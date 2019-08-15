هتدفع لو ماكلتش.. مطعم سوري يثير جدلا بسبب «ضريبة»

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

مطعم في سوريا - صورة أرشيفية

تحت بند "رسم عدم طلب الأكل"، حقق أحد المطاعم في سوريا شهرة واسعة بعدما نُشرت "فاتورة"، طالب من خلالها المطعم أحد الزبائن بدفع مبلغ لأنه لم يطلب الطعام، حسب "روسيا اليوم". ووصلت قيمة المبلغ إلى 2600 ليرة من أصل إجمالي الفاتورة البالغة 28525 ليرة، إضافة إلى "ضريبة" ثانية لا تقل غرابة، تحت اسم "رسم عيد ميلاد". وأكد مصدر إعلامي أن المواطن الذي طلبت منه الضريبة، اشتكى لوزارة السياحة السورية، التي ردت بأنه "تم إجراء ضبط على المطعم الذي تقاضى رسوما ليس لها أساس".

وقال زياد البلخي مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة، لـ"روسيا اليوم"، إنه "تم تنظيم ضبط مخالفة بحق المنشأة السياحية في شارع 8 آذار باللاذقية، وذلك على خلفية تقاضي أسعار زائدة، وتقاضي رسوم ليس لها أساس من الصحة فيما يخص رسم (عدم طلب طعام)". البلخي أضاف أن "المنشأة خالفت أيضا في موضوع تقاضي رسم عيد