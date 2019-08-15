اتحاد التنس يغرم كيريوس بعد الاعتداء على الحكم

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

نيك كيريوس

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم الخميس، عن تغريم اللاعب الأسترالى نيك كيريوس، 113 ألف دولار، وذلك على خلفية خسارته في الدور الثاني لبطولة سنسيناتي للأساتذة، أمس الأربعاء، والتى اشتبك فيها مع الحكم، وقام بتحطيم عدة مضارب. وتتعلق الغرامات بـ5 اتهامات بالسلوك غير الرياضي والاعتداء اللفظي وترك الملعب. وقال الاتحاد في بيانٍ له: "إضافة إلى الغرامات، ينظر الاتحاد في الواقعة لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، قد يمتد الأمر إلى غرامة إضافية أو الإيقاف".

وتشاجر كيريوس مع الحكم فيرجوس ميرفي في المجموعة الثانية خلال مواجهة كارين خاتشانوف، وأهان الحكم قبل تركه الملعب ليحطم بعض المضارب. واتهم صاحب الـ24 عاما الحكم ببدء الوقت المحدد لتنفيذ الإرسال بشكل مبكر، وتمت معاقبته بنقطة في نهاية الشوط الفاصل في المجموعة الثانية بعد إهانته الحكم الأيرلندي. وترك كيريوس