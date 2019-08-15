رياضة

مران الأهلي.. انتظام معلول وربيعة وجلسة لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
معلول وربيعة
معلول وربيعة
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز يوم السبت المقبل، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، حيث عقد مارتن لاسارتي المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين، وتحدث لاسارتي إلى لاعبي الفريق حول بعض الأمور الفنية والخطط التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها في المباريات المقبلة. وخصص لاسارتي فقرة للتدريب على الكرات العرضية، وقام الأوروجواياني بتدريب بعض لاعبي الفريق علي الكرات العرضية وحثهم على ضرورة استغلال هذه الكرات من أجل تسجيل الأهداف.
وانتظم علي معلول ورامي ربيعة، لاعبا الأهلي في مران الفريق اليوم، الخميس، بعدما اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس. وفي سياق متصل عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين في الفريق. وحرص عبد الحفيظ، على الاستفسار
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انتخابات الزمالك التكميلية.. 4 مرشحين في اليوم الأول

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين. وترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على عضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، كما ترشح على منصب العضوية كل من حمادة أنور مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق، ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، وعلى مقعد أمين الصندوق، ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (4)

حسن وليد أفضل لاعب في مباراة مصر وأيسلندا

حصد حسن وليد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت الفراعنة بنظيره الآيسلندي، وذلك في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الآيسلندي بنتيجة (35-31)، وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الآيسلندي بنتيجة 21-14، أي بفارق 7 أهداف. ونجح المنتخب الوطني في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول وحقق فوزًا سهلا في الشوط الثاني، لينتظر الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.
فالفيردي‎

فالفيردي: نستهدف الفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم

قال الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة إنه يخطط هذا الموسم للحصول على 4 ألقاب مع الفريق الكتالوني، مشيرًَا إلى أن مقارنة الجيل الحالي بالجيل الذي تولى قيادته مواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وحقق ألقابا تاريخية لن تكون منصفة. وأضاف إرنستو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الخميس قبل مواجهة أتليتك بلباو، أنه متمسك باستمرار نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، مؤكدا أنه من أهم اللاعبين الذين اعتمد عليهم خلال العامين الماضيين مع الفريق.
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لاسارتي يعلق على التتويج بالدوري رغم فارق الـ15 نقطة

علق مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وقال لاسارتي لصحيفة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية: "وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".
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أزمة في قائمة الأهلي..ولاسارتي يستقر على قيد الثلاثي

علمت «التحرير» من مصادر بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استقر على قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق المحلية من 7 لاعبين لم يتم حسم مصيرهم، استعدادًا للموسم الجديد، إذ عقد لاسارتي جلسات مع جهازه الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغهم بقراره النهائي بشأن اللاعبين الذي يريد استمرارهم بالفريق. ويتبقى للأهلي 4 مقاعد شاغرة في القائمة المحلية، حيث تم قيد 26 لاعبًا فقط في القائمة المحلية، كما تم قيدهم أيضا في القائمة الإفريقية.
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عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا مع الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مصير مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، ومدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، موضحا أن اللاعب خاض فترة علاجية تحت قيادة خالد محمود طبيب الأهلي، خلال الفترة الماضية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "حالته الطبية يعرفها طبيب الفريق، من الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه لم يتدرب معنا منذ فترة". وواصل: "هو موجود مع الفريق حاله حال الجميع، فنحن لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل".
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مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
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