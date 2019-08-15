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شرطة إسرائيل تختطف ابنة بطلة Game of Thrones

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
مشهد من الموسم الأخير لمسلسل صراع العروش
مشهد من الموسم الأخير لمسلسل صراع العروش
هاجمت جوزفين جيلان، ممثلة بريطانية من بطلات المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones، الشرطة الإسرائيلية، متهمة إياها بـ"خطف طفلتها ذات الـ8 أشهر". وقالت جوزفين إنها سلمت طفلتها إلى صديقتها في تل أبيب، خلال تلقيها علاجا نفسيا، لمعاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن الشرطة أجبرت صديقتها على تسليم ابنتها جلوريا. الممثلة الإنجليزية اليهودية، التي لعبت دور ماري، إحدى فتيات بيت الدعارة في المسلسل، قالت إن السلطات الإسرائيلية وضعتها في مصحة عقلية، ومنحتها مهدئات قوية للعلاج من اكتئاب ما بعد الولادة، ثم سلبتها ابنتها، ومنحتها لأولياء أمور آخرين.
وحكت، في تصريحات صحفية، كيف أُجبرت على النوم في غرفة مع أربع نساء أخريات لمدة ثلاثة أسابيع، متابعة: "لقد كان مكانا فظيعا، لم يسمح لها بالابتسام؛ لأنه لو بدت سعيدة، ستعتقد السلطات أنها ليست مخدرة بما يكفي"، مبينة أن عقلها أصابه المرض بسبب كثرة الأدوية، وطوال تلك الفترة كانت ترى ابنتها التي برفقة صديقتها
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Game-of-Thrones-Season-8 (5)

صانعا Game of Thrones يتعاونان مع نتفليكس ويتركانHBO

فازت شبكة "نتفليكس" بصفقة حصرية مع صانعي "Game of Thrones - صراع العروش"، تقدّر قيمتها بـ 200 مليون دولار، وذلك بعد حرب مزايدات شرسة ضد شركتي "ديزني" و"أمازون". وفي يوليو الماضي أُعلن عن سعي أحد الاستوديوهات إلى إبرام صفقة عالمية شاملة لسنوات عدة مع ديفيد بينيوف ودي. بي. وايس، تتضمن كتابة وإنتاج المسلسل التليفزيوني الجديد والأفلام الخاصة به، وإخراجها. وبذلك يترك "بينيوف ووايس" الشبكة التليفزيونية الأمريكية HBO بعد عقد من الزمن أمضياه في التركيز على مسلسل الفانتازيا الملحمي "Game of Thrones - صراع العروش".
مسلسل La Casa De Papel

3 La Casa De Papel.. معركة الحب والفوضى والإثارة

منذ عامين وعندما عُرض المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، لمس قلوبنا جميعا، حيث أعادنا للوراء عندما كنا صغارا ونتابع مغامرات «المحقق كونان»، الذى كان الهدف من كل حلقة منه حل لغز الجريمة بواسطة «كونان» الذكى والمشهور بقدرته على حل القضايا المختلفة. وعلى الرغم من أن عالم الجريمة يخيم على المسلسل الإسبانى مثل «كونان»، فإن القصة مختلفة تماما، حيث تكشف عن مجموعة من اللصوص الذين يحاولون القيام بأكبر عملية سرقة فى التاريخ، من خلال اقتحام دار سك العملة لطباعة 2.4 مليار يورو مع وجود رهائن، وتروى الأحداث أورسولا كوربيرو التى تقدم دور «طوكيو».
سيد مكاوي

مدحت العدل ينعى حفيد سيد مكاوي بكلمات مؤثرة

نعى السيناريست مدحت العدل، نجل المطرب والملحن سيد مكاوي، (كريم) الذي توفي ليلة أمس الإثنين، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في رحيل الابن الغالي للصديقة السفيرة إيناس مكاوي وحفيد العظيم سيد مكاوي، اللهم صبر قلبها وارحمه واجعل مثواه الجنة، اللهم آمين»، وكانت أميرة سيد مكاوي قد أعلنت خبر وفاة ابن شقيقتها (إيناس) من خلال صورة نشرتها له على «فيسبوك»، وعلقت عليها: «سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبة جده، كريم مدحت منير، ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، ادعوا له تكرما، إنا لله وإنا إليه راجعون».
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Game-of-Thrones-Season-8 (5)

صانعا Game of Thrones يتعاونان مع نتفليكس ويتركانHBO

فازت شبكة "نتفليكس" بصفقة حصرية مع صانعي "Game of Thrones - صراع العروش"، تقدّر قيمتها بـ 200 مليون دولار، وذلك بعد حرب مزايدات شرسة ضد شركتي "ديزني" و"أمازون". وفي يوليو الماضي أُعلن عن سعي أحد الاستوديوهات إلى إبرام صفقة عالمية شاملة لسنوات عدة مع ديفيد بينيوف ودي. بي. وايس، تتضمن كتابة وإنتاج المسلسل التليفزيوني الجديد والأفلام الخاصة به، وإخراجها. وبذلك يترك "بينيوف ووايس" الشبكة التليفزيونية الأمريكية HBO بعد عقد من الزمن أمضياه في التركيز على مسلسل الفانتازيا الملحمي "Game of Thrones - صراع العروش".
جينيفر لوبيز

مطالبات بإلغاء حفل جينيفر لوبيز بعد زيارتها لإسرائيل

دعا الكثيرون إلى إلغاء حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، المقرر إقامته في مصر قريبًا، وذلك بعدما أحيت حفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدة أيام، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بإقامتها حفلا هناك، بل أيضا لرسائلها "الداعمة" للكيان الصهيوني، والتي استفزت الكثيرين. ويعد حفل مصر هو الأول لـ"جينيفر" الذي تحييه في بلد عربي، وقد حرصت على الترويج له، إذ ظهرت قبل ذلك في مقطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله عن الحفل، ودعت جمهورها في مصر إلى الحضور، بينما تخطت تذكرة الحفل الألف جنيه.
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