شقيق بوجبا: الصفقة ليست مستحيلة على بيريز

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص

بوجبا

طالب ماتياس بوجبا، لاعب ماتشينجو الإسباني، وشقيق نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بحسم صفقة ضم شقيقه إلى النادي الملكي وأن ذلك لن يكون مستحيلا عليه، مشيرًا إلى أنه يتوقع معاناة زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق في حالة عدم تعاقده مع «بوجبا» بالموسم الجديد. وقال ماتياس، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن شقيقه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولا يمكنه تقديم مستويات أفضل مع في الفترة المقبلة، مضيفا أنه واجه مشاكل مع الفريق كان آخر بسبب صدامه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد، هذا الصيف إلا أن مانشستر يونايتد رفض التفريط في خدمات نجمه بأقل من 150 مليون يورو، وهو ما تسبب في فشل الصفقة. وخاض بوجبا الموسم الماضي 47 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 11 أخرى، مما جعله يتفوق على ثلاثي وسط ريال مدريد، لوكا مودريتش 46 مباراة،