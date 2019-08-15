رياضة

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
نيمار
نيمار
علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
وبرر ليوناردو غياب المهاجم البرازيلى: "نيمار يتبع برنامجا تأهيليا خاصا بسبب إصابته، ما زال لديه ثلاث سنوات في عقده مع باريس سان جيرمان ويجب ألا ننسى ذلك، وعن هجوم جماهير الفريق الفرنسي على نيمار، هو ارتكب بعض الأخطاء، والجميع يعلم ذلك". واختتم ليوناردو تصريحاته عن إصابة صاحب الـ27 عاما: "الأمور بسيطة
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فالفيردي: نستهدف الفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم

قال الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة إنه يخطط هذا الموسم للحصول على 4 ألقاب مع الفريق الكتالوني، مشيرًَا إلى أن مقارنة الجيل الحالي بالجيل الذي تولى قيادته مواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وحقق ألقابا تاريخية لن تكون منصفة. وأضاف إرنستو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الخميس قبل مواجهة أتليتك بلباو، أنه متمسك باستمرار نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، مؤكدا أنه من أهم اللاعبين الذين اعتمد عليهم خلال العامين الماضيين مع الفريق.
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مصر تتأهل لنصف نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد

تأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الخميس، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الأيسلندي بنتيجة (35-31)، وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 21-14، أي بفارق 7 أهداف. ونجح المنتخب الوطني في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول وحقق فوزًا سهلا في الشوط الثاني، لينتظر الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.
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وحيد خليلوزيتش يتولى تدريب منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين البوسني وحيد خليلوزيتش مديرا فنيا جديدا لأسود الأطلس، وقدم مُدربه الجديد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد، وتحدث صاحب الـ67 عاما عقب توليه قيادة المغرب قائلا: "رهاني مع المنتخب في الفترة المقبلة هو الوصول لكأس العالم 2022". وأردف خليلوزيتش خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بعودتي من جديد للمغرب، كان لي فترة رائعة مع الرجاء وتوجت خلالها بلقب محلي وآخر إفريقي". وواصل: "أرغب في الوصول للمونديال المقبل مع المغرب، سيكون المنتخب الرابع الذي أصل معه للمونديال بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان".
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نيمار

رئيس برشلونة يغيب عن اجتماع "تحديد مصير نيمار"

كشف برنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسبانى لن يحضر المؤتمر الذى يجمع رؤساء رابطة الأندية الأوروبية الودى الذي سيقام يوم الجمعة فى مدينة ليفربول. وكان من المقرر أن يلتقى رئيس الفريق الكتالونى بناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان لحسم صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي والذى كان محور اهتمام الصحف العالمية وذلك بعد أنباء عن رجوعه إلى صفوف البلوجرانا خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.
نيمار ‎ (4)

محامي نيمار فى برشلونة لإنهاء صفقة نيمار (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن ظهور دى ديوس كريسبو محامى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، والذى شوهد بالقرب من نادى برشلونة، وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فى تقرير اقتراب نيمار من العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالونى، كما نشرت صورة لمحامى اللاعب وهو فى المدينة الكتالونية. وعلى الجانب الآخر رفض كريسبو الإفصاح عن سبب تواجده فى المدينة الكتالونية؛ ما يؤكد أكثر احتمال تواجد المحامى بسبب إتمام صفقة نيمار، خاصة أنه ظهر من قبل في 2017، عندما فسخ نيمار عقده مع البارسا وانتقل إلى باريس سان جيرمان.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.
نيمار

برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
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