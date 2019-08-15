جريمة

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

أخ يقتل شقيقه في قنا.. وزوج يهشم رأس زوجته بالإسكندرية.. وعاطل يقتل نجل شقيقه في القليوبية.. وشاب يذبح شقيقته بأمر من والده.. وزوج عاطل يلقي «مية نار» على زوجته وأقاربها
تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
سكين - صورة أرشيفية
سكين - صورة أرشيفية
تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
طالبة الثانوي والعشيق  صدمة ومفاجأة من العيار الثقيل أصابت موظف شركة البترول عندما شاهد ابنته «فاطمة» طالبة الصف الأول الثانوي، في أحضان عشيقها سائق التوك توك في غرفة نومها بمنزلها بعزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إذ أمر نجله الأكبر «محمد» الطالب بكلية
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جثة-فتاة

بلكونة وعرقسوس..اعترافات قاتل ابنته وعشيقها بالبحيرة

أدلى المتهم بذبح ابنته وعشيقها بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، باعترافات تفصيلية في الجريمة التي هزت البحيرة خلال الاحتفال بعيد الأضحى، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، ومعه ابناه الاثنان، إذ اعترفوا تفصيليا ومثلوا الجريمة وسط تشديدات أمنية مكثفة من قِبل قوات الأمن والأهالي. وأكد المتهم الأول (الأب) "ا.م.أ"، موظف بدرجة مدير عام بإحدى شركات البترول، عدم ندمه على قتل ابنته وعشيقها، قائلاً: "غسلنا عارنا بإيدينا ولو عادت لقتلتها ألف مرة"، وسط حالة من الراحة بعد أن غسل شرفه بيده، حسب قوله.
اشعال النار

بيحب فتاة وأبوه رافض.. شاب يشعل النار في نفسه بالبحيرة

شهدت مساكن الشاملة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم، حادثا مأساويا، عندما سكب أحد الشباب البنزين على جسده محاولا الانتحار وسط حالة من الذهول بين أقاربه، بسبب رفض أسرته خطبته من فتاة تسكن بجوار منزله. نُقل الشاب على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث. وأفاد تقرير المستشفى بأن الشاب مصاب بحريق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام الجيران بإطفاء النيران التي التهمت ملابسه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

عمرها 5 سنوات وغارقة ببركة دم.. من ذبح «الملاك جنى»؟

انتهت نيابة بلقاس في الدقهلية، برئاسة المستشار عمرو ضيف، من المعاينة الأولية لجثة طفلة عثر عليها أهالي عزبة «أبو عشرى» التابعة لمركز الستاموني، والتي أظهرت تعرض الملاك الصغير للذبح بشكل كامل وبشع، كما تبين من المعاينة أن الجثة مسجاة على ظهرها داخل عشة بالقرب من بيتها، ومذبوحة من الرقبة، ولا يوجد بها أي إصابات أخرى، وبكامل ملابسها بمكان العثور عليها. الجريمة البشعة تلقى بها اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها بعزبة "أبو عشري".
ثعبان

بينهم 4 بلدغة ثعبان.. تسمم 170 شخصا خلال العيد بالإسكندرية

استقبل مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، 170 حالة تسمم خلال 5 أيام بينهم 4 حالات نتيجة لدغة ثعبان، وذلك منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، وحتى اليوم الرابع من العيد، بواقع 13 حالة تسمم غذائي خلال وقفة العيد وأول يوم، و157 في باقي الأيام. وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المركز مارس عمله خلال فترة العيد، وتم رفع درجة الطوارئ بجميع أقسام المركز، تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم منذ وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى باقي أيام العيد.
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ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
جثة

«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
جثة-فى-شقة

سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
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