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أول تعليق لمؤلف «خيال مآتة» على الانتقادات

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الكاتب عبد الرحيم كمال
الكاتب عبد الرحيم كمال
رد الكاتب عبد الرحيم كمال، بطريقة غير مباشرة، على الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى فيلمه "خيال مآتة"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس. ونشر كمال، بوستر الفيلم الرسمي، الذي ينافس حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى، وعلق: "خيال مآتة، الكاتب عبد الرحيم كمال"، ثم شارك تدوينة طويلة، كتبها أحد الكتاب المحبين له، دفاعاً عن الهجوم الذي يتعرض له، الفيلم منذ عرضه، لوصفه بالُممل. وقد وصف منتقدو الفيلم أحداثه "بالرتابة"، كما أرجعوا الأمر إلى ضعف السيناريو، واصفينه بأنه الأسوأ في تاريخ أحمد حلمي.
لكن المدافعون عن الفيلم وجدوا أنه يقدم "كوميديا" حقيقية، كما نجح "حلمي"، كعادته في إضحاك الجمهور، مدللين على نجاح الفيلم بحجم الإيرادات التي حققها خلال الأيام الماضية. لكن لم تتوقف الأزمة عند انتقاد الفيلم فقد وجهت المؤلفة نهال سماحة إلى صناعه اتهاما بسرقة الفكرة منها، حسبما أوضحت على حسابها الرسمي
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خالد-الصاوى (2)

خالد الصاوى: مشاركتى في 3 أفلام تعويض لغياب سنوات

بعدما غاب لسنوات عن الدراما الرمضانية، يعيش النجم خالد الصاوى حالة نشاط فنى مكثف خلال الفترة الحالية، إذ يشارك فى 3 أفلام دفعة واحدة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، وهى أفلام "ولاد رزق 2" و"الفلوس" و"خيال مآتة"، بالإضافة إلى مشاركته الشرفية فى مشهد واحد من فيلم "الفيل الأزرق 2". خالد الصاوى صاحب الـ55 عامًا (من مواليد 25 نوفمبر 1963) تم تكريمه مؤخرا من قبَل قصر ثقافة السينما، حيث عُرض له فيلم "الأصليين" ضمن فعاليات "نجم وندوة"، والتقت معه "التحرير" ليجيب لنا عن عدة تساؤلات حول أعماله في الفترة الحالية.
فيلم خيال مآتة

اتهام بسرقة فكرة «خيال مآتة».. منى زكي كلمة السر

أزمة جديدة تواجه فيلم "خيال مآتة"، حيث اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، والباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قولتلها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء".
أحمد-حلمي

أحمد حلمي يتصدر «تويتر».. وفنانون يدعمونه

تصدر الفنان أحمد حلمي، اليوم الخميس، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. واختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة"، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي، وأنه أصبح يسير بأعماله إلى الهاوية كما فعل في السابق الفنان محمد سعد. بينما حرص عدد من الفنانين على دعم "حلمي" في وجه ما اعتبره بعضهم حملة موجهة ضده.
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فيلم خيال مآتة

اتهام بسرقة فكرة «خيال مآتة».. منى زكي كلمة السر

أزمة جديدة تواجه فيلم "خيال مآتة"، حيث اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، والباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قولتلها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء".
أحمد-حلمي

أحمد حلمي يتصدر «تويتر».. وفنانون يدعمونه

تصدر الفنان أحمد حلمي، اليوم الخميس، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. واختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة"، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي، وأنه أصبح يسير بأعماله إلى الهاوية كما فعل في السابق الفنان محمد سعد. بينما حرص عدد من الفنانين على دعم "حلمي" في وجه ما اعتبره بعضهم حملة موجهة ضده.
فيلم خيال مآتة

بعد تسريبه.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.
أحمد-حلمي

أزمة جديدة تواجه أحمد حلمي.. خيال مآتة يتعرض للقرصنة

تعرض فيلم "خيال مآتة" لعملية قرصنة؛ إذ تم تسريب الفيلم بجودة عالية مسروقة من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام، بالرغم من مرور 3 أيام فقط على طرحه في دور العرض السينمائية، ووصوله للمركز الثاني في تحقيق الإيرادات، وتسابقه مع فيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2". ويعد "خيال مآتة" الفيلم الوحيد في موسم عيد الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة، وهو الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لصناع الفيلم تهدد استمرار تحقيقه إيرادات عالية.
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