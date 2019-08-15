سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الجيش الجزائري يتدخل للقضاء على نمر هارب (فيديو)

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
نمر - صورة أرشيفية
نمر - صورة أرشيفية
نجحت قوات تابعة للجيش الجزائري، اليوم الخمس، في القضاء على نمر هارب، من حديقة تسلية في مدينة تقرت جنوب شرق البلاد، بعد عملية بحث ومطاردة، بحسب "سبوتنيك". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر العشرات من المواطنين وهم يجرون النمر بعد القضاء عليه من قِبل الجيش. وقالت وسائل إعلام محلية: إن لجوء قوات الجيش لقتل الحيوان، جاء بعد تعذر السيطرة عليه، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان. وفي نوفمبر 2018، أعلن مسؤولون في الشرطة بالهند مقتل أنثى نمر، بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أشهر.
وقالت قناة "إن.دي.تي.في" في الهند، إن إدارة غابة ولاية ماهاراشترا استعانت بصياد خبير وقناص، وفريق يضم نحو 200 فرد وكاميرات وطائرات دون طيار ومجموعة من الكلاب البوليسية المدربة وطائرة شراعية لرصدها.وكانت المحكمة العليا في الهند قد رفضت، وقف أوامر إطلاق النار على أنثى النمر، وهي أم لاثنين من الأشبال،
اقرأ المزيد
المصلون-يفتحون-باب الرحمة-في-المسجد الأقصى-المغلق (4)

بزعم عملية طعن.. قتيل وجريحان برصاص الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مدينة القدس المحتلة، على أثر عملية طعن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شابين فلسطينيين قاما بنتفيذها، بحسب "سكاي نيوز". وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس منعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.
ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

أفرجت سلطات جبل طارق، اليوم الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس - 1"، المحتجزة مع طاقمها قبل شهر بالقرب من منطقة تابعة لبريطانيا، بحسب وكالة "رويترز". وكانت المحكمة العليا في المنطقة التابعة لبريطانيا قد مددت احتجاز السفينة إلى 19 أغسطس. وتنظر المحكمة العليا من الساعة 10,30 صباحا (08,30 بتوقيت جرينيتش) في قضية ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" المحملة بـ2,1 مليون برميل من النفط واعترضتها شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة في الرابع من يوليو الماضي.
رشيدة-طليب-وإلهان-عمر (2)

«تل أبيب» تمنع رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل

قررت الحكومة الإسرائيلية رسمياً اليوم الخميس منع النائبتين فى الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل وذلك فى أعقاب طلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية فى وقت سابق من صباح الخميس، أن إسرائيل تدرس منع كل من رشيدة طليب وإلهان عمر أعضاء الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، من الوصول إلى تل أبيب فى زيارة تشمل أيضًا، القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية.
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس السيادي في السودان

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اختيار 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، على أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. ومن المقرر أن يمثل المجلس العسكري الانتقالي في المجلس السيادي: كل من "الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق". يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني كان يتألف من 7 أعضاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد-القادر-بن-صالح

الرئيس الجزائري المؤقت يطيح بعدد من كبار قادة الجيش

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إنهاء مهام عدد من كبار المسؤولين بالجيش.، وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية "وقع رئيس الدولة مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية"، مضيفة أن "بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وجرى تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش"، وتابعت: "تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران"، بحسب سبوتينك.
خالد-نزار (1)

بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.
خالد نزار وزير الدفاع الجزائرى الاسبق

بتهمة التآمر.. أمر اعتقال لوزير الدفاع الجزائري

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين. ووفقًا للصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
مظاهرات-الجزائر (2)

حراك الجزائر يرفض «عراب الحوار والشخصيات الست»

طغى الرفض الجزائري للحوار الوطني وقادة هذا الحوار الذي أعلن عنهم مؤخرا ، على المشهد خلال الجمعة الـ23 من حراك الجزائر المستمر منذ عدة أشهر، فبعد أن كانت مدنية الدولة ورحيل كل رموز النظام السابق عن الحكم هو المطلب الأساسي، جاء رفض الحوار ليضاف إلى مطالب الحراك. فوسط انتشار أمني كبير، خرجت تظاهرات أمس في الجزائر بعد ساعات من إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عن شخصيات لقيادة الحوار الوطني الشامل الهادف لتنظيم انتخابات رئاسية، ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لهذا الحوار، والفريق الذي عين لإدارته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org