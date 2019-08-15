قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

أخ يقتل شقيقه في قنا.. وزوج يهشم رأس زوجته بالإسكندرية.. وعاطل يقتل نجل شقيقه في القليوبية.. وشاب يذبح شقيقته بأمر من والده.. وزوج عاطل يلقي «مية نار» على زوجته وأقاربها

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.

طالبة الثانوي والعشيق صدمة ومفاجأة من العيار الثقيل أصابت موظف شركة البترول عندما شاهد ابنته «فاطمة» طالبة الصف الأول الثانوي، في أحضان عشيقها سائق التوك توك في غرفة نومها بمنزلها بعزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إذ أمر نجله الأكبر «محمد» الطالب بكلية

طالبة الثانوي والعشيق

صدمة ومفاجأة من العيار الثقيل أصابت موظف شركة البترول عندما شاهد ابنته «فاطمة» طالبة الصف الأول الثانوي، في أحضان عشيقها سائق التوك توك في غرفة نومها بمنزلها بعزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إذ أمر نجله الأكبر «محمد» الطالب بكلية الشريعة والقانون بذبحهما إلا أنه رفض، وتولى شقيقها الأصغر «أحمد» الحاصل على دبلوم صناعي المهمة ونفذ الجريمة بأمر من والده وذبح شقيقته والشاب في ثالث أيام العيد انتقاما لشرف العائلة، في واقعة بشعة ما زالت حديث الأهالي في البحيرة.

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قابيل وهابيل قنا

وفي مساء ثالث أيام عيد الأضحى كانت قرية أبو دياب بمركز دشنا بمحافظة قنا على موعد مع جريمة أسرية، إذ ضاق "إدريس.م" صاحب الـ41 عامًا، ذرعا بتصرفات شقيقه "عبد الرؤوف.م"، 32 عامًا، بسبب تعدد مشاكله مع أهالي قريته، فدخل الشقيق الأكبر في مشادة مع أخيه الأصغر لتأديبه، تطورت إلى طعنه بسلاح أبيض، ليسقط جثة هامدة في بركة من الدم ويلفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

الانتقام بـ"مية نار"

في لحظة غضب سيطر الشيطان على عقل عاطل وقرر الانتقام من زوجته "فتحية. م"، 50 عامًا، بعدما قررت خلعه عن طريق المحكمة، بسبب خلافات زوجية بينهما فما كان منه إلا أن تسلل إلى منزل أسرتها في أثناء تناولهم وجبة العشاء رفقة أقاربهم، بقرية الحامول بمحافظة المنوفية في ثالث أيام العيد وسكب عليهم مادة كاوية "مية نار" لتلقى زوجته مصرعها في الحال، بينما أصيب 13 من عائلتها بحروق.

العم القاتل

الحال لم يكن أفضل في محافظة القليوبية، إذ دارت الأحداث المأساوية في الخصوص بعدما تجرد "وليد" عاطل، من كل معاني الإنسانية وقيّد نجل شقيقه "مصطفى.أ"، صاحب الـ17 عامًا، بماسورة الغاز الطبيعي في منزله، لمدة ثلاثة أيام وأطلق عليه الكلب الخاص به الذي قام بعقره في الفخذ اليسرى، ثم تعدى عليه بالضرب ليتوفى عقب وصوله مستشفى اليوم الواحد في رابع أيام العيد، ليتم القبض على المتهم الذي برر جريمته بسوء سلوك نجل شقيقه وكثرة تشاجره مع الجيران.

شيماء ومطرقة الحداد

لم يدر بخلد "شيماء.أ" صاحبة الـ27، عاماً أن خلافا ماديا بينها وبين زوجها "أحمد .ع"، 31 عاما، الذي يعمل حدادا، سينتهي بمقتلها رابع أيام عيد الأضحى في جريمة هزت منطقة المنتزه بالإسكندرية، بعدما تعدى عليها، ففي أثناء محاولتها الهرب أمسك بها الزوج من شعرها وجذبها من ملابسها لداخل حجرة نومها وقام بتهشيم رأسها بمطرقة حديد، لتسقط غارقة في دمائها وتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

مكالمة وطعنات

مكالمة تليفون كتبت نهاية «دعاء.ش»، 30 عامًا، على يد زوجها «محمد.هـ»، صاحب الـ32 عامًا، بعدما سمعها تتحدث إلى أحد الأشخاص في الهاتف المحمول، لم يكذب الزوج خبرا، واستل سكينا ومزّق جسدها بعدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في جريمة كانت حديث أهالي منطقة «الساحة» ببندر مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضُبط الزوج والسلاح المستخدم في الجريمة.