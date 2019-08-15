حسن وليد أفضل لاعب في مباراة مصر وأيسلندا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

حسن وليد

حصد حسن وليد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت الفراعنة بنظيره الآيسلندي، وذلك في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الآيسلندي بنتيجة (35-31)، وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الآيسلندي بنتيجة 21-14، أي بفارق 7 أهداف. ونجح المنتخب الوطني في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول وحقق فوزًا سهلا في الشوط الثاني، لينتظر الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.

يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا. ولعب