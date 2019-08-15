الجيش الجزائري يتدخل للقضاء على نمر هارب (فيديو)

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

نمر - صورة أرشيفية

نجحت قوات تابعة للجيش الجزائري، اليوم الخمس، في القضاء على نمر هارب، من حديقة تسلية في مدينة تقرت جنوب شرق البلاد، بعد عملية بحث ومطاردة، بحسب "سبوتنيك". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر العشرات من المواطنين وهم يجرون النمر بعد القضاء عليه من قِبل الجيش. وقالت وسائل إعلام محلية: إن لجوء قوات الجيش لقتل الحيوان، جاء بعد تعذر السيطرة عليه، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان. وفي نوفمبر 2018، أعلن مسؤولون في الشرطة بالهند مقتل أنثى نمر، بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أشهر.

وقالت قناة "إن.دي.تي.في" في الهند، إن إدارة غابة ولاية ماهاراشترا استعانت بصياد خبير وقناص، وفريق يضم نحو 200 فرد وكاميرات وطائرات دون طيار ومجموعة من الكلاب البوليسية المدربة وطائرة شراعية لرصدها.وكانت المحكمة العليا في الهند قد رفضت، وقف أوامر إطلاق النار على أنثى النمر، وهي أم لاثنين من الأشبال،