مران الأهلي.. انتظام معلول وربيعة وجلسة لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

معلول وربيعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز يوم السبت المقبل، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، حيث عقد مارتن لاسارتي المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين، وتحدث لاسارتي إلى لاعبي الفريق حول بعض الأمور الفنية والخطط التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها في المباريات المقبلة. وخصص لاسارتي فقرة للتدريب على الكرات العرضية، وقام الأوروجواياني بتدريب بعض لاعبي الفريق علي الكرات العرضية وحثهم على ضرورة استغلال هذه الكرات من أجل تسجيل الأهداف.

وانتظم علي معلول ورامي ربيعة، لاعبا الأهلي في مران الفريق اليوم، الخميس، بعدما اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس. وفي سياق متصل عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين في الفريق. وحرص عبد الحفيظ، على الاستفسار

وانتظم علي معلول ورامي ربيعة، لاعبا الأهلي في مران الفريق اليوم، الخميس، بعدما اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس.



وفي سياق متصل عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين في الفريق.



وحرص عبد الحفيظ، على الاستفسار من طبيب الفريق على حالة المصابين في الفريق ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه كل لاعب.



ويوجد في قائمة المصابين بالفريق كل من، سعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامي، وكريم نيدفيد.



ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ16 لكأس مصر.