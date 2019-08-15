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هتدفع لو ماكلتش.. مطعم سوري يثير جدلا بسبب «ضريبة»

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
مطعم في سوريا - صورة أرشيفية
مطعم في سوريا - صورة أرشيفية
تحت بند "رسم عدم طلب الأكل"، حقق أحد المطاعم في سوريا شهرة واسعة بعدما نُشرت "فاتورة"، طالب من خلالها المطعم أحد الزبائن بدفع مبلغ لأنه لم يطلب الطعام، حسب "روسيا اليوم". ووصلت قيمة المبلغ إلى 2600 ليرة من أصل إجمالي الفاتورة البالغة 28525 ليرة، إضافة إلى "ضريبة" ثانية لا تقل غرابة، تحت اسم "رسم عيد ميلاد". وأكد مصدر إعلامي أن المواطن الذي طلبت منه الضريبة، اشتكى لوزارة السياحة السورية، التي ردت بأنه "تم إجراء ضبط على المطعم الذي تقاضى رسوما ليس لها أساس".
وقال زياد البلخي مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة، لـ"روسيا اليوم"، إنه "تم تنظيم ضبط مخالفة بحق المنشأة السياحية في شارع 8 آذار باللاذقية، وذلك على خلفية تقاضي أسعار زائدة، وتقاضي رسوم ليس لها أساس من الصحة فيما يخص رسم (عدم طلب طعام)". البلخي أضاف أن "المنشأة خالفت أيضا في موضوع تقاضي رسم عيد
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قادم من لبنان.. سوريا تعلن إسقاط صاروخ وسط أراضيها

أعلن مصدر عسكري، أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لـ"صاروخ معاد" كان قادما من شمال لبنان وجرى إسقاطه فوق مدينة مصياف وسط سوريا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله، إنه وفي تمام الساعة 11.6 ليلا بتوقيت دمشق من يوم الخميس" كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه". واعتادت إسرائيل شن غارات أو قصف أهداف في سوريا تقول إنها مخازن أسلحة في طريقها إلى حزب الله اللبناني، أو مواقع تضم خبراء وميليشيات تابعة لإيران.
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انهيار 869 منزلا في السودان بسبب السيول

انهارت مئات المنازل في عدة ولايات بالسودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرًا، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية بالغة، بحسب وكالة السودان للأنباء. وذكرت الوكالة أن 488 منزلًا انهارت بشكل كامل و381 انهارت جزئيًا في محلية «المناقل» بولاية الجزيرة، مضيفة أن ديوان الزكاة سيدعم القرى المتضررة. وأشارت إلى انهيار أكثر من 40 منزلًا في مدينة الفاشر شمال دارفور (غرب السودان)، وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمتضررين. ولقي 7 مواطنين حتفهم وأصيب اثنان وسط السودان، أول من أمس، نتيجة الأمطار التي تسببت في سيول، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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الجيش الجزائري يتدخل للقضاء على نمر هارب (فيديو)

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بزعم عملية طعن.. قتيل وجريحان برصاص الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مدينة القدس المحتلة، على أثر عملية طعن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شابين فلسطينيين قاما بنتفيذها، بحسب "سكاي نيوز". وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس منعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.
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