مايو الماضى، بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام تولوز، واكتشف النادى قصة التصوير بعد عرض البرنامج للحلقة، ولم يعلق مارسيليا حتى الآن على وضع اللاعب الحالى لكن صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن رامى لم يعد ينتمى للفريق.
رينارد‎

رينارد.. عامل النظافة الذي أصبح من أهم مدربى إفريقيا

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفًا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق. وأشارت صحيفة «الرياضية» السعودية، إلى أن الاتحاد السعودي تعاقد مع رينارد بعد تقديم الأخير استقالته من تدريب المنتخب المغربي عقب الخروج من دور الـستة عشر ببطولة الأمم الإفريقية أمام بنين، والتقرير التالى يستعرض أبرز محطات رينارد فى حياته كلاعب ومدرب.
كأس-العالم (2)

مواجهات متباينة في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

أجريت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة، قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حيث تواجد في تلك القرعة 28 منتخبًا هم الأقل في التصنيف على مستوى القارة السمراء، حيث سيخوضون مواجهات ذهاب وإياب، على أن يتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية التي تضم 26 منتخبًا، وبالتالي سيصل عدد الفرق إلى 40 سيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، وسيبدأ المنتخب الوطني التصفيات من تلك المرحلة، والتي سيتأهل منها 10 فرق إلى المرحلة الأخيرة ليتم إجراء قرعة بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الخمس فرق المتأهلة.
رينارد‎

مدرب المغرب السابق مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية

أتم الاتحاد السعودي لكرة القدم، كافة إجراءات تعاقده مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم. وأشارت صحيفة «الرياضية» السعودية، إلى أن تعاقد الاتحاد السعودي مع رينار خلفا للأرجنتيني خوان بيتزي، بعقد يمتد لمدة عامين ونصف، بعد فترة من المفاوضات. الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح خطوط اتصال مع رينار بعد تقديم الأخير استقالته من تدريب المغرب بعد الخروج من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية أمام بنين، قبل أن ينهي اتفاقه خلال الساعات القليلة الماضية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org