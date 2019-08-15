اتهام بسرقة فكرة «خيال مآتة».. منى زكي كلمة السر
لم يكد صناع فيلم خيال مآتة يتجاوزون الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الفيلم بعد عرضه بأيام، حتى وجدوا أنفسهم أمام أزمة جديدة لا تقل خطورة، وهي "اتهام بالسرقة"
تحرير:التحرير
١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
خيال مآتة
أزمة جديدة تواجه فيلم "خيال مآتة"، حيث اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، والباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قولتلها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء".
"حديث" نهال زاد من معاناة صناع الفيلم وعلى رأسهم أحمد حلمي، إذ وصف بأنه الأسوأ في تاريخه.. فتقول المؤلفة في سردها لتلك الواقعة: "بتاريخ الثلاثاء 23 يناير 2018، تمت المقابلة مع الفنانة زوجة الفنان، حكيت لها عن الفيلم بالتفصيل واديتلها سيناريو الفيلم كامل وسيناريو لفيلم تاني.. على وعد إنها هتقرأ وترد
"حديث" نهال زاد من معاناة صناع الفيلم وعلى رأسهم أحمد حلمي، إذ وصف بأنه الأسوأ في تاريخه.. فتقول المؤلفة في سردها لتلك الواقعة: "بتاريخ الثلاثاء 23 يناير 2018، تمت المقابلة مع الفنانة زوجة الفنان، حكيت لها عن الفيلم بالتفصيل واديتلها سيناريو الفيلم كامل وسيناريو لفيلم تاني.. على وعد إنها هتقرأ وترد عليا".
تابعت: "فكرة الفيلم المطروحة عليها باختصار: جدة في صغرها كانت تعمل خادمة في البيوت تخصصت في سرقة المنقولات والمجوهرات الثمينة وتبديلها بأخرى مقلدة بالاشتراك مع أخواتها.. ولكنها تزوجت رجلا مرموقا يدعى عدلي يكن وتابت عن السرقة، ولكنها احتفظت بالمسروقات في شقتها القديمة.. يتزوج حفيداها ولظروف ما يضطران للإقامة في شقتها القديمة بدون علمها.. يعرفان أن الشقة كانت مخبأ لحرامي، وبالصدفة يبدأ كل منهما في اكتشاف المسروقات المخبأة، ظناً منهما أنها كنز ستحقق لهما أحلامهما.. ولكن الجدة تقرر التوبة وإرجاع جميع المسروقات لأصحابها، وتبدأ في الخطة بمساعدة حفيدها وسائقها /المساعد الخاص الملازم لها من فترة طويلة وتاجر المسروقات التي تتعامل معه (الفكرة كما تم حكيها لها بالإضافة للسيناريو)".
واصلت: "طرحت عليها الفكرة مع اقتراح تعديل إن الجدة قد تكون خالة إذا ما أرادت ذلك بحكم السن، مع توضيح أن هذا السيناريو مكتوب من 2009/2010، وكان أول عمل لي ككتابة، لذلك هو يحتاج تعديل، فعليها أن تقرأ وتقول لي ملاحظتها إذا أعجبها الفيلم لتعديل ذلك... ولكنها اختفت وماردتش على رسالتي بعد كده.. قولت تمام الفيلمان ماعجبوهاش وانتهي الموضوع على كده".
وأضافت: "بتاريخ الإثنين 3 أغسطس 2019 صحيت على بوست بملخص الفيلم: جد طول عمره حرامي وبيخطط لسرقة وبيستعين بحفيده لتنفيذها، هنا قولت استحالة يكونوا سرقوا الفكرة! شوفت الإعلان الأول.. اتأكدت إنها فكرتي.. شوفت الإعلان الثاني عيطت من صدمتي إن فيلمي اتسرق واتحور لشكل تاني... كل اللي كانوا قاريين فيلمي أول ما شافوا الإعلان ماقالوش غير كلمة واحدة (طبعا كلنا عارفينها).. وقد إيه إن الفيلم مافيش شك إنه مسروق بغباء".
واستكملت: "قررت أسكت لحد ما اشوف الفيلم لإنهم سواء الفنان أو الفنانة نجوم كبار وليهم مكانتهم ومصداقيتهم.. وإن كنت خلاص واثقة إنه فيلمي (أو بمعنى أصح فكرتي).. وللأسف طلعت فعلا فكرتي بتفاصيلي... الفيلم مش مطابق نهائي ولكن هما عاملين الفيلم من الـbackground اللي قايلاه ومش حاكياه، بالإضافة طبعا للفكرة الرئيسية".
واختتمت: "النهاية: مهما حبيتوا ممثل أو ممثلة ماتثقوش فيهم علشان مش كلهم زي مابيتشافوا في التليفزيون، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي استحل مجهود وتعب حد، في الوقت اللي كان ممكن يرفعوا سماعة التليفون يقولولي عايزين الفيلم منك واشتغلي على السيناريو للفنان مش الفنانة.. أو يا حبيبتي مش عايزين منك حاجة غير الفكرة.. أو خليكي جوست رايتر وهناخد منك الفكرة ونديها لحد تاني له اسم يكتبها.. بس حتى كل الحلول دي ماعملوهاش ولا فكروا فيها.. ومافيش أي مبرر ليهم للي حصل منهم! في رأيي الفيلم مش بهذا السوء ولكن ممل، لكن ألف حمد وشكر إنه فشل، علشان زي ما قولت الفيلم بسيط جداااا والاعتماد عليه في كتابة المواقف... وطبعا فشل بسبب النوايا السودا اللي بدأ بيها.. وإنه اتاخد وضع يد!".
اللافت في اتهام نهال سماحة، أنها رغم كونها مؤلفة لعدة أعمال سابقة، وتعلم التقاليد المتبعة من ضرورة توثيق الأفكار بالشهر العقاري كنوع من الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، إلا أنها لم تفعل ذلك، ولم تشر إلى الأمر خلال منشورها عبر "فيسبوك".
ومن جانبه، حاول "التحرير" الوصول إلى صناع العمل، البطل أحمد حلمي، المؤلف عبد الرحيم كمال، المخرج خالد مرعي، إلا أننا لم ننجح في الوصول إلى أي منهم، ويبقى تأكيد هذا الاتهام معلقا لحين رد الطرف المدعى عليه.