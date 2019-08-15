جريمة

ثقب في الرئة.. أب مدمن يطعن طفلته الضريرة ليلة العيد

خلافات بين المتهم وزوجته دفعته لضرب طفلته بالسكين وإصابتها.. زوجته: مش أول مرة يتعدى علينا والبنت عندها ثقب في الرئة.. محامية الطفلة: ثلاث تهم موجهة للأب المتهم
تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
الطفلة هانيا
الطفلة هانيا
"هانيا" طفلة ضريرة لم تتجاوز العامين من عمرها شاءت الأقدار أن توقعها في طريق أب أعمى القلب، تجرد من كل مشاعره بعدما أدمن المخدرات والخمور التي أذهبت عقله، وطعن طفلته صباح يوم عيد الأضحى بالسكين، فلم يرحم فقدانها نعمة البصر وطعنها ثلاث طعنات ما أدى لإصابتها بثقب في الرئة جعلها تقضي أيام العيد في المستشفى وبجوارها والدتها تبكي عليها بدل الدموع دما، دفعت "هانيا" ثمن خلافات والديها غاليا بعدما سيطر الشيطان على عقل والدها الذي من المفترض أن يرعاها ويحاول إسعادها وتعويضها عن فقدان بصرها، إلا أنه زاد من أوجاعها وآلامها في جريمة تقشعر لها الأبدان.
بنبرة حزينة حكت "صباح حسين" والدة الطفلة هانيا لـ"التحرير" مأساتها وقصة تعرض طفلتها للضرب بسكين على يد والدها، قائلة: "تزوجت من محمد حسن من حوالي 11 سنة وأنجبت منه 3 أطفال، حمزة عمره 6 سنوات وولد آخر عمره 8 سنوات وهو وشقيقته هانيا من المكفوفين". وتابعت: "بدأت الخلافات والمشاكل بيننا من حوالي سنة لما
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قتل

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
سرقة-خزنة-فلوس

سرقة مجوهرات بمليون جنيه من منزل قنصل مصري

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل منزل قنصل مصر الأسبق بفرانكفورت من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الكومباوند بمنطقة 6 أكتوبر لتحديد هوية المتهمين بالسرقة. بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر، بلاغا من نجل السفيرة إيمان محرم، قنصل مصر العام الأسبق بفرانكفورت، بتعرض منزلهم بدائرة القسم للسرقة، وتبين اختفاء مجوهرات ومشغولات ذهبية خاصة بوالدته وشقيقته تقدر قيمتها بمليون جنيه ووجود بعثرة داخل غرفة نوم والدته.
جثة-فتاة

بلكونة وعرقسوس..اعترافات قاتل ابنته وعشيقها بالبحيرة

أدلى المتهم بذبح ابنته وعشيقها بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، باعترافات تفصيلية في الجريمة التي هزت البحيرة خلال الاحتفال بعيد الأضحى، أمام المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، ومعه ابناه الاثنان، إذ اعترفوا تفصيليا ومثلوا الجريمة وسط تشديدات أمنية مكثفة من قِبل قوات الأمن والأهالي. وأكد المتهم الأول (الأب) "ا.م.أ"، موظف بدرجة مدير عام بإحدى شركات البترول، عدم ندمه على قتل ابنته وعشيقها، قائلاً: "غسلنا عارنا بإيدينا ولو عادت لقتلتها ألف مرة"، وسط حالة من الراحة بعد أن غسل شرفه بيده، حسب قوله.
اشعال النار

بيحب فتاة وأبوه رافض.. شاب يشعل النار في نفسه بالبحيرة

شهدت مساكن الشاملة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم، حادثا مأساويا، عندما سكب أحد الشباب البنزين على جسده محاولا الانتحار وسط حالة من الذهول بين أقاربه، بسبب رفض أسرته خطبته من فتاة تسكن بجوار منزله. نُقل الشاب على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث. وأفاد تقرير المستشفى بأن الشاب مصاب بحريق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام الجيران بإطفاء النيران التي التهمت ملابسه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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جثة-طفل-مقتول-قتل

حبس المتهم بتعذيب وقتل طفلته في المقطم

أمرت نيابة نيابة المقطم الجزئية، بحبس المتهم بتعذيب طفلته في المقطم حتى الموت، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكر المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتلها وضربها بغرض تأديبها، فيما أجرى أحمد عمران وكيل النيابة، مناظرة الجثة التي اكشفت أن بها أثار كدمات وضرب بالجسد وسحجات في الرأس، ورجحت المناظرة أن الوفاة قد تكون نتيجة إصابتها بنزيف داخلي إثر تعرضها للضرب المبرح. كما صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وتسليمها لذويها لدفنها، وأمرت باستدعاء والدة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات بشأن الواقعة.
امرأة-تحمل-سكين

محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
طفل-مقتول-جثة-قتل

ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
جثة (5)

جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
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