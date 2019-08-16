حلمي ما بيسرقش.. 14 معلومة تنفي سرقة «خيال مآتة»

ما إن تجاوز صناع فيلم «خيال مآتة» الانتقادات التي تعرض لها، حتى واجهتهم أزمة جديدة وهى اتهام بالسرقة، مما دفع الكاتب الصحفي محمد فتحي إلى سرد 14 معلومة تنفي ذلك الاتهام.
قال الكاتب الصحفي محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إن النجم أحمد حلمي أبعد ما يكون عن سرقة فكرة فيلم.
وكتب فتحي منشورا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أحمد حلمى بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير من جيلنا هو أحمد حلمنا مش أحمد حلمه.. الواد اللي من بنها وشبهنا وطلعها من أول السلم بدراعه مش بواسطة، والدنيا جابته يمين وشمال واشتغل كل حاجة لغاية ما بقى نجم كبير تثق وأنت داخل فيلمه إنك مش هتخرج زعلان لا أنت ولا عيالك.. عشان كده خليني أقول كام حاجة بخصوص اتهام حلمي بسرقة خيال مآتة.. والحاجات اللي جاية دي (معلومات) مش استنتاجات».
وشرع فتحى في سرد ما لديه من معلومات فقال:
- حلمي كان فاتحة الخير لكتاب كتير السيناريو الأول ليهم اللي خرج للنور كان من خلاله.. وبموازين السوق.. ولو هو حرامي كان سرق العيال اللي بتكتب أول مرة زي خالد دياب أو تامر ابراهيم أو منة فوزي واللي قدم معاهم 5 أفلام غير المشاريع المؤجلة.
- المشاريع المؤجلة عند
وشرع فتحى في سرد ما لديه من معلومات فقال:
- حلمي كان فاتحة الخير لكتاب كتير السيناريو الأول ليهم اللي خرج للنور كان من خلاله.. وبموازين السوق.. ولو هو حرامي كان سرق العيال اللي بتكتب أول مرة زي خالد دياب أو تامر ابراهيم أو منة فوزي واللي قدم معاهم 5 أفلام غير المشاريع المؤجلة.
- المشاريع المؤجلة عند حلمي كتيرة، وساعات بيدفع تمن تأجيلها الكتير بس بيصر الحاجة تاخد وقتها، وبيبقى عايز يعمل اللي عليه بغض النظر عن النتيجة الأخرانية.. المهم يعمل اللي عليه.
- حلمي نفسه يقدم شخصية العجوز من 2010.. تحديدًا بعد ما قدم عسل أسود.
- حلمي كلم أشرف عبد الباقي عشان يوصل للماكيير اللبناني اللي عمله ماسك عجوز في راجل وست ستات، وبعدين عمل سيرش هو ومنتجه وليد صبري لغاية ما لقوا شركة كبيرة في أمريكا اسمها (هارفي) اتفق معاها تعمله ماسك العجوز.
- فيه إيميلات رايحة جاية بين حلمي والشركة من 2012 عن الشخصية.
- حلمي فضل إنه يقدم شخصية التخين في إكس لارج، وقدم فيلمين بعدها، ولسة العجوز في دماغه وحلم من أحلامه، وشركة هارفي عاملاله بروفات وتماثيل وبيسافر ياخدوا مقاسات وشه وحاجة ماحصلتش.. بس لسة الميزانية عالية.
- أخيرًا هنقدم يا عم الفيلم.. اللي شخصية العجوز.. بس هووووب.. مشاكل إنتاجية.. قدم يا عم حاجة تانية.
- حلمي في 2016 كان هيقدم شخصية يكن العجوز، لكن التأجيل خلاه يشتغل على حاجة اسمها ورد بلدي مع أيمن بهجت قمر والمشروع وقف، وقدم بداله لف ودوران اللي كتبته منة فوزي.
- حلمي شغال على خيال مآتة من أكتر من 3 سنين، زي ما اشتغل (على جثتي) في أربع سنين، زي ما اللي اشتغل معاه عارف إنه بيقعد على الورق لدرجة إن خالد دياب مثلا ممكن يحكيلكم هو كان بيكتب كام نسخة من كتر التطوير والتجويد.. بس في الآخر.. الفيلم خلاص اتصور، وياللا هننزل للنور.. بس هووووب.. مشكلة في المكساج تبوظ الفيلم، وتعطل نزوله، وتضرب التوزيع الخارجي، مع ناس بتأكد إن الفيلم وحش وهما ماشافوهوش، مع حاجات تبان إنها منظمة أن الفيلم وحش الفيلم وحش الفيلم وحش، وحلمي اللي أعرفه بيقول أنا عملت اللي عليا ومش زعلان.. الفيلم إحنا تعبنا فيه ولو فيه شوية ملح زيادة أو ناقصين طبيعي، وهناخد بالنا.
- اللي أعرفه إن حلمي ماعندهوش أي مانع يقول إنه ليه عنده أي حق أو بيتهمه بأي شىء إنه يروح فورًا يرفع عليه قضية وياخد حقه.
- البوست اللي اتنشر من الكاتبة نهال سماحة حلمي كان هيشيره ويعلن دعمه ليها لمقاضاته، لغاية ما قرا خبر من شوية إنها هتقاضيه فعلا، فخلاص.. استريح.
- مفيش مرة في تاريخ حلمي خلال 25 فيلما قدمهم حد اتهمه بسرقة، أو إنه لطش فكرته، أو إنه ضحك عليه، أو إنه كل حقه.
- اللي بيكتب الكلام ده حلمي استأذنه إن مقال ليه.. مقال.. يستلهم منه أغنية.. كتبها شعر كبير هو أيمن بهجت قمر.. ولم يخجل إنه يكتب على التتر إن الأغنية اللي كتبها فلان مستوحاة من مقال للكاتب فلان الفلاني.. ولو كان عايز يسرق كان سرق مقال ما حدش حتى هيصدقني لما أقول إنه عمل منه أغنية.. لكن الراجل استأذن، وإداني حقي.
- أخيرًا.. الكلام اللي فات (معلومات).. بس مع كل ده.. أنا.. وواثق إن حلمي كمان، مع حق أي حد، إنه يثبت حقه وياخده من اللي خده منه.. حتى لو كنا إحنا، زي ما يقيني كمان وفق اللي حصل معايا شخصيًا إن حلمي مابيسرقش.