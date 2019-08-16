رياضة

محمد عودة: صلاح رفض الأهلي.. والنني يلعب بربع مستواه

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
قال محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، إن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لم يشعر بالصدمة بعد رفض الزمالك ضمه، خلال فترة تواجده ضمن صفوف ذئاب الجبل قبل سنوات، لأنه لاعب محترف ويحرص على تطوير نفسه دائما. وأضاف عودة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «سوبر تايم» عبر قناة TIME SPORTS أن صلاح رفض الانتقال إلى النادي الأهلي قبل الاحتراف أيضا، وأبلغ مسؤولي المقاولون بذلك، مفضلا الاحتراف في أوروبا وهو ما نجح فيه.
وأوضح: «محمد صلاح ذهب حينها لمحمد عادل، المشرف العام على الكرة في المقاولون، وقال له أنا عايز احترف، ورحب الأخير برغبته، وهو ما يؤكد أن ما وصل إليه جاء بسبب طموحاته الكبيرة». وانتقل عودة للحديث عن محمد النني، نجم المقاولون العرب السابق، والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، مؤكدًا أنه لاعب
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شقيق بوجبا: الصفقة ليست مستحيلة على بيريز

طالب ماتياس بوجبا، لاعب ماتشينجو الإسباني، وشقيق نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بحسم صفقة ضم شقيقه إلى النادي الملكي وأن ذلك لن يكون مستحيلا عليه، مشيرًا إلى أنه يتوقع معاناة زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق في حالة عدم تعاقده مع «بوجبا» بالموسم الجديد. وقال ماتياس، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن شقيقه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولا يمكنه تقديم مستويات أفضل مع في الفترة المقبلة، مضيفا أنه واجه مشاكل مع الفريق كان آخر بسبب صدامه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق.
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ميرور: ماجواير رفض عرض السيتي الخيالي من أجل يونايتد

أكدت تقارير إنجليزية، أن هاري ماجواير، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، تجاهل عرض مانشستر سيتي، براتب أسبوعي بلغ 278000 جنيه إسترليني، متمسكا باللعب للشياطين الحمر. وأوضحت صحيفة «ميرور»، في تقرير لها، مساء الخميس، أن العرض المذهل الذي قدمه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الاخيرة كان من شأنه حصول المدافع الدولي على 70 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات. وأضافت أن صاحب الـ26 عامًا رفض عرضه السيتي، مفضلا الانضمام إلى يونايتد، في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
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محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
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أبو تريكة: محمد صلاح مشكلته الأنانية

علق محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب الوطني السابق على خسارة ليفربول فى أول مباراة له بالموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، وتوج الستيزينز بهذا الفوز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية. وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح قدم مستوى رائعا في المباراة وخلق لنفسه الكثير من الفرص وهدد مرمى مانشستر سيتي أكثر من مرة".
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موقف النني يتعقد.. أرسنال يضم لاعب ريال مدريد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم اللاعب الإسباني داني سيبايوس من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وجاء انضمام صاحب الـ22 عامًا ليزيد من تعقيد فرص الدولي المصري محمد النني في المشاركة، بعدما شارك في 8 مباريات فقط بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بواقع 379 دقيقة، حيث يوجد في هذا المركز بالفريق خلال الوقت الحالي، لوكاس توريرا، جرانيت تشاكا، ماتيو جواندوزي، محمد النني، وأخيرًا سيبايوس.
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رسميًا.. أستون فيلا يعلن التعاقد مع تريزيجيه

أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
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كلوب يحدد موعد عودة صلاح.. ويؤكد: موقف ماني صعب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المنتظر عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة. وأشار كلوب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للريدز، مساء الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، سيلحقون بالفريق في إيفيان، وتحديدًا قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودعها منتخب الفراعنة من دور الـ16، فيما توج فيرمينو وأليسون بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت ببلاد السامبا.
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