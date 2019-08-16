حلمي ما بيسرقش.. 14 معلومة تنفي سرقة «خيال مآتة»

ما إن تجاوز صناع فيلم «خيال مآتة» الانتقادات التي تعرض لها، حتى واجهتهم أزمة جديدة وهى اتهام بالسرقة، مما دفع الكاتب الصحفي محمد فتحي إلى سرد 14 معلومة تنفي ذلك الاتهام.

تحرير:محمد عودة ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

خيال مآتة

قال الكاتب الصحفي محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إن النجم أحمد حلمي أبعد ما يكون عن سرقة فكرة فيلم. وكتب فتحي منشورا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أحمد حلمى بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير من جيلنا هو أحمد حلمنا مش أحمد حلمه.. الواد اللي من بنها وشبهنا وطلعها من أول السلم بدراعه مش بواسطة، والدنيا جابته يمين وشمال واشتغل كل حاجة لغاية ما بقى نجم كبير تثق وأنت داخل فيلمه إنك مش هتخرج زعلان لا أنت ولا عيالك.. عشان كده خليني أقول كام حاجة بخصوص اتهام حلمي بسرقة خيال مآتة.. والحاجات اللي جاية دي (معلومات) مش استنتاجات».

وشرع فتحى في سرد ما لديه من معلومات فقال: - حلمي كان فاتحة الخير لكتاب كتير السيناريو الأول ليهم اللي خرج للنور كان من خلاله.. وبموازين السوق.. ولو هو حرامي كان سرق العيال اللي بتكتب أول مرة زي خالد دياب أو تامر ابراهيم أو منة فوزي واللي قدم معاهم 5 أفلام غير المشاريع المؤجلة. - المشاريع المؤجلة عند