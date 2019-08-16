رياضة

محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
وتحدث صلاح لقناة «unisport» عبر موقع يوتيوب، عن مدى استفادته من السرعة التي يتميز بها، موضحًا أن تفوقه بالسرعة على الخصم يساعده في حسم العديد من الهجمات لصالحه، ومن ثم تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه في حسم المباريات. وعن مساهمة الحذاء الذي يرتديه في سرعته، علق الفرعون المصري: «بالطبع
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ليفربول - تشيلسي (3)

قمة ملتهبة بين ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي

بعدما فقد فرصة المنافسة على هذا اللقب 3 مرات سابقة، ستكون الفرصة سانحة أمام الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، عندما يصطدم اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بنظيره تشيلسي في مواجهة إنجليزية خالصة على اللقب الأوروبي. وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة مواطنه تشيلسي، غدًا الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي، بعد أيام قليلة من بدء مسيرتهما في البريميرليج، والتي كانت استعدادًا قويًا لكليهما، قبل خوض مباراة الغد رغم تباين نتائج الفريقين في ضربة البداية. واستهل ليفربول رحلته في الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير (4-1)، على نورويتش سيتي فيما خسر تشيلسي برباعية نظيفة، أمام مانشستر يونايتد، علمًا بأن بعثة ليفربول، ستغادر اليوم الثلاثاء، صوب إسطنبول، استعدادًا لمواجهة تشيلسي على ملعب فودافون أرينا.
محمد-صلاح

إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
فرانك لامبارد (6)

لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
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