جريمة

بلكونة وعرقسوس..اعترافات قاتل ابنته وعشيقها بالبحيرة

الأب القاتل: الطبيب رفض الكشف على عذريتها فعادت إليَّ مرة أخرى وجلست معها بحضور والدتها حتى اعترفت بأن عشيقها مارس معها الجنس مرتين فجن جنوني من الرد
تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أدلى المتهم بذبح ابنته وعشيقها بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، باعترافات تفصيلية في الجريمة التي هزت البحيرة خلال الاحتفال بعيد الأضحى، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، ومعه ابناه الاثنان، إذ اعترفوا تفصيليا ومثلوا الجريمة وسط تشديدات أمنية مكثفة من قِبل قوات الأمن والأهالي. وأكد المتهم الأول (الأب) "ا.م.أ"، موظف بدرجة مدير عام بإحدى شركات البترول، عدم ندمه على قتل ابنته وعشيقها، قائلاً: "غسلنا عارنا بإيدينا ولو عادت لقتلتها ألف مرة"، وسط حالة من الراحة بعد أن غسل شرفه بيده، حسب قوله.
روى المتهم بذبح ابنته تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل ارتكاب الجريمة، قائلا: "كنت موجودا خارج المنزل حتى الساعة الثانية صباحا، وفور عودتي توجهت إلى غرفة نومي لتغيير ملابسي، واتجهت إلى المطبخ لإعداد كوب من العرقسوس". وأضاف المتهم: "في أثناء تناولي العرقسوس شعرت بوجود شيء غريب وأصوات في المنزل تأتي من الطابق
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اشعال النار

بيحب فتاة وأبوه رافض.. شاب يشعل النار في نفسه بالبحيرة

شهدت مساكن الشاملة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم، حادثا مأساويا، عندما سكب أحد الشباب البنزين على جسده محاولا الانتحار وسط حالة من الذهول بين أقاربه، بسبب رفض أسرته خطبته من فتاة تسكن بجوار منزله. نُقل الشاب على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث. وأفاد تقرير المستشفى بأن الشاب مصاب بحريق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام الجيران بإطفاء النيران التي التهمت ملابسه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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عمرها 5 سنوات وغارقة ببركة دم.. من ذبح «الملاك جنى»؟

انتهت نيابة بلقاس في الدقهلية، برئاسة المستشار عمرو ضيف، من المعاينة الأولية لجثة طفلة عثر عليها أهالي عزبة «أبو عشرى» التابعة لمركز الستاموني، والتي أظهرت تعرض الملاك الصغير للذبح بشكل كامل وبشع، كما تبين من المعاينة أن الجثة مسجاة على ظهرها داخل عشة بالقرب من بيتها، ومذبوحة من الرقبة، ولا يوجد بها أي إصابات أخرى، وبكامل ملابسها بمكان العثور عليها. الجريمة البشعة تلقى بها اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها بعزبة "أبو عشري".
ثعبان

بينهم 4 بلدغة ثعبان.. تسمم 170 شخصا خلال العيد بالإسكندرية

استقبل مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، 170 حالة تسمم خلال 5 أيام بينهم 4 حالات نتيجة لدغة ثعبان، وذلك منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، وحتى اليوم الرابع من العيد، بواقع 13 حالة تسمم غذائي خلال وقفة العيد وأول يوم، و157 في باقي الأيام. وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المركز مارس عمله خلال فترة العيد، وتم رفع درجة الطوارئ بجميع أقسام المركز، تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم منذ وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى باقي أيام العيد.
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ارتفاع عدد ضحايا تصادم الصف إلى 11 حالة وفاة

قالت مصادر طبية إن عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل (تريلا) على طريق (الصف- أطفيح)، ارتفع إلى 11 حالة وفاة، موضحة أنه لا تزال هناك 3 حالات إصابة فى حالة حرجة يتلقون العلاج بمستشفى الصف المركزي. وانتقل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الخميس، لكشف ملابسات وقوع الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين، والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.
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قتل

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
قتل

المتهم بذبح ابنته وعشيقها يمثل جريمته بالبحيرة

قام موظف بالبترول ونجلاه بتمثيل جريمة ذبح ابنة الأول وعشيقها سائق توك توك بزاوية غزال بمركز دمنهور، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، والمستشار على عبدالباقى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وذلك بعد قرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز والدة المجنى عليها على ذمة تحريات المباحث الجنائية، وكانت القرية قد شهدت جريمة بشعة؛ حيث أقدم موظف ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما فى وضع مخل بغرفة النوم، تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالى بالقرية على جثتى شاب وفتاة.
طعن-بالسكين

قرار جديد في قضية «الدم والشرف» بالبحيرة

قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار علي عبدالباقي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس مدير عام وابنيه الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات وحجز والدة المجنى عليها على ذمة التحريات، لقيامهم بذبح ابنته وعشيقها. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور على جثة فتاة وشاب، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
طعنات-سكين-جريمة

أخوها الكبير رفض ذبحها.. تفاصيل جريمة الشرف بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة النوم الخاصة بابنته، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، 25 سنة، و"فاطمة.ا.م"، 16 سنة، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
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