في مثل هذا اليوم.. انضمت الجزائر إلى الجامعة العربية

تحرير:محمد عودة ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

جامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 16 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1962: انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية. وفي عام 1952: المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. وفي عام 2001: توجيه الاتهام إلى بول بوريل خادم الأميرة ديانا سبينسر بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص.

وفي عام 1972: ملك المغرب الحسن الثاني ينجو من محاولة اغتيال وذلك عندما تعرضت طائرته التي يستقلها أثناء عودته إلى الرباط إلى إطلاق نار من جانب القوات الجوية المغربية، وقد تم القبض على العديد من أفراد القوات الجوية وتمت محاكتهم بسبب هذا الخطأ.وفي عام 1896: المكتشف جورج كارماك يكتشف الذهب في نهر كلونديك