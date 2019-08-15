سرقة مجوهرات بمليون جنيه من منزل قنصل مصري

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

سرقة مجوهرات - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل منزل قنصل مصر الأسبق بفرانكفورت من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الكومباوند بمنطقة 6 أكتوبر لتحديد هوية المتهمين بالسرقة. بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر، بلاغا من نجل السفيرة إيمان محرم، قنصل مصر العام الأسبق بفرانكفورت، بتعرض منزلهم بدائرة القسم للسرقة، وتبين اختفاء مجوهرات ومشغولات ذهبية خاصة بوالدته وشقيقته تقدر قيمتها بمليون جنيه ووجود بعثرة داخل غرفة نوم والدته.

على الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث أول أكتوبر، إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، ووجود آثار لأقدام رملية داخل غرفة نوم القنصل الأسبق، كما تبين وجود آثار عنف على شرفة غرفة النوم. واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران والمجني عليهم، للوقوف