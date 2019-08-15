وحيد خليلوزيتش يتولى تدريب منتخب المغرب

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين البوسني وحيد خليلوزيتش مديرا فنيا جديدا لأسود الأطلس، وقدم مُدربه الجديد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد، وتحدث صاحب الـ67 عاما عقب توليه قيادة المغرب قائلا: "رهاني مع المنتخب في الفترة المقبلة هو الوصول لكأس العالم 2022". وأردف خليلوزيتش خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بعودتي من جديد للمغرب، كان لي فترة رائعة مع الرجاء وتوجت خلالها بلقب محلي وآخر إفريقي". وواصل: "أرغب في الوصول للمونديال المقبل مع المغرب، سيكون المنتخب الرابع الذي أصل معه للمونديال بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان".

واختتم: "بكل تأكيد بطولة إفريقيا المقبلة في حساباتنا، سنعمل على التأهل لها أولا ثم تحديد سقف طموحنا في البطولة". في السياق ذاته، تحدث فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عن قرار تعيين خليلوزيتش، قائلا: "هو مدرب تنطبق عليه بشكل كبير كل المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار المدرب الجديد". وواصل: "وحيد