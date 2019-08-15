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بعد الانفجار النووي.. أول إجراء مصري بشأن القمح الروسي

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
قمح - صورة أرشيفية
قمح - صورة أرشيفية
كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثير الانفجار النووي على القمح الروسي الذي تستورده مصر من هناك، موضحًا أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستوردة. وأضاف وزير الزراعة، في بيان الخميس، أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشحنات من الحبوب "بما فيها القمح" والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.
وأشار الوزير، إلى أنه كلف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تأثر المناطق الزراعيه في روسيا من آثار الانفجار الأخير حتى يتسنى اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا لزم الأمر. وبشأن الفحص الإشعاعي، قال الوزير، إن ذلك يتم من خلال تحليل عينات
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غموض وشمس لا تغيب.. ما لا تعرفه عن قصر البارون

"انتهاء أعمال الترميم، وإعادة افتتاح قصر البارون بحي مصر الجديدة رسميا، قبل نهاية العام الحالي، وبتكلفة قُدرت حتى الآن بـ140 مليون جنيه"، حسب ما جاء على لسان، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وزيري أفاد بأن أعمال الترميم تتم بالتعاون بين وزارة الآثار والسفارة البلجيكية في القاهرة، كون البارون بلجيكي الجنسية، فضلا عن مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني، ليقطع الأقاويل التي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف أعمال الترميم بالقصر لضعف المخصصات المالية للترميم.
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السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.? جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.
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جدل برلماني حول ضوابط رؤية الأطفال بعد حكم القضاء

من جديد عادت قضية "رؤية الأطفال" لتفرض نفسها وبقوة وتشغل الرأى العام، لا سيما عقب صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، فيما يتعلق بتنظيم مدة رؤية المحضون للطفل لما يتضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون. الحكم القضائي طرح عدة تساؤلات، حول ما إذا كان هذا الحكم يعد منصفا للرجل أم المرأة؟ والنتائج المترتبة عليه؟ وما إذا كان هذا الحكم يُعد دلالة واضحة على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وينبغي تعديله من أجل التماشي مع متغيرات العصر الراهنة.
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الأحد.. القوى العاملة تتلقي طلبات لوظائف بالسعودية

تبدأ وزارة القوى العاملة، يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ببان اليوم، قال وزير القوى العاملة، إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.
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منشأة-نووية-روسية

هل يصل الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا النووي إلى مصر؟.. الأرصاد تنهي الجدل

علق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ما تردد بشأن إماكنية وصول الغبار الإشعاعي للانفجار النووي الذي شهدته روسيا إلى مصر، وقال "عبد العال"، إن مصر بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى، الذى حدث فى مدينة سفرودفنسك الروسية، حيث إن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذى تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيرى القادم من هناك أحيانا.
الانفجار-في-روسيا

اضطراب روسي بشأن إخلاء مناطق الانفجار النووي

لا تزال تداعيات حادث الانفجار النووي الروسي تخيم على المناطق المتأثرة بالإشعاع، وذلك في أعقاب ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى اقتراب السلطات الروسية من اتخاذ قرارات تتعلق بإخلاء المناطق المحيطة من السكان حفاظًا على حياتهم. إخلاء المناطق المحيطة بات مطلبا رئيسيا من قبَل الخبراء والعالمين بالشؤون النووية في روسيا، وذلك منعا لسقوط المزيد من الضحايا في المناطق الأكثر تأثرا بالإشعاع النووي الناتج عن الانفجار، إلا أن حالة الارتباك التي تسيطر على السلطات باتت تمثل إزعاجا كبيرا للسكان.
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رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
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