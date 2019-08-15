انهيار 869 منزلا في السودان بسبب السيول

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

سيول في السودان - صورة أرشيفية

انهارت مئات المنازل في عدة ولايات بالسودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرًا، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية بالغة، بحسب وكالة السودان للأنباء. وذكرت الوكالة أن 488 منزلًا انهارت بشكل كامل و381 انهارت جزئيًا في محلية «المناقل» بولاية الجزيرة، مضيفة أن ديوان الزكاة سيدعم القرى المتضررة. وأشارت إلى انهيار أكثر من 40 منزلًا في مدينة الفاشر شمال دارفور (غرب السودان)، وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمتضررين. ولقي 7 مواطنين حتفهم وأصيب اثنان وسط السودان، أول من أمس، نتيجة الأمطار التي تسببت في سيول، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأدت الفيضانات وسط السودان الناجمة عن هطول الأمطار إلى أضرار في 10 قرى.وتوفي ستة مواطنين من بين السبعة في حي رقم 15 بمدينة رفاعة، بينما توفي السابع في قرية زرقة أم سعيد، وهي واحدة من 10 قري تأثرت بالسيول والفيضانات.وأعلن مسؤول نقابي سوداني أن مياه الفيضانات غطت قرابة 4 آلاف فدان من القطن والذرة، الأمر