ثقب في الرئة.. أب مدمن يطعن طفلته الضريرة ليلة العيد

خلافات بين المتهم وزوجته دفعته لضرب طفلته بالسكين وإصابتها.. زوجته: مش أول مرة يتعدى علينا والبنت عندها ثقب في الرئة.. محامية الطفلة: ثلاث تهم موجهة للأب المتهم

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

"هانيا" طفلة ضريرة لم تتجاوز العامين من عمرها شاءت الأقدار أن توقعها في طريق أب أعمى القلب، تجرد من كل مشاعره بعدما أدمن المخدرات والخمور التي أذهبت عقله، وطعن طفلته صباح يوم عيد الأضحى بالسكين، فلم يرحم فقدانها نعمة البصر وطعنها ثلاث طعنات ما أدى لإصابتها بثقب في الرئة جعلها تقضي أيام العيد في المستشفى وبجوارها والدتها تبكي عليها بدل الدموع دما، دفعت "هانيا" ثمن خلافات والديها غاليا بعدما سيطر الشيطان على عقل والدها الذي من المفترض أن يرعاها ويحاول إسعادها وتعويضها عن فقدان بصرها، إلا أنه زاد من أوجاعها وآلامها في جريمة تقشعر لها الأبدان.

بنبرة حزينة حكت "صباح حسين" والدة الطفلة هانيا لـ"التحرير" مأساتها وقصة تعرض طفلتها للضرب بسكين على يد والدها، قائلة: "تزوجت من محمد حسن من حوالي 11 سنة وأنجبت منه 3 أطفال، حمزة عمره 6 سنوات وولد آخر عمره 8 سنوات وهو وشقيقته هانيا من المكفوفين". وتابعت: "بدأت الخلافات والمشاكل بيننا من حوالي سنة لما

بنبرة حزينة حكت "صباح حسين" والدة الطفلة هانيا لـ"التحرير" مأساتها وقصة تعرض طفلتها للضرب بسكين على يد والدها، قائلة: "تزوجت من محمد حسن من حوالي 11 سنة وأنجبت منه 3 أطفال، حمزة عمره 6 سنوات وولد آخر عمره 8 سنوات وهو وشقيقته هانيا من المكفوفين".

وتابعت: "بدأت الخلافات والمشاكل بيننا من حوالي سنة لما بدأ في شرب الخمور، ومن حوالي 10 أيام ضرب هانيا اللي عمرها سنتين بالقلم وخبطها في الحيط، وخدتها هي وأخواتها ومشينا روحت عند إخواتي، ويوم وقفة عيد الأضحى جه علشان يصالحنا ونروح معاه البيت، ولما رفضت قالي خلاص أنا هاشوف العيال وأديهم العيدية وأمشي، وقالي هاشوف هانيا وأبوسها، خدها مني وشالها وفجأة لقيته طلّع سكينة وفي ثانية ضربها 3 طعنات في دراعها اليمين وطعنة بجانب منطقة الصدر عملت لها ثقب في الرئة، وقعدت في العناية المركزة 5 أيام".

وأضافت: "وقّعت منه البنت على الأرض وخدتها في حضني علشان أحميها من الطعنات، وزوج أختي ضربه على دماغه علشان يسيبني أنا والبنت، وعملت له محضر في قسم تاني مدينة نصر، والشرطة قبضت عليه، وأنا ساكنة في التبة في مدينة نصر، والواقعة حصلت في منطقة المقاولين لما كنت عند إخواتي".

وأضافت: "دي مش أول مرة يتعدى علينا، البنت عندها ثقب في الرئة وتعبانة، أنا عايزة حق بنتي منه وخايفة لما يخرج من الحبس يقتلنا".

دينا المقدم، محامية الطفلة هانيا، قالت لـ"التحرير": "إن المتهم والد الطفلة لديه أكثر من تهمة موجهة له، منها: الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض وتعاطي مخدرات"، مشيرة إلى أن الطفلة أصيبت بثقب في الرئة بعدما طعنها المتهم بسكين بسبب خلافات مع والدتها.

وأوضحت "المقدم" أن المادة 76 من قانون الطفل المصرى تنص على أن للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصـحية ونفسـية تنمـي اعتمـاده علـى نفسـه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.

بينما تنص المادة 96 على أن الطفل يُعد معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

6- إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـى العنـف أو الأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنسي أو للاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـرى غيـر معـدة للإقامة أو المبيت.