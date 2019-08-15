انتخابات الزمالك التكميلية.. 4 مرشحين في اليوم الأول

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م

نادي الزمالك

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين. وترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على عضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، كما ترشح على منصب العضوية كل من حمادة أنور مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق، ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، وعلى مقعد أمين الصندوق، ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.

وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غدا الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء. كان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي بميت عقبة، وذلك للإعلان عن المدير

وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غدا الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء.



كان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي بميت عقبة، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.



وقال رئيس نادي الزمالك: «فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك بداية من الغد»، متابعًا: «التقديم للجميع وسنختار المقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا، ستسمعون شائعات كثيرة حول إلغاء اللائحة».



وأوضح رئيس الزمالك: «بعض البرامج تتهمني بأن يدي مرتعشة وأنني أخاف من المسئولية، هل هناك خلل لدى هؤلاء؟ لقد كنت مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وكيف تم بناء نادي الزمالك من جديد وعادت البطولات مرة أخرى؟».