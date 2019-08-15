رياضة

مصر تتأهل لنصف نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الخميس، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الأيسلندي بنتيجة (35-31)، وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 21-14، أي بفارق 7 أهداف. ونجح المنتخب الوطني في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول وحقق فوزًا سهلا في الشوط الثاني، لينتظر الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.
يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا. ولعب
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فالفيردي: نستهدف الفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم

قال الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة إنه يخطط هذا الموسم للحصول على 4 ألقاب مع الفريق الكتالوني، مشيرًَا إلى أن مقارنة الجيل الحالي بالجيل الذي تولى قيادته مواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وحقق ألقابا تاريخية لن تكون منصفة. وأضاف إرنستو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الخميس قبل مواجهة أتليتك بلباو، أنه متمسك باستمرار نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، مؤكدا أنه من أهم اللاعبين الذين اعتمد عليهم خلال العامين الماضيين مع الفريق.
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المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

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وحيد خليلوزيتش يتولى تدريب منتخب المغرب

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منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، على نظيره سلوفينيا بنتيجة (30- 23)، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه سلوفينيا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية، نظيره سلوفينيا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يتغلب على المجر في مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (8)

منتخب الناشئين يواجه المجر في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12.30، نظيره المجر، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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