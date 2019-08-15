شرطة إسرائيل تخطف ابنة بطلة Game of Thrones

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

مشهد من الموسم الأخير لمسلسل صراع العروش

هاجمت جوزفين جيلان، ممثلة بريطانية من بطلات المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones، الشرطة الإسرائيلية، متهمة إياها بـ"خطف طفلتها ذات الـ8 أشهر". وقالت جوزفين إنها سلمت طفلتها إلى صديقتها في تل أبيب، خلال تلقيها علاجا نفسيا، لمعاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن الشرطة أجبرت صديقتها على تسليم ابنتها جلوريا. الممثلة الإنجليزية اليهودية، التي لعبت دور ماري، إحدى فتيات بيت الدعارة في المسلسل، قالت إن السلطات الإسرائيلية وضعتها في مصحة عقلية، ومنحتها مهدئات قوية للعلاج من اكتئاب ما بعد الولادة، ثم سلبتها ابنتها، ومنحتها لأولياء أمور آخرين.

وحكت، في تصريحات صحفية، كيف أُجبرت على النوم في غرفة مع أربع نساء أخريات لمدة ثلاثة أسابيع، متابعة: "لقد كان مكانا فظيعا، لم يسمح لها بالابتسام؛ لأنه لو بدت سعيدة، ستعتقد السلطات أنها ليست مخدرة بما يكفي"، مبينة أن عقلها أصابه المرض بسبب كثرة الأدوية، وطوال تلك الفترة كانت ترى ابنتها التي برفقة صديقتها