رياضة

انتخابات الزمالك التكميلية.. 4 مرشحين في اليوم الأول

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين. وترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على عضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، كما ترشح على منصب العضوية كل من حمادة أنور مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق، ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، وعلى مقعد أمين الصندوق، ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غدا الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء. كان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي بميت عقبة، وذلك للإعلان عن المدير
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مران الأهلي.. انتظام معلول وربيعة وجلسة لاسارتي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز يوم السبت المقبل، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، حيث عقد مارتن لاسارتي المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين، وتحدث لاسارتي إلى لاعبي الفريق حول بعض الأمور الفنية والخطط التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها في المباريات المقبلة. وخصص لاسارتي فقرة للتدريب على الكرات العرضية، وقام الأوروجواياني بتدريب بعض لاعبي الفريق علي الكرات العرضية وحثهم على ضرورة استغلال هذه الكرات من أجل تسجيل الأهداف.
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فالفيردي: نستهدف الفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم

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رئيس الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بمقيت عقبة ظهر اليوم، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء. وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المدير الفني الجديد: "فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك بداية من الغد". وتابع رئيس القلعة البيضاء: "التقديم للجميع وسنختار المقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا، ستسمعون شائعات كثيرة حول إلغاء اللائحة".
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أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة أن نادي الزمالك أنهى إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمته، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع التحرير أن الإجراء يعد طبيعيا حتى يحفظ الزمالك حقه في كهربا. وأضاف العطار خلال تصريحاته لـ"التحرير" أن اتحاد الكرة رفض قيد الصفقات الجديدة للمصري لعدم سداد مديونياته لدى الجبلاية. وهرب محمود عبدالمنعم كهربا من نادي الزمالك إلى البرتغال، حيث وقع على عقود انضمام لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين بالرغم من أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم أخرى.
أحمد مرتضى منصور

جلسة أحمد مرتضى كلمة السر في توقيع بامبو للزمالك

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