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ترامب: أنا مجنون بموقع «تويتر»

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
اعتبر الرئيس الأمركي دونالد ترامب، أن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يُمثل له "أمرا جنونيا، ووسيلة تواصل لنقل المعلومات"، بحسب "فرانس برس". وفي تصريحات لمحطة إذاعية، قال ترامب عن تويتر "إنه الأمر الأكثر جنونا"، مضيفا: "تويتر بالنسبة لي وسيلة رائعة للتواصل، وهو وسيلة لنشر المعلومات". وبشأن حديثه عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أضاف ترامب: "لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيم جونج أون. كيف أصل إليه؟". وتابع: "أطلقت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية، إن كنت تريد أن نلتقي لبضع دقائق، فلنلتقِ"، وأضاف: "اتّصل بي في غضون عشر دقائق" بعد التغريدة.
والسبت الماضي، سحبت حملة ترامب، ومجموعات الحزب الجمهوري، تمويلها لإعلانات"تويتر"، بعدما أغلق الموقع صفحة لزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل. ووفقا لموقع "Business Insider"، أعلنت حملة ترامب والحزب الجمهوري والمجموعات التابعة له تضامنها مع ماكونيل، أثر إقدام موقع "تويتر" على إغلاق صفحة تابعة
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هل أنهى ترامب دور «الشرطي الدولي» لأمريكا في العالم؟

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أساسي في السياسة الخارجية على بعض التوجهات التي تضمن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها التاريخي والذي يُعرف باسم "شرطي العالم" الذي يشير إلى تدخلها في كافة الملفات لحفظ الأوضاع الحالية في العالم. وبات من الواضح أن الرئيس الأمريكي يحصد ما جناه من سياسات تخلى الولايات المتحدة عن دورها الذي دام عشرات السنين كضامن للاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، مفضلًا أن تبقى واشنطن كأحد العوامل المعنية بهذا النظام ولكن ليست محوره الرئيسي.
مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

سلم المشتبه به في حادث إطلاق النار وإصابة 6 من ضباط الشرطة الأمريكية، فى مواجهة استمرت لساعات عدة، في فيلادلفيا، نفسه للسلطات الأمريكية. وخرج المشتبه به من مقر الإقامة رافعا يديه إلى الأعلى، تحيط به سحابة من الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوات الشرطة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تم إطلاق النار على 6 ضباط، مما أدى إلى إصابتهم، بينما تم إطلاق سراح ضابطين محتجزين، و3 رهائن، دون أن يصب أحدهم بأذى. كان 6 ضباط شرطة أمريكيين قد أصيبوا في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا.
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6 مصابين في إطلاق نار بأمريكا.. ومخاوف من وجود رهائن

ارتفع عدد مصابى إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى 6 من ضباط الشرطة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل. وبعد مواجهة بدأت منذ أكثر من 3 ساعات وما زالت مستمرة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن 6 ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة، وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم. وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء، عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.
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منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد عائلته من الدخول إلى أراضيها. وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوضح فيها أن القرار جاء بموجب المادة 7031، وذلك لمشاركته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالسودان. وأضاف بومبيو: «هؤلاء غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وسنستمر في مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان».
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رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
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ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
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فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
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ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
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