ميرور: ماجواير رفض عرض السيتي الخيالي من أجل يونايتد

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص

ماجواير

أكدت تقارير إنجليزية، أن هاري ماجواير، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، تجاهل عرض مانشستر سيتي، براتب أسبوعي بلغ 278000 جنيه إسترليني، متمسكا باللعب للشياطين الحمر. وأوضحت صحيفة «ميرور»، في تقرير لها، مساء الخميس، أن العرض المذهل الذي قدمه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الاخيرة كان من شأنه حصول المدافع الدولي على 70 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات. وأضافت أن صاحب الـ26 عامًا رفض عرضه السيتي، مفضلا الانضمام إلى يونايتد، في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت أن ممثلي اللاعب عقدوا اجتماعات عدة مع مديري مانشستر سيتي، وتم تقديم حزمة مالية للاعب من شأنها أن تجعله يصبح المدافع الأعلى أجرًا في العالم، لكن اللاعب قرر بالفعل الانضمام إلى يونايتد، بعقد قيمته أقل بـ100 ألف جنيه إسترليني تقريبًا في الأسبوع مقارنة بما كان يمكن أن سيتقاضاه مع السيتيزينز. ووقع