جريمة

سرقة مجوهرات بمليون جنيه من منزل قنصل مصري

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
سرقة مجوهرات - أرشيفية
سرقة مجوهرات - أرشيفية
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل منزل قنصل مصر الأسبق بفرانكفورت من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الكومباوند بمنطقة 6 أكتوبر لتحديد هوية المتهمين بالسرقة. بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر، بلاغا من نجل السفيرة إيمان محرم، قنصل مصر العام الأسبق بفرانكفورت، بتعرض منزلهم بدائرة القسم للسرقة، وتبين اختفاء مجوهرات ومشغولات ذهبية خاصة بوالدته وشقيقته تقدر قيمتها بمليون جنيه ووجود بعثرة داخل غرفة نوم والدته.
على الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث أول أكتوبر، إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، ووجود آثار لأقدام رملية داخل غرفة نوم القنصل الأسبق، كما تبين وجود آثار عنف على شرفة غرفة النوم. واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران والمجني عليهم، للوقوف
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قتل

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
الطفلة -هانيا‎ (1)

ثقب في الرئة.. أب مدمن يطعن طفلته الضريرة ليلة العيد

"هانيا" طفلة ضريرة لم تتجاوز العامين من عمرها شاءت الأقدار أن توقعها في طريق أب أعمى القلب، تجرد من كل مشاعره بعدما أدمن المخدرات والخمور التي أذهبت عقله وطعن طفلته صباح يوم عيد الأضحى بالسكين، فلم يرحم فقدانها نعمة البصر وطعنها ثلاث طعنات ما أدى لإصابتها بثقب في الرئة جعلها تقضي أيام العيد في المستشفى وبجوارها والدتها تبكي عليها بدل الدموع دما، دفعت "هانيا" ثمن خلافات والديها غاليا بعدما سيطر الشيطان على عقل والدها الذي من المفترض أن يرعاها ويحاول إسعادها وتعويضها عن فقدان بصرها، إلا إنه زاد من أوجاعها وآلامها في جريمة تقشعر لها الأبدان.
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بلكونة وعرقسوس..اعترافات قاتل ابنته وعشيقها بالبحيرة

أدلى المتهم بذبح ابنته وعشيقها بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، باعترافات تفصيلية في الجريمة التي هزت البحيرة خلال الاحتفال بعيد الأضحى، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، ومعه ابناه الاثنان، إذ اعترفوا تفصيليا ومثلوا الجريمة وسط تشديدات أمنية مكثفة من قِبل قوات الأمن والأهالي. وأكد المتهم الأول (الأب) "ا.م.أ"، موظف بدرجة مدير عام بإحدى شركات البترول، عدم ندمه على قتل ابنته وعشيقها، قائلاً: "غسلنا عارنا بإيدينا ولو عادت لقتلتها ألف مرة"، وسط حالة من الراحة بعد أن غسل شرفه بيده، حسب قوله.
اشعال النار

بيحب فتاة وأبوه رافض.. شاب يشعل النار في نفسه بالبحيرة

شهدت مساكن الشاملة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم، حادثا مأساويا، عندما سكب أحد الشباب البنزين على جسده محاولا الانتحار وسط حالة من الذهول بين أقاربه، بسبب رفض أسرته خطبته من فتاة تسكن بجوار منزله. نُقل الشاب على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث. وأفاد تقرير المستشفى بأن الشاب مصاب بحريق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام الجيران بإطفاء النيران التي التهمت ملابسه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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شيرين-سيف-النصر (1)

حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

أمرت نيابة قسم الجيزة، بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقتها، واستمعت النيابة لأقوال "شيرين"، بعد سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة قسم الجيزة. وكشفت في التحقيقات بأن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وعدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، ودلت في أقوالها، على هوية المترددين على شقتها.. فيما توصل فريق البحث إلى أن المتهمة تربطها علاقة صداقة بالفنانة، وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ400 ألف جنيه.
شيرين-سيف-النصر (2)

صديقة خائنة.. كشف لغز سرقة شقة شيرين سيف النصر

صديقة بعيدة كل البعد عن صفات الأصدقاء، استغلت علاقة صداقة تربطها بالفنانة شيرين سيف النصر وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية وألماس في غفلة من الممثلة الشهيرة ظنا أن فعلتها لن تنكشف، لا سيما مع تردد الكثيرين على الشقة ما بين عمال النظافة وأصدقاء وأقارب "شيرين" إلا أن ضباط مباحث الجيزة نجحوا في كشف اللغز وأمكن ضبط المتهمة في أحد الأكمنة وأقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات وتمت إعادتها إلى مقدمة البلاغ.
انتحار

حزن على صديق وضائفة.. حكاية 3 حالات انتحار في يوم واحد

لقي شاب مصرعه بعد انتحاره غرقا بعد قفزه من أعلى كوبري الساحل في منطقة إمبابة بالجيزة، بعد أن تراكمت عليه الديون في الفترة الأخيرة، ما أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة، وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بانتحار شاب من أعلى كوبري الساحل، وانتقلوا على الفور لمكان الواقعة، وتبين قيام شاب يدعى "علي أ." 28 عاما، بإلقاء نفسه في نهر النيل على خلفية مروره بضائقة مالية أدت إلى إصابته بأزمة نفسية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة شمال الجيزة التحقيق.
حلمي-بكر

حلمي بكر: البلطجية احتلوا شقتي وطفوا سجاير في إيدي

اتهم الملحن حلمي بكر طليقته باقتحام شقته في حي المهندسين بالجيزة، مستعينة ببلطجية، وقال في تصريحات لـ"التحرير": "فوجئت بهجوم من البلطجية عليّ بشقتي في المهندسين، أثناء خروجي وبرفقتي طفلتي ريهام، واعتدوا عليّ بالضرب، واحتلوا الشقة بعدما كسروا الأوضة"، مؤكدا أنه تعرض لإصابة في الركبة وخلع بالكتف وحرق في يده متابعا: "كانوا بيطفوا السجاير في إيدي وهما بيحاولوا يخطفوا البنت من إيدي"، مشيرا إلى أنه اتفق مع طليقته على تربية ابنتهما "ريهام" منذ سنتين مقابل مبلغ و"هي ما اقتنعتش، واللي خلاها تعمل كده علشان كانت عايزة تزود المبلغ شوية".
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