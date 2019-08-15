ترامب: أنا مجنون بموقع «تويتر»

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اعتبر الرئيس الأمركي دونالد ترامب، أن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يُمثل له "أمرا جنونيا، ووسيلة تواصل لنقل المعلومات"، بحسب "فرانس برس". وفي تصريحات لمحطة إذاعية، قال ترامب عن تويتر "إنه الأمر الأكثر جنونا"، مضيفا: "تويتر بالنسبة لي وسيلة رائعة للتواصل، وهو وسيلة لنشر المعلومات". وبشأن حديثه عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أضاف ترامب: "لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيم جونج أون. كيف أصل إليه؟". وتابع: "أطلقت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية، إن كنت تريد أن نلتقي لبضع دقائق، فلنلتقِ"، وأضاف: "اتّصل بي في غضون عشر دقائق" بعد التغريدة.

والسبت الماضي، سحبت حملة ترامب، ومجموعات الحزب الجمهوري، تمويلها لإعلانات"تويتر"، بعدما أغلق الموقع صفحة لزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل. ووفقا لموقع "Business Insider"، أعلنت حملة ترامب والحزب الجمهوري والمجموعات التابعة له تضامنها مع ماكونيل، أثر إقدام موقع "تويتر" على إغلاق صفحة تابعة