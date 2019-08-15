مصر تواجه البرتغال بنصف نهائي مونديال الناشئين لليد

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

منتخب مصر لناشئى اليد

تأهل المنتخب البرتغالي للناشئين إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لليد، وبذلك يواجه المنتخب الوطنى لناشئي كرة اليد فى الخامسة والنصف مساءً، يوم السبت القادم فى نصف نهائي مونديال الناشئين، الذي يقام حاليا في مقدونيا، وذلك بعد نجاح المنتخب البرتغالى فى التأهل إلى المربع الذهبى، بالفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 31/26. وعلى الجانب الآخر تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم اليوم الخميس، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الآيسلندي بنتيجة (35-31).

يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا. ولعب