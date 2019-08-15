مصر تتأهل لنصف نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

منتخب مصر

تأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الخميس، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الأيسلندي بنتيجة (35-31)، وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 21-14، أي بفارق 7 أهداف. ونجح المنتخب الوطني في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول وحقق فوزًا سهلا في الشوط الثاني، لينتظر الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.

يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا. ولعب

يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا.



ولعب الفراعنة حتى الآن 7مواجهات، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32- 29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28- 24)، وفي الثالثة تغلب الفراعنة على تايوان (36- 25)، كما تغلبت مصر على كندا في المباراة الرابعة (47- 20)، وتغلب الفراعنة في المباراة الخامسة على المجر (31- 24)، وفي دور الـ16 أمس فاز الفراعنة على سلوفينيا.