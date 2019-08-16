محمد عودة: صلاح رفض الأهلي.. والنني يلعب بربع مستواه

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص

محمد صلاح

قال محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، إن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لم يشعر بالصدمة بعد رفض الزمالك ضمه، خلال فترة تواجده ضمن صفوف ذئاب الجبل قبل سنوات، لأنه لاعب محترف ويحرص على تطوير نفسه دائما. وأضاف عودة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «سوبر تايم» عبر قناة TIME SPORTS أن صلاح رفض الانتقال إلى النادي الأهلي قبل الاحتراف أيضا، وأبلغ مسؤولي المقاولون بذلك، مفضلا الاحتراف في أوروبا وهو ما نجح فيه.

وأوضح: «محمد صلاح ذهب حينها لمحمد عادل، المشرف العام على الكرة في المقاولون، وقال له أنا عايز احترف، ورحب الأخير برغبته، وهو ما يؤكد أن ما وصل إليه جاء بسبب طموحاته الكبيرة». وانتقل عودة للحديث عن محمد النني، نجم المقاولون العرب السابق، والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، مؤكدًا أنه لاعب