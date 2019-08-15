رياضة

حسن وليد أفضل لاعب في مباراة مصر وأيسلندا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
حسن وليد
حسن وليد
حصد حسن وليد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت الفراعنة بنظيره الآيسلندي، وذلك في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الآيسلندي بنتيجة (35-31)، وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الآيسلندي بنتيجة 21-14، أي بفارق 7 أهداف. ونجح المنتخب الوطني في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول وحقق فوزًا سهلا في الشوط الثاني، لينتظر الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.
يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا. ولعب
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منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، على نظيره سلوفينيا بنتيجة (30- 23)، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه سلوفينيا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية، نظيره سلوفينيا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (11)

منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تصدر المجموعة الثانية في بطولة العالم المقامة حاليًّا في مقدونيا، بعد تعادل فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الأخيرة، حيث رفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي وصافة بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما تصدرت مصر الترتيب بـ8 نقاط. وتغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، واحتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الصين تايبيه في المركز الخامس بنقطتين، ومنتخب كندا في المركز السادس بدون نقاط.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يتغلب على المجر في مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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