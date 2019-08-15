فالفيردي: نستهدف الفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

فالفيردي

قال الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة إنه يخطط هذا الموسم للحصول على 4 ألقاب مع الفريق الكتالوني، مشيرًَا إلى أن مقارنة الجيل الحالي بالجيل الذي تولى قيادته مواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وحقق ألقابا تاريخية لن تكون منصفة. وأضاف إرنستو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الخميس قبل مواجهة أتليتك بلباو، أنه متمسك باستمرار نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، مؤكدا أنه من أهم اللاعبين الذين اعتمد عليهم خلال العامين الماضيين مع الفريق.

ورفض مدرب البلوجرانا، الحديث عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، معلقًا: «نيمار ليس لاعبا ضمن صفوف فريقنا لذلك ليس مطلوبا أن نتحدث عنه الآن وهو يلعب لفريق آخر». وتابع: «نريد التركيز مع اللاعبين الحاليين لأننا سنبدأ الموسم بمواجهة قوية غدا، وفيما يخص نيمار من الممكن أن