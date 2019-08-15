أول تعليق لمؤلف «خيال مآتة» على الانتقادات

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

الكاتب عبد الرحيم كمال

رد الكاتب عبد الرحيم كمال، بطريقة غير مباشرة، على الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى فيلمه "خيال مآتة"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس. ونشر كمال، بوستر الفيلم الرسمي، الذي ينافس حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى، وعلق: "خيال مآتة، الكاتب عبد الرحيم كمال"، ثم شارك تدوينة طويلة، كتبها أحد الكتاب المحبين له، دفاعاً عن الهجوم الذي يتعرض له، الفيلم منذ عرضه، لوصفه بالُممل. وقد وصف منتقدو الفيلم أحداثه "بالرتابة"، كما أرجعوا الأمر إلى ضعف السيناريو، واصفينه بأنه الأسوأ في تاريخ أحمد حلمي.

لكن المدافعون عن الفيلم وجدوا أنه يقدم "كوميديا" حقيقية، كما نجح "حلمي"، كعادته في إضحاك الجمهور، مدللين على نجاح الفيلم بحجم الإيرادات التي حققها خلال الأيام الماضية. لكن لم تتوقف الأزمة عند انتقاد الفيلم فقد وجهت المؤلفة نهال سماحة إلى صناعه اتهاما بسرقة الفكرة منها، حسبما أوضحت على حسابها الرسمي