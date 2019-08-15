رياضة

فالفيردي: نستهدف الفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
فالفيردي
فالفيردي
قال الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة إنه يخطط هذا الموسم للحصول على 4 ألقاب مع الفريق الكتالوني، مشيرًَا إلى أن مقارنة الجيل الحالي بالجيل الذي تولى قيادته مواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وحقق ألقابا تاريخية لن تكون منصفة. وأضاف إرنستو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الخميس قبل مواجهة أتليتك بلباو، أنه متمسك باستمرار نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، مؤكدا أنه من أهم اللاعبين الذين اعتمد عليهم خلال العامين الماضيين مع الفريق.
ورفض مدرب البلوجرانا، الحديث عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، معلقًا: «نيمار ليس لاعبا ضمن صفوف فريقنا لذلك ليس مطلوبا أن نتحدث عنه الآن وهو يلعب لفريق آخر». وتابع: «نريد التركيز مع اللاعبين الحاليين لأننا سنبدأ الموسم بمواجهة قوية غدا، وفيما يخص نيمار من الممكن أن
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المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
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مصر تتأهل لنصف نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد

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وحيد خليلوزيتش يتولى تدريب منتخب المغرب

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نيمار

برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
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ليوناردو يؤكد اقتراب رحيل نيمار

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن فريق العاصمة الفرنسي دخل في مباحثات متقدمة بشأن رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار، ومن ثم لن يخوض نيمار اليوم الأحد، أولى مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2019- 2020 أمام فريق نيمس، ومع ذلك أشار المدير الرياضي البالغ من العمر 49 عاما، إلى عدم توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق بعدُ مع أي فريق بشأن رحيل نيمار إلى صفوفه، وذلك بعدما أبدى النجم البرازيلي في وقت سابق، هذا الصيف، رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.
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أنشيلوتي يخشى على فالفيردي من ضم نيمار

يواجه برشلونة اليوم السبت نظيره نابولي وديًّا للمرة الثانية في أقل من 3 أيام، حيث يحتضن ملعب ميتشجين مباراة اليوم، وعلى الرغم من أهمية المباراة بالنسبة للفريقين تحضيرًا للموسم الجديد، إلا أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، كان الحدث الأبرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، بعدما صرح نيمار برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، ومع ترشيح الكثيرين عودته إلى برشلونة، بدأ ريال مدريد الدخول في المعركة، وهو الأمر الذي تحدث عنه مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي.
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فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبل راكيتيتش

قلل المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي من التقارير التي تربط اسم النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي وديًّا اليوم السبت، ويعد نيمار مركز اهتمام كل من البرسا وريال مدريد الساعيين للتعاقد معه بحسب العديد من التقارير الإسبانية، وعن ذلك الأمر قال فالفيردي عن إمكانية تسبب نيمار في إحداث خلل بتوازن البرسا إن إنضم إلى الفريق: "الأمر ليس أكثر من تكهنات، سنرى ماذا سيحدث، أنتم تعرفون الإجابة المعتادة على هذا السؤال، لن نتحدث عن لاعب يتواجد في صفوف فريق آخر".
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