قادم من لبنان.. سوريا تعلن إسقاط صاروخ وسط أراضيها

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

قصف صاروخي - صورة أرشيفية

أعلن مصدر عسكري، أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لـ"صاروخ معاد" كان قادما من شمال لبنان وجرى إسقاطه فوق مدينة مصياف وسط سوريا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله، إنه وفي تمام الساعة 11.6 ليلا بتوقيت دمشق من يوم الخميس" كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه". واعتادت إسرائيل شن غارات أو قصف أهداف في سوريا تقول إنها مخازن أسلحة في طريقها إلى حزب الله اللبناني، أو مواقع تضم خبراء وميليشيات تابعة لإيران.

من جهة أخرى، وصف الدكتور عبدالقادر عزوز، مستشار الحكومة السورية، الاتفاق التركي الأمريكي بشأن وجود منطقة آمنة في سوريا بـ"الإجراء الباطل"، إذ إن الحكومة السورية عبَّرت في أكثر من مناسبة عن بطلان هذا الاتفاق، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".وأوضح أن الدولة السورية