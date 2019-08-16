محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص

محمد صلاح

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.

وتحدث صلاح لقناة «unisport» عبر موقع يوتيوب، عن مدى استفادته من السرعة التي يتميز بها، موضحًا أن تفوقه بالسرعة على الخصم يساعده في حسم العديد من الهجمات لصالحه، ومن ثم تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه في حسم المباريات. وعن مساهمة الحذاء الذي يرتديه في سرعته، علق الفرعون المصري: «بالطبع