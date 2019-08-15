اتهام بسرقة فكرة «خيال مآتة».. منى زكي كلمة السر

لم يكد صناع فيلم خيال مآتة يتجاوزون الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الفيلم بعد عرضه بأيام، حتى وجدوا أنفسهم أمام أزمة جديدة لا تقل خطورة، وهي "اتهام بالسرقة"

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

خيال مآتة

أزمة جديدة تواجه فيلم "خيال مآتة"، حيث اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، والباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قولتلها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء".

"حديث" نهال زاد من معاناة صناع الفيلم وعلى رأسهم أحمد حلمي، إذ وصف بأنه الأسوأ في تاريخه.. فتقول المؤلفة في سردها لتلك الواقعة: "بتاريخ الثلاثاء 23 يناير 2018، تمت المقابلة مع الفنانة زوجة الفنان، حكيت لها عن الفيلم بالتفصيل واديتلها سيناريو الفيلم كامل وسيناريو لفيلم تاني.. على وعد إنها هتقرأ وترد