المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.

وبرر ليوناردو غياب المهاجم البرازيلى: "نيمار يتبع برنامجا تأهيليا خاصا بسبب إصابته، ما زال لديه ثلاث سنوات في عقده مع باريس سان جيرمان ويجب ألا ننسى ذلك، وعن هجوم جماهير الفريق الفرنسي على نيمار، هو ارتكب بعض الأخطاء، والجميع يعلم ذلك". واختتم ليوناردو تصريحاته عن إصابة صاحب الـ27 عاما: "الأمور بسيطة

وبرر ليوناردو غياب المهاجم البرازيلى: "نيمار يتبع برنامجا تأهيليا خاصا بسبب إصابته، ما زال لديه ثلاث سنوات في عقده مع باريس سان جيرمان ويجب ألا ننسى ذلك، وعن هجوم جماهير الفريق الفرنسي على نيمار، هو ارتكب بعض الأخطاء، والجميع يعلم ذلك".



واختتم ليوناردو تصريحاته عن إصابة صاحب الـ27 عاما: "الأمور بسيطة نيمار عرض على أكبر الأطباء والجراحين في العالم في بداية الموسم بسبب إصابة مشط القدم، وتم علاجها".



وانتقل اللاعب البرازيلى إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.