بزعم عملية طعن.. قتيل وجريحان برصاص الاحتلال في القدس

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

المسجد الأقصى - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مدينة القدس المحتلة، على أثر عملية طعن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شابين فلسطينيين قاما بنتفيذها، بحسب "سكاي نيوز". وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس منعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات البلدة القديمة والمؤدية إلى المسجد الأقصى وأرسلت تعزيزات أمنية إلى محيط البلدة القديمة، وسط توترات تنبئ باندلاع مواجهات، ودعوات مقدسية للنزول إلى المسجد الأقصى وإقامة صلاة المغرب على أبوابه المغلقة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل أحد المصابين إلى مستشفيات