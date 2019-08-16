رياضة

شقيق بوجبا: الصفقة ليست مستحيلة على بيريز

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
بوجبا
بوجبا
طالب ماتياس بوجبا، لاعب ماتشينجو الإسباني، وشقيق نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بحسم صفقة ضم شقيقه إلى النادي الملكي وأن ذلك لن يكون مستحيلا عليه، مشيرًا إلى أنه يتوقع معاناة زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق في حالة عدم تعاقده مع «بوجبا» بالموسم الجديد. وقال ماتياس، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن شقيقه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولا يمكنه تقديم مستويات أفضل مع في الفترة المقبلة، مضيفا أنه واجه مشاكل مع الفريق كان آخر بسبب صدامه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق.
وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد، هذا الصيف إلا أن مانشستر يونايتد رفض التفريط في خدمات نجمه بأقل من 150 مليون يورو، وهو ما تسبب في فشل الصفقة. وخاض بوجبا الموسم الماضي 47 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 11 أخرى، مما جعله يتفوق على ثلاثي وسط ريال مدريد، لوكا مودريتش 46 مباراة،
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هاري ماجواير (3)

ميرور: ماجواير رفض عرض السيتي الخيالي من أجل يونايتد

أكدت تقارير إنجليزية، أن هاري ماجواير، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، تجاهل عرض مانشستر سيتي، براتب أسبوعي بلغ 278000 جنيه إسترليني، متمسكا باللعب للشياطين الحمر. وأوضحت صحيفة «ميرور»، في تقرير لها، مساء الخميس، أن العرض المذهل الذي قدمه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الاخيرة كان من شأنه حصول المدافع الدولي على 70 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات. وأضافت أن صاحب الـ26 عامًا رفض عرضه السيتي، مفضلا الانضمام إلى يونايتد، في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
محمد صلاح

محمد عودة: صلاح رفض الأهلي.. والنني يلعب بربع مستواه

قال محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، إن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لم يشعر بالصدمة بعد رفض الزمالك ضمه، خلال فترة تواجده ضمن صفوف ذئاب الجبل قبل سنوات، لأنه لاعب محترف ويحرص على تطوير نفسه دائما. وأضاف عودة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «سوبر تايم» عبر قناة TIME SPORTS أن صلاح رفض الانتقال إلى النادي الأهلي قبل الاحتراف أيضا، وأبلغ مسؤولي المقاولون بذلك، مفضلا الاحتراف في أوروبا وهو ما نجح فيه.
محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
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هازارد-ريال-مدريد

هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".
نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
خوان-ماتا

خوان ماتا: بوجبا لن يرحل عن اليونايتد

كشف اللاعب الإسباني خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن احتمالية انتقال زميله الفرنسي بول بوجبا، ويعد نادى ريال مدريد الإسبانى من أبرز الفرق التى تبحث عن خدمات بوجبا. وقال صاحب الـ30 عاما في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أنه سعيد في مانشستر يونايتد، ولكنني لا أستطيع التحدث بالنيابة عن أشخاص آخرين، أتحدث فقط عن نفسي، كزميل وصديق أتمنى أن يبقى وأن يكون سعيدا؛ لأنه لاعب جيد للغاية بالنسبة لنا".
زيدان

إجابة صادمة من زيدان عن ضم نجم مانشستر يونايتد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونيخ: "شكرا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، خاصة من القريبين مني". وأضاف مدرب ريال مدريد: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية، ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاج إليها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".
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