رياضة

مصر تواجه البرتغال بنصف نهائي مونديال الناشئين لليد

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
منتخب مصر لناشئى اليد
منتخب مصر لناشئى اليد
تأهل المنتخب البرتغالي للناشئين إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لليد، وبذلك يواجه المنتخب الوطنى لناشئي كرة اليد فى الخامسة والنصف مساءً، يوم السبت القادم فى نصف نهائي مونديال الناشئين، الذي يقام حاليا في مقدونيا، وذلك بعد نجاح المنتخب البرتغالى فى التأهل إلى المربع الذهبى، بالفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 31/26. وعلى الجانب الآخر تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم اليوم الخميس، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الآيسلندي بنتيجة (35-31).
يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا. ولعب
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اتحاد التنس يغرم كيريوس بعد الاعتداء على الحكم

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم الخميس، عن تغريم اللاعب الأسترالى نيك كيريوس، 113 ألف دولار، وذلك على خلفية خسارته في الدور الثاني لبطولة سنسيناتي للأساتذة، أمس الأربعاء، والتى اشتبك فيها مع الحكم، وقام بتحطيم عدة مضارب. وتتعلق الغرامات بـ5 اتهامات بالسلوك غير الرياضي والاعتداء اللفظي وترك الملعب. وقال الاتحاد في بيانٍ له: "إضافة إلى الغرامات، ينظر الاتحاد في الواقعة لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، قد يمتد الأمر إلى غرامة إضافية أو الإيقاف".
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انتخابات الزمالك التكميلية.. 4 مرشحين في اليوم الأول

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين. وترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على عضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، كما ترشح على منصب العضوية كل من حمادة أنور مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق، ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، وعلى مقعد أمين الصندوق، ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
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مران الأهلي.. انتظام معلول وربيعة وجلسة لاسارتي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز يوم السبت المقبل، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، حيث عقد مارتن لاسارتي المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين، وتحدث لاسارتي إلى لاعبي الفريق حول بعض الأمور الفنية والخطط التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها في المباريات المقبلة. وخصص لاسارتي فقرة للتدريب على الكرات العرضية، وقام الأوروجواياني بتدريب بعض لاعبي الفريق علي الكرات العرضية وحثهم على ضرورة استغلال هذه الكرات من أجل تسجيل الأهداف.
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مصر تتأهل لنصف نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد

تأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الخميس، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الأيسلندي بنتيجة (35-31)، وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 21-14، أي بفارق 7 أهداف. ونجح المنتخب الوطني في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول وحقق فوزًا سهلا في الشوط الثاني، لينتظر الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.
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منتخب مصر للناشئين يهزم السويد في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تحقيق الفوز اليوم الثلاثاء، على نظيره منتخب السويد بنتيجة 32- 28 ، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، في نسختها الثامنة المقامة حاليا بمقدونيا خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبًا، وحسم ناشئو الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16- 15، بينما نجحوا في زيادة فارق الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز ناشئي الفراعنة 32- 28، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات فرنسا، المجر، الصين تايبيه، وكندا.
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قائمة «THE BEST» لأفضل مدرب.. وجود عربي مميز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.
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فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلًا لمونديال اليد للشباب

توج المنتخب الفرنسي للشباب، ببطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، لدرجة أن كلاهما أحرز 13 هدفًا في مرمى الآخر، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23، ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول في نسخة 2015، بالتغلب على الدنمارك بنتيجة 26-24.
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