العثور على ربة منزل محروقة داخل منزلها بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ ص

جثة - أرشيفية

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل مسكنها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، فيما أفاد بعض الأهالي بأن الخلافات الزوجية هي السر وراء الواقعة، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق برئاسة المستشار سادات أبو النور، وتحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد أحمد شاهين، رئيس مباحث مركز شرطة ههيا، يفيد بورود بلاغ من أهالي المدينة، بالعثور على جثة لربة منزل محروقة داخل منزلها بدائرة المركز. وانتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة لربة منزل تبلغ من العمر 26 سنة، وبها