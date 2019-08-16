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في مثل هذا اليوم.. انضمت الجزائر إلى الجامعة العربية

تحرير:محمد عودة ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
في مثل هذا اليوم 16 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1962: انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية. وفي عام 1952: المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. وفي عام 2001: توجيه الاتهام إلى بول بوريل خادم الأميرة ديانا سبينسر بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص.
وفي عام 1972: ملك المغرب الحسن الثاني ينجو من محاولة اغتيال وذلك عندما تعرضت طائرته التي يستقلها أثناء عودته إلى الرباط إلى إطلاق نار من جانب القوات الجوية المغربية، وقد تم القبض على العديد من أفراد القوات الجوية وتمت محاكتهم بسبب هذا الخطأ.وفي عام 1896: المكتشف جورج كارماك يكتشف الذهب في نهر كلونديك
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قصف-صواريخ

قادم من لبنان.. سوريا تعلن إسقاط صاروخ وسط أراضيها

أعلن مصدر عسكري، أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لـ"صاروخ معاد" كان قادما من شمال لبنان وجرى إسقاطه فوق مدينة مصياف وسط سوريا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله، إنه وفي تمام الساعة 11.6 ليلا بتوقيت دمشق من يوم الخميس" كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه". واعتادت إسرائيل شن غارات أو قصف أهداف في سوريا تقول إنها مخازن أسلحة في طريقها إلى حزب الله اللبناني، أو مواقع تضم خبراء وميليشيات تابعة لإيران.
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هتدفع لو ماكلتش.. مطعم سوري يثير جدلا بسبب «ضريبة»

تحت بند "رسم عدم طلب الأكل"، حقق أحد المطاعم في سوريا شهرة واسعة بعدما نُشرت "فاتورة"، طالب من خلالها المطعم أحد الزبائن بدفع مبلغ لأنه لم يطلب الطعام، حسب "روسيا اليوم". ووصلت قيمة المبلغ إلى 2600 ليرة من أصل إجمالي الفاتورة البالغة 28525 ليرة، إضافة إلى "ضريبة" ثانية لا تقل غرابة، تحت اسم "رسم عيد ميلاد". وأكد مصدر إعلامي أن المواطن الذي طلبت منه الضريبة، اشتكى لوزارة السياحة السورية، التي ردت بأنه "تم إجراء ضبط على المطعم الذي تقاضى رسوما ليس لها أساس".
سيول-في-السودان (1)

انهيار 869 منزلا في السودان بسبب السيول

انهارت مئات المنازل في عدة ولايات بالسودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرًا، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية بالغة، بحسب وكالة السودان للأنباء. وذكرت الوكالة أن 488 منزلًا انهارت بشكل كامل و381 انهارت جزئيًا في محلية «المناقل» بولاية الجزيرة، مضيفة أن ديوان الزكاة سيدعم القرى المتضررة. وأشارت إلى انهيار أكثر من 40 منزلًا في مدينة الفاشر شمال دارفور (غرب السودان)، وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمتضررين. ولقي 7 مواطنين حتفهم وأصيب اثنان وسط السودان، أول من أمس، نتيجة الأمطار التي تسببت في سيول، بحسب "سكاي نيوز عربية".
نمر هارب

الجيش الجزائري يتدخل للقضاء على نمر هارب (فيديو)

نجحت قوات تابعة للجيش الجزائري، اليوم الخمس، في القضاء على نمر هارب، من حديقة تسلية في مدينة تقرت جنوب شرق البلاد، بعد عملية بحث ومطاردة، بحسب "سبوتنيك". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر العشرات من المواطنين وهم يجرون النمر بعد القضاء عليه من قِبل الجيش. وقالت وسائل إعلام محلية: إن لجوء قوات الجيش لقتل الحيوان، جاء بعد تعذر السيطرة عليه، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان. وفي نوفمبر 2018، أعلن مسؤولون في الشرطة بالهند مقتل أنثى نمر، بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أشهر.
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حائط البراق

في مثل هذا اليوم.. اندلاع انتفاضة البراق في القدس

في مثل هذا اليوم 15 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: اندلاع انتفاضة البراق في القدس وذلك ردا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق، وقد قمع البريطانيون الانتفاضة بقوة وصفت بالوحشية. وفي عام 1769: ولد نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا. وفي عام 1971: البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية. وفي عام 1947: إعلان استقلال الهند عن بريطانيا.
ريتشارد نيكسون

في مثل هذا اليوم.. استقال نيكسون من رئاسة أمريكا

في مثل هذا اليوم 8 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1974: الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن استقالته من منصبه عقب فضيحة ووترجيت. وفي عام 1970: بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية - الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يوم حسب مضمون المبادرة الأمريكية المعروفة باسم روجرز. وفي عام 1786: وصول الرحالة جان بالما إلى قمة جبال الألب. وفي عام 1940: بداية معركة بريطانيا.
الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم.. توفي الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم 1 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2005: توفي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وفي عام 2005: أصبح الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا للسعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1955: شكري القوتلي يتولى رئاسة الجمهورية في سوريا للمرة الأولى.
السادات (4)

مثل هذا اليوم.. السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي

في مثل هذا اليوم 31 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: الرئيس المصري محمد أنور السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي، وانضم للحزب فور تأسيسه أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي. وفي عام 1988: الملك حسين يعلن فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية. وفي عام 1947: الإعلان عن انتهاء عصبة الأمم. وفي عام 1790: تسجيل أول براءة اختراع في الولايات المتحدة.
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