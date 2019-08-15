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اتهام بسرقة فكرة «خيال مآتة».. منى زكي كلمة السر

لم يكد صناع فيلم خيال مآتة يتجاوزون الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الفيلم بعد عرضه بأيام، حتى وجدوا أنفسهم أمام أزمة جديدة لا تقل خطورة، وهي "اتهام بالسرقة"
تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
خيال مآتة
خيال مآتة
أزمة جديدة تواجه فيلم "خيال مآتة"، حيث اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، والباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قولتلها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء".
"حديث" نهال زاد من معاناة صناع الفيلم وعلى رأسهم أحمد حلمي، إذ وصف بأنه الأسوأ في تاريخه.. فتقول المؤلفة في سردها لتلك الواقعة: "بتاريخ الثلاثاء 23 يناير 2018، تمت المقابلة مع الفنانة زوجة الفنان، حكيت لها عن الفيلم بالتفصيل واديتلها سيناريو الفيلم كامل وسيناريو لفيلم تاني.. على وعد إنها هتقرأ وترد
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خالد-الصاوى (2)

خالد الصاوى: مشاركتى في 3 أفلام تعويض لغياب سنوات

بعدما غاب لسنوات عن الدراما الرمضانية، يعيش النجم خالد الصاوى حالة نشاط فنى مكثف خلال الفترة الحالية، إذ يشارك فى 3 أفلام دفعة واحدة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، وهى أفلام "ولاد رزق 2" و"الفلوس" و"خيال مآتة"، بالإضافة إلى مشاركته الشرفية فى مشهد واحد من فيلم "الفيل الأزرق 2". خالد الصاوى صاحب الـ55 عامًا (من مواليد 25 نوفمبر 1963) تم تكريمه مؤخرا من قبَل قصر ثقافة السينما، حيث عُرض له فيلم "الأصليين" ضمن فعاليات "نجم وندوة"، والتقت معه "التحرير" ليجيب لنا عن عدة تساؤلات حول أعماله في الفترة الحالية.
أحمد-حلمي

أحمد حلمي يتصدر «تويتر».. وفنانون يدعمونه

تصدر الفنان أحمد حلمي، اليوم الخميس، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. واختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة"، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي، وأنه أصبح يسير بأعماله إلى الهاوية كما فعل في السابق الفنان محمد سعد. بينما حرص عدد من الفنانين على دعم "حلمي" في وجه ما اعتبره بعضهم حملة موجهة ضده.
فيلم 2 The Angry Birds (2)

2.6 ملايين دولار لـThe Angry Birds 2 بأول أيام عرضه

حقق الجزء الثاني من فيلم الطيور الغاضبة The Angry Birds Movie 2 إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي "البوكس أوفيس" وصلت إلى 2.6 مليون دولار في أول أيام عرضه. وبالمقارنة بفيلم "الطيور الغاضبة" الجزء الأول فقد حصد الفيلم 18 مليون دولار أمريكي في أول أسبوع من عرضه بالسينمات. ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم كل من داني ماكبرايد في دور "بومب"، و جوش جاد في دور "شاك"، و جيسون سوديكس بدور "ريد"، وبيل هادير بدور "ليونارد"، وستيرلنج كي بدور "براون" وأوكوافينا بدور "كورتني" وبيتر دينكليدج بدور "النسر العظيم"، وريا أبي راشد بدور "Matilda" معلمة الطيور.
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أحمد-حلمي

أحمد حلمي يتصدر «تويتر».. وفنانون يدعمونه

تصدر الفنان أحمد حلمي، اليوم الخميس، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. واختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة"، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي، وأنه أصبح يسير بأعماله إلى الهاوية كما فعل في السابق الفنان محمد سعد. بينما حرص عدد من الفنانين على دعم "حلمي" في وجه ما اعتبره بعضهم حملة موجهة ضده.
فيلم خيال مآتة

بعد تسريبه.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.
Lady and the .Tramp

ديزني تكشف عن أول صورة من فيلمها Lady and the Tramp

كشفت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي، عن أول صورة من النسخة الحية لفيلمها الكلاسيكي الشهير "Lady and the Tramp" الذي قررت إعادة إحيائه وإطلاقه في دور العرض السينمائي في شهر نوفمبر المقبل. ومن المقرر إعادة كتابة أغاني الفيلم القديمة لتتناسق مع العصر الحالي ومن ضمنها أغنية الفيلم الشهيرة "Siamese Cat" أو "القطة السيامي". يأتي الفيلم ضمن سلسلة إعادة إحياء ديزني لكلاسيكياتها القديمة إلى نسخ حية والتي لاقت نجاحا كبيرا بعد أن أطلقت هذا العام فيلمي "Aladdin" و"The Lion King"، كما أعادت إحياء فيلم "Beauty and the Beast" في عام 2017.
أحمد-حلمي

أزمة جديدة تواجه أحمد حلمي.. خيال مآتة يتعرض للقرصنة

تعرض فيلم "خيال مآتة" لعملية قرصنة؛ إذ تم تسريب الفيلم بجودة عالية مسروقة من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام، بالرغم من مرور 3 أيام فقط على طرحه في دور العرض السينمائية، ووصوله للمركز الثاني في تحقيق الإيرادات، وتسابقه مع فيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2". ويعد "خيال مآتة" الفيلم الوحيد في موسم عيد الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة، وهو الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لصناع الفيلم تهدد استمرار تحقيقه إيرادات عالية.
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